PlayStation 6 bude dražší než iPhone. Náklady na výrobu rostou raketovým tempem

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- Celosegmentové zdražování elektroniky kvůli nedostatku paměťových čipů nebere konce
- Promítá se i do videoherního byznysu, zejména s ohledem na připravovanou novou generaci konzolí
- Objevují se totiž zprávy, že nadcházející PlayStation 6 by mohl stát i víc než 30 tisíc korun
V posledních dnech je velkým tématem zdražování elektroniky kvůli rostoucí poptávce po paměťových čipech. Z prognóz a střednědobých výhledů se však přesouváme do tvrdé reality, kdy například Apple „z ničehonic“ zdražil většinu svých produktových řad. Cena je kontroverzním tématem také u herního PC Steam Machine. A bude hůř, jak tvrdí insider Kepler_K2, který se věnuje únikům týkajícím se nadcházející generace konzole PlayStation 6.
Výrobní náklady PlayStation 6 rostou
Zdroj původně informoval v březnu o tom, že výrobní náklady na vyhotovení jednoho kusu PlayStationu 6 se pohybují kolem 760 dolarů. Jen za tři měsíce podle stejného zdroje stoupla výrobní cena na 960 dolarů, tedy asi 20 500 korun. Dlužno podotknout, že nehovoříme o finální prodejní ceně, ale pouze o nákladech na výrobu.
Kepler_L2 says the estimated cost to build the PlayStation 6 has risen by about $200 since the $760 estimate he shared in March.
According to him, the PS6’s bill of materials (BoM) is now nearing $1,000. This covers only hardware and manufacturing costs, excluding shipping,… pic.twitter.com/Gkq6jImMCu
— Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) June 27, 2026
„Kdyby se tedy PlayStation 6 uváděl na trh dnes, cena by se pravděpodobně pohybovala kolem 1 000 dolarů, možná 1 100 dolarů (asi 28 500 korun včetně DPH). Je ale zřejmé, že se tak brzy nestane, takže cena se bude vyvíjet dost divoce. Připomínám, že náklady na výrobu nezahrnují režijní náklady na provoz, výzkum a vývoj, mzdy, marketing, podporu prodeje, logistiku a podobně,“ uvedl Kepler_K2.
Může stát klidně 30 tisíc korun
Ano, není překvapením, že prodejní cena může být jen o něco málo vyšší než výrobní náklady, protože japonské Sony své herní konzole dlouhodobě dotuje. Byznys model je založený na tom, že si během cyklu zákazník pořídí jednu herní konzoli s cenou dotovanou od výrobce, k tomu si ale koupí jeden až dva další ovladače, zaplatí si předplatné a samozřejmě si kupuje videohry. Notnou část z nich Sony přímo produkuje, z těch dalších vybírá od vývojářů poplatek za umístění na svůj obchod PlayStation Store.
Situace ale může být ještě komplikovanější. Nikdo totiž nedokáže přesně predikovat, jak moc budou nadále růst ceny paměťových čipů na výrobu RAM a SSD. Sám Kepler upozorňuje, že výrobní náklady na PlayStation 6 mohou jen do konce roku růst i dál, což by mohlo finální prodejní cenu konzole vyšponovat až na 1 400 dolarů, tedy vysoko přes 30 tisíc korun.
Zdražuje se už teď
Může se to jevit jako utopie, protože ještě před několika lety bylo možné pořídit si nejnovější PlayStation za cenu kolem 10 tisíc korun. Tyto doby jsou ale pryč, současná generace PlayStation 5 je v obchodech k mání za 12–15 tisíc korun, několika zdraženími prošla i vylepšená verze PlayStation 5 Pro, která nyní vyjde na necelých 22 tisíc korun. Ještě před Vánoci bylo možné tuto konzoli koupit za 16 tisíc korun.
Situace na trhu navíc nenaznačuje, že k představení PlayStationu 6, respektive konkurenčního nástupce konzole Xbox, dojde nějak brzy. Pravděpodobně se dočkáme až v roce 2027 nebo 2028. Značný podíl na tom má i vydání nejočekávanější hry poslední dekády GTA 6, která vychází v listopadu, a vývojáři ve spolupráci se Sony a Microsoftem budou chtít motivovat co nejvíce zákazníků k nákupu současné generace, než dojde k uvedení nové. Neexistuje jiná hra, která by měla tak velký potenciál tohle dokázat než právě GTA 6.