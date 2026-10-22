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Microsoft chystá nejdražší Xbox v historii. Cena může atakovat 50 tisíc korun

Jakub Karásek
Jakub Karásek 22. 10. 6:30
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Nový Xbox projekt Helix
  • Microsoft připravuje novou generaci konzolí Xbox
  • Příští rok se údajně dočkáme kapesní verze, velký Xbox má dorazit v roce 2028
  • Microsoft také plánuje přepracování nabídky předplatného Game Pass

Herní divize Microsoftu se od začátku letošního roku otřásá v základech. Po nástupu nové ředitelky Ashy Sharma došlo k několikanásobné restrukturalizaci, rebrandingu, propuštění spousty zaměstnanců a k rozpuštění/vyčlenění několika herních studií. Spekuluje se, že Microsoft by se celé své herní divize nejraději zbavil, avšak redmondská firma tyto fámy zatím popírá. Naopak připravuje novou generaci herních konzolí interně nazvanou „Helix“.

Příští rok Xbox do kapsy, za dva roky k televizi

Asha Sharma v minulosti několikrát zopakovala, že Helix není pouze jedna konzole, ale celá rodina zařízení. Společným jmenovatelem těchto konzolí má být vysoký výkon, který zajistí nové čipy od společnosti AMD, hovoří se rovněž o možnosti spouštět hry navržené původně pro PC.

Xbox mode pro systém Windows

Podle webu Fortune budou nové konzole z projektu Helix přicházet v několika vlnách – v příštím roce se údajně dočkáme handheldu, „plnotučný“ Xbox nové generace by pak měl dorazit v roce 2028. Zda bude kapesní konzole pocházet přímo od Microsoftu, anebo z dílny společnosti Asus (jako aktuální modely Xbox Ally), zatím nevíme.

Cena konzolí může atakovat 50 tisíc korun

Poměrně děsivá informace se týká ceny chystaných konzolí. Fortune odhaduje, že bez dotací by nový Xbox mohl stát 1 200 až 1 800 dolarů, což je v přepočtu 31,5 až 47 tisíc korun s DPH. Aktuální generace konzolí Xbox přitom stála při uvedení zlomek této ceny – Xbox Series S začínal na 300 dolarech, Xbox Series X na 500 dolarech. Kvůli současné paměťové krizi byl ale Microsoft nucen obě konzole výrazně zdražit – současná oficiální cena činí 500, respektive 800 dolarů, reálná je ale kvůli nedostupnosti ještě o něco vyšší.

Xbox Startovací cena Dosavadní cena Aktuální cena
Xbox Series S (512 GB) 299,99 € 349,99 € 499,99 €
Xbox Series S (1TB) 349,99 € 399,99 € 599,99 €
Xbox Series X (1TB, digitální edice) 499,99 € 549,99 € 749,99 €
Xbox Series X (1TB) 499,99 € 599,99 € 799,99 €

Vysokou cenu příštích konzolí se Microsoft zřejmě pokusí kompenzovat levnějšími způsoby, jak si obstarat hry – údajně je zvažována nová úroveň předplatného Xbox Game Pass, která by obsahovala reklamy. Další úrovně služby Game Pass by si pak mohl uživatel sestavit podle přání, přičemž by si do pomyslného košíku mohl přidat například různé doplňky her, cloudové hraní, anebo multiplayer.

Xbox Game Pass

Než se nových konzolí a přepracované nabídky služby Game Pass dočkáme, uběhne ještě nějaký čas. Do té doby Microsoft chystá další zemětřesení – v příštích třech měsících má jeho herní divizi opustit víc než tisícovka zaměstnanců.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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