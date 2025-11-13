Čekáte na PlayStation 6? Konzole nejspíš dorazí později, může za to GTA 6

- Odklad GTA 6 může způsobit – a pravděpodobně způsobí – zemětřesení
- Následovat má odklad či přesun dalších her, ale i konzolí Xbox a PlayStation 6
Jednoznačně největší (byť bohužel negativní) událostí videoherního světa je odklad vydání Grand Theft Auto 6, asi nejočekávanější hry současnosti. Tato záležitost ale nestojí sama od sebe – od vydání nového GTA se totiž odvíjí i premiéry dalších velkých her, nebo dokonce i předpokládané vydání herních konzolí nové generace.
Odklad GTA 6 zabrzdí i PlayStation 6
Odklad GTA 6 není maličkost. Nejočekávanější hra této dekády po omluvě vývojářů nevyjde v květnu 2026, ale nejspíš až v listopadu 2026, pokud nedojde k dalšímu zdržení. Celá řada vydavatelských domů a vývojářských studií tak posouvají plánované vydání svých her, protože v klíčovém období nechtějí soutěžit s titulem od Rockstar o pozornost. Nejzajímavější příkladem tohoto trendu může být Call of Duty: Modern Warfare 4, které má také vyjít na podzim příštího roku.
Analysts, publishers, marketers, and journalists have offered their reactions to the delay of GTA 6. "Could the late arrival of GTA 6 have an impact on when next-gen consoles come to market?" asks Piers Harding-Rolls.https://t.co/Xl3l5V4iNG
— GamesIndustry (@GIBiz) November 7, 2025
Jenže nyní se objevují zprávy o tom, že termín vydání očekávaného GTA 6 může mít mnohem větší dopad, a to dokonce i na předpokládané představení a uvedení do prodeje herních konzolí příští generace – nový Xbox a PlayStation 6 –, o kterých se už několik let hojně spekuluje. Piers Harding-Rolls, analytik společnosti Ampere, předpovídá obrovskou příležitost pro výrobce konzolí prodat ještě spoustu kusů současné generace.
„Budou výrobci konzolí v pokušení vytěžit více z aktuální generace tím, že se svezou na vlně GTA 6 a počkají až do roku 2028? Skutečnost, že hry jsou nyní cross-gen, možná tento faktor oslabuje, ale vzhledem k velikosti franšízy GTA bude načasování uvedení na trh nutit všechny oblasti herního průmyslu přemýšlet o svých produktových strategiích,“ uvedl Harding-Rolls pro server GI.biz.
Připomeneme, že dle dlouhodobých odhadů mělo dojít k představení nového Xboxu a PlayStationu 6 na konci roku 2027, čímž by došlo k naplnění více méně tradičního 7letého cyklu. Vzhledem k tomu, že GTA 6 nebude v první vlně dostupné na PC, je to pro výrobce konzolí obrovská šance přilákat k nákupu i jinak skálopevné PC hráče.