Kupujete během Black Weeks robotický vysavač? Než kliknete na „do košíku“, stačí si odpovědět na tři otázky, které vám pomohou vybrat takový, který bude fungovat i po sezóně slev.
První otázka zní: kolik práce chci robotovi opravdu přenechat?
Úklid podlahy je jen začátek, ta největší úleva přichází potom. Všechny tři modely – Dreame L50 Ultra AE, L50s Pro Ultra i X60 Pro Ultra Complete – disponují stanicí, která mopovací podložky pere ve vodě o teplotě 100 °C. Vysoká teplota účinně rozpouští mastnotu a redukuje zápach. Stanice se starají také o automatické vysypání prachu a čištění mycí desky AceClean DryBoard, takže do nich nemusíte ručně zasahovat. Modely navíc mopy suší horkým vzduchem. Kdo si chce ušetřit i doplňování a vylévání vody, může u všech tří modelů dokoupit sadu pro přímé připojení k vodovodu (prodává se samostatně).
Druhá otázka je praktičtější: jak vypadá váš domov?
Každá domácnost má jiné nástrahy – od vysokých přechodových lišt přes husté koberce až po chlupy domácích mazlíčků. Podle toho se vyplatí vybírat:
- Koberce a náročné nečistoty (sací výkon): Pokud máte doma převážně tvrdé podlahy, bohatě vám postačí 28 000 Pa u modelu L50 Ultra AE nebo 30 000 Pa u L50s Pro Ultra. Do domácností s vyššími koberci nebo větší zátěží pak skvěle zapadne X60 Pro Ultra Complete se sacím výkonem až 42 000 Pa.
- Přechodové lišty a prahy: V bytech bez prahů si bez problémů poradí L50 Ultra AE (překážky do 2 cm) i L50s Pro Ultra (2,2 cm, u dvouúrovňového schodu až 4 cm). Pro starší byty či domy s vyššími prahy je tu X60 Pro Ultra Complete, který díky systému ProLeap zdolá až 5,2 cm u jednoúrovňového a dokonce 10 cm u dvouúrovňového schodu.
- Členité prostory, rohy a mazlíčci: O důkladný úklid podél stěn se u L50 Ultra AE stará dvojité ohybné rameno, zatímco X60 Pro Ultra Complete využívá rameno UltraExtend (vysune kartáč až o 12 cm a mop o 18 cm). Hlavní kartáče všech tří modelů jsou pak navržené tak, aby se na ně nenamotávaly dlouhé vlasy ani zvířecí srst.
Třetí otázka: kam to všechno zapadne?
Robot je jen polovina, v interiéru je potřeba počítat především s místem pro dokovací stanici. Všechny tři modely se sice pohodlně ovládají přes aplikaci Dreamehome a spolehlivě si zmapují celý prostor, liší se ale právě svými rozměry:
- Základny L50 Ultra AE a L50s Pro Ultra jsou užší, ale o něco vyšší – měří 45,7 × 34 × 59 cm a váží přibližně 9 kg.
- Základna X60 Pro Ultra Complete má nižší profil s rozměry 39 × 46 × 50 cm a váží 10,8 kg, takže se snáze vejde například pod nízkou skříňku nebo do výklenku.
Při hledání ideálního místa myslete kromě samotných rozměrů i na praktický provoz. Stanice potřebuje v dosahu elektrickou zásuvku, trochu volného prostoru před sebou pro pohodlné najíždění robota a také přístup shora, abyste mohli snadno vyjímat nádržky na vodu. Díky čistému minimalistickému designu základny v interiéru nijak neruší – jen se je kvůli krátkému, ale hlasitějšímu odsávání prachu vyplatí umístit raději do chodby či obývacího pokoje než přímo do ložnice.
Jaký model tedy zvolit?
- Dreame L50 Ultra AE je skvělou volbou pro standardní domácnosti, které hledají špičkový komfort, maximálně bezúdržbovou stanici a chytré propojení.
- Dreame L50s Pro Ultra přináší o něco vyšší sací výkon, zvládá o něco vyšší prahy a jeho výhodou je i AI kontrola čistoty mopu.
- Dreame X60 Pro Ultra Complete představuje nekompromisní volbu pro náročné prostory s vyššími prahy, kde oceníte maximální sací výkon, extrémní dosah ramen a bleskové nabíjení.
Black Weeks u Dreame běží až do konce listopadu. Aktuální nabídku najdete na dreame.cz.