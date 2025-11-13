TOPlist

Čekáte na PlayStation 6? Konzole nejspíš dorazí později, může za to GTA 6

Jakub Fišer
Jakub Fišer 13. 11. 16:30
0
GTA 6, Jason Duval
  • Odklad GTA 6 může způsobit – a pravděpodobně způsobí – zemětřesení
  • Následovat má odklad či přesun dalších her, ale i konzolí Xbox a PlayStation 6

Jednoznačně největší (byť bohužel negativní) událostí videoherního světa je odklad vydání Grand Theft Auto 6, asi nejočekávanější hry současnosti. Tato záležitost ale nestojí sama od sebe – od vydání nového GTA se totiž odvíjí i premiéry dalších velkých her, nebo dokonce i předpokládané vydání herních konzolí nové generace.

Odklad GTA 6 zabrzdí i PlayStation 6

Odklad GTA 6 není maličkost. Nejočekávanější hra této dekády po omluvě vývojářů nevyjde v květnu 2026, ale nejspíš až v listopadu 2026, pokud nedojde k dalšímu zdržení. Celá řada vydavatelských domů a vývojářských studií tak posouvají plánované vydání svých her, protože v klíčovém období nechtějí soutěžit s titulem od Rockstar o pozornost. Nejzajímavější příkladem tohoto trendu může být Call of Duty: Modern Warfare 4, které má také vyjít na podzim příštího roku.

Jenže nyní se objevují zprávy o tom, že termín vydání očekávaného GTA 6 může mít mnohem větší dopad, a to dokonce i na předpokládané představení a uvedení do prodeje herních konzolí příští generace – nový Xbox a PlayStation 6 –, o kterých se už několik let hojně spekuluje. Piers Harding-Rolls, analytik společnosti Ampere, předpovídá obrovskou příležitost pro výrobce konzolí prodat ještě spoustu kusů současné generace.

„Budou výrobci konzolí v pokušení vytěžit více z aktuální generace tím, že se svezou na vlně GTA 6 a počkají až do roku 2028? Skutečnost, že hry jsou nyní cross-gen, možná tento faktor oslabuje, ale vzhledem k velikosti franšízy GTA bude načasování uvedení na trh nutit všechny oblasti herního průmyslu přemýšlet o svých produktových strategiích,“ uvedl Harding-Rolls pro server GI.biz.



PlayStation 5



Připomeneme, že dle dlouhodobých odhadů mělo dojít k představení nového Xboxu a PlayStationu 6 na konci roku 2027, čímž by došlo k naplnění více méně tradičního 7letého cyklu. Vzhledem k tomu, že GTA 6 nebude v první vlně dostupné na PC, je to pro výrobce konzolí obrovská šance přilákat k nákupu i jinak skálopevné PC hráče.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

