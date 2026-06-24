Připravte si peněženky! Známe cenu GTA VI a nebude to levná záležitost

- Internetem v předstihu koluje finální cena očekávaného megahitu Grand Theft Auto VI
- Základní edici pořídíte za zhruba dva tisíce, za prémiovou verzi si pár stovek připlatíte
- Pro všechny předplatitele si navíc vývojáři z Rockstar Games přichystali překvapení
Už zítra je ten den, kdy si budete moci předobjednat jednu z nejočekávanějších her poslední dekády (možná vůbec tu nejočekávanější), tedy Grand Theft Auto VI. Na tuto nejdražší hru všech dob, jejíž vývoj už spolknul něco mezi jednou až dvěma miliardami dolarů (cca 22 až 44 miliard korun), se těší nejeden pravidelný i příležitostný hráč, přičemž vývojáři z Rockstar Games už párkrát datum vydání odložili. Tentokrát už podle všeho k žádnému odkladu nedojde a my se tak tohoto megahitu dočkáme již letos, konkrétně 19. listopadu.
Cena možná nejednoho hráče překvapí
Co jsme ale až doposud nevěděli, je cena, s jakou půjde Grand Theft Auto VI do prodeje. Už dříve se objevily různé spekulace nejen o začátku předprodeje, ale také o možné ceně, přičemž studio Rockstar Games situaci minulý týden definitivně rozseklo a oznámilo datum zahájení předprodeje, které bylo stanoveno na zítra, tedy 25. června. Kdo by nechtěl čekat na finální oznámení ceny na zítřejší den, máme pro něj dobrou zprávu – internetem cena Grand Theft Auto VI koluje už nyní.
A nutno podotknout, že to nebude žádná lidovka. Základní verze hry, která bude k dispozici pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S, dostala cenu 79,99 dolarů, tedy po přepočtu a připočtení daně zhruba dva tisíce korun. Kdo ale bude chtít prémiový zážitek v rámci Ultimate Edition, bude si muset připravit 99,99 dolarů, tedy přibližně 2 600 korun. Navíc toho dostanete poměrně dost, přičemž počítat můžete hlavně s bonusovými vozidly, zbraněmi, oblečením, tetováními a dalšími kosmetickými proprietami, které by ovšem neměly mít velký vliv na hratelnost.
Rockstar Games si kromě toho pro každého, kdo si předobjedná Grand Theft Auto VI do 20. listopadu, připravilo příjemný bonus v podobě balíčku s názvem Vintage Vice City Pack. Ten obsahuje sadu předmětů, které vás vrátí zpátky do dob GTA: Vice City, a k tomu ještě přidá i jeden měsíc GTA+ zdarma, pokud byste se chtěli hned vrhnout do online hraní.