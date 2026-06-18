Očekávaný megahit Grand Theft Auto VI míří do předprodeje! Dočkáme se už příští týden

- Rockstar Games konečně stanovil datum předprodeje Grand Theft Auto 6
- Možnost rezervovat si svou kopii budeme moci už příští týden
- Ve stejnou dobu se dočkáme i více detailů spojených s cenou a předobjednávkovými bonusy
Není pochyb, že Grand Theft Auto VI patří mezi nejočekávanější hry letošního roku, možná i dokonce celé dekády. Otevřený živoucí svět, rychlé honičky v autech, zběsilé přestřelky s policií a poutavý příběh – to jsou jistoty, na které série od Rockstar Games vsází už nějaký ten pátek a prozatím se jí to královsky vyplácí. Po několika odkladech bylo konečně stanoveno datum vydání na letošní rok, avšak až doposud jsme nevěděli, kdy si budete moci očekávaný titul předobjednat.
Předprodej začne už za týden
Několik dat v minulosti už padlo, avšak žádné z nich se nepotvrdilo. Tentokrát se ale nejedná o žádnou spekulaci, nýbrž o oficiální stanovení data, které Rockstar Games sdílelo na svém účtu na sociální síti X. A kdy že se dočkáme? Překvapivě už za chvíli, konkrétně příští týden 25. června. Pokud byste chtěli více informací, třeba jaké edice hry půjdou do předprodeje, na jaké fyzické či digitální bonusy se můžeme těšit, nebo dokonce kolik peněz si na tento megahit budete muset připravit, musíme vás zklamat – více detailů se dozvíme až za týden.
Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.
Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ
— Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026
Šéf Take-Two Zelnick už dříve odmítl spekulace, že by GTA 6 mělo být hned po vydání dostupné přes předplatné typu Game Pass nebo podobnou službu. Zdůraznil, že rozhodnutí firmy jsou racionální a že strategie Take-Two je dál stavět na prémiovém prodeji velkých titulů, ne na jejich prvotním zařazení do předplatného. Cílem tak bude prodat co nejvíce digitálních kopií na začátku a pokračovat, dokud to půjde. Není to přitom nereálné, neboť podle vedení Take-Two se i v roce 2026 dobře prodává minulý díl Grand Theft Auto 5, kterého se celkem prodalo přes 225 milionů kopií.
V Grand Theft Auto VI budete hrát za dvě postavy. Tou první je Jason Duval, bývalý mariňák, který se živí jako výběrčí výpalného pro lokální drogové dealery v oblasti Keys. Život mu od základu změní jeho přítelkyně a parťačka v životě i ve zločinu – Lucia Caminos. Její rodina pochází z Liberty City a kvůli boji za svou rodinu a blízké se nejednou dostala do křížku se zákonem, až nakonec skončila v nápravném zařízení Leonida, tedy věznici státu, ve kterém se GTA 6 bude odehrávat. Do prodeje se Grand Theft Auto VI dostane 19. listopadu 2026.