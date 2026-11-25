- Příští generace herních konzolí bude o dost výkonnější než ta současná
- Podle některých zdrojů si na nich zahrajete GTA 6 až ve 120 snímcích za sekundu
- PlayStation 6 ani nový Xbox však nejsou nikterak blízko uvedení na trh
GTA 6 je konečně venku, jenže ne všichni hráči jsou spokojení s technickou stránkou. Rockstar u současné generace konzolí omezil snímkovou frekvenci na 30 FPS, což je pro část fanoušků poměrně nepříjemný kompromis. Nadějí by mohla být až příští generace PlayStationu a Xboxu. Podle známého leakera by na nich novinka od Rockstaru mohla běžet dokonce i ve 120 FPS.
GTA 6 až ve 120 FPS
S odhadem přišel leaker Moore’s Law Is Dead, který se ve svém komentáři zaměřil na očekávaný výkon budoucích konzolí při hraní GTA 6. Podle něj by jejich grafický výkon mohl odpovídat přibližně úrovni grafické karty GeForce RTX 5080. To by teoreticky otevřelo cestu k hraní ve 4K při 60 FPS, případně dokonce ke 120 FPS v méně náročném grafickém režimu.
XSX holding better minimums in #GTA6 in sequences with tons of explosions versus the PS5, while the XSS falls apart – actually further supports my argument that we are looking at a GPU bottleneck causing most of the drops below 30.
Game Devs on Broken Silicon have consistently… https://t.co/k9XhY2fN9u pic.twitter.com/ctGokmN6lb
— Moore's Law Is Dead (@mooreslawisdead) November 24, 2026
Je však otázkou, zdali vůbec studio Rockstar nabídne možnost hrát ve více úrovních grafiky. U her na současné generaci konzolí bývá zvykem alespoň možnost výběru ze dvou možností: 4K při nižší snímkové frekvenci (30–40 FPS), případně 60–120 FPS, ale v nižším rozlišení. Podle dosavadních úniků má PlayStation 6 využívat grafickou architekturu RDNA 5 s až 40 výpočetními jednotkami (Compute Units). V ray tracingu by údajně mohla překonat RTX 5080, zatímco v klasickém vykreslování by se měla pohybovat přibližně na úrovni Radeon RX 9070 XT.
Ještě ambicióznější parametry se připisují konzoli Xbox Project Helix. Ta má údajně nabídnout až 56 výpočetních jednotek a výrazně vyšší propustnost pamětí. Právě Microsoftova novinka by tak podle leakera mohla mít dostatek výkonu na to, aby GTA 6 zvládla až ve 120 FPS, například s využitím upscalingu FSR. U PlayStationu 6 by takový režim mohl být podstatně náročnější.
Důležitý bude také procesor
Samotný grafický výkon ale není jediným limitem. Významnou roli hraje také procesor, který je podle některých odborníků jedním z důvodů, proč současné konzole nedokážou GTA 6 rozběhnout ve vyšší snímkové frekvenci. Xbox Series X se údajně dokáže dostat i nad hranici 40 FPS, nedokáže však takový výkon stabilně udržet. Nový Xbox Helix má oproti tomu nabídnout až 11 jader architektury Zen 6 s taktem přesahujícím 4 GHz. Současný Xbox Series X přitom využívá osm jader Zen 2.
Zůstává otázkou, kdy vlastně další generace herních konzolí dorazí. Xbox Project Helix se podle aktuálních zákulisních informací očekává nejdříve v roce 2028. Microsoft oficiálně potvrdil, že vývojářům začne dodávat první alfa verze hardwaru během roku 2027, konkrétní datum uvedení na trh ale zatím neoznámil. U PlayStationu 6 je situace méně jasná. Původně se spekulovalo o roce 2027, novější zprávy však hovoří spíše o letech 2028 až 2029. Šéf Sony Hiroki Totoki navíc potvrdil, že společnost zatím definitivní termín vydání nestanovila.
GTA 6 se s velkou pravděpodobností blíží i svému vydání na PC. Spekuluje se o první polovině roku 2027, Rockstar ale žádný termín nepotvrdil. Fanoušci mezitím zkoušejí vlastní cestu. Po internetu unikl údajný 209GB build verze pro Xbox, který se skupiny nadšenců pokoušejí rozběhnout na Windows. Některým se už podařilo dostat hru do úvodní fáze spouštění, k plnohodnotnému hraní má ale projekt stále daleko. Rockstar navíc podobné pokusy aktivně řeší a nechává odstraňovat související obsah.