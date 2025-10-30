TOPlist

Prodeje Xboxu se propadly o 30 procent, Microsoft přesto zaznamenal rekordní tržby

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 10. 16:30
Šéf Microsoftu Satya Nadella
  • Microsoft má za sebou další silný kvartál
  • Redmondská firma vykázala rekordní finanční výsledky, tahounem byl tradičně cloud
  • Nejméně se dařilo herní divizi, tržby z her zůstaly neměnné, prodeje konzolí se propadly

Microsoft v noci na dnešek zveřejnil hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí, které ve fiskálním roce redmondské firmy otvírá nový účetní rok 2026. Americký gigant v období mezi červencem a zářím vykázal nejvyšší tržby v historii a dokázal z nich vygenerovat rekordní zisk. I přesto se ale ve zveřejněných číslech dají najít varování, propadl se zejména prodej herních konzolí.

Rekordní tržby i zisk

Microsoft v uplynulém kvartále utržil 77,7 miliard dolarů (asi 1,63 bilionů korun), což je o 18 procent více než ve stejném období v loňském roce. Čistý zisk narostl o 12 procent na 27,7 miliard dolarů (asi 581,14 miliard korun). Microsoft rovněž vrátil akcionářům 10,7 miliard dolarů prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.

Microsoft byl tradičně silný v cloudu. Divize Intelligent Cloud vygenerovala tržby ve výši 30,9 miliard dolarů, což je meziročně o 28,2 procent více. Tahounem se stala služba Azure, která vyrostla o 40 procent.

Divize Productivity and Business Processes Microsoftu přinesla 33,02 miliard dolarů, což je meziročně o 16,6 procent více. Microsoft si pochvaluje zvýšené prodeje služby Microsoft 365–u firemních zákazníků tržby narostly o 17 procent, u běžných spotřebitelů dokonce o 26 procent.

Nejslabší čísla vygenerovala divize More Personal Computing, v uplynulém čtvrtletí vygenerovala tržby ve výši 13,76 miliard dolarů, což je meziročně o 4,4 procenta více. Tržby z prodeje Windows se zvýšily o 6 procent, příjmy z prodeje obsahu pro konzole Xbox narostly o pouhé jedno procento. Mnohem hůře jsou na tom prodeje samotných konzolí Xbox, tržby z nich meziročně klesly o 30 procent. Trh s konzolemi je evidentně nasycen a čeká se na příchod nové generace.

Microsoft je podle svého ředitele i nadále odhodlán investovat do vývoje umělé inteligence, ještě do konce letošního roku chce firma zvýšit svoji kapacitu v této oblasti o 80 procent, v příštích dvou letech pak plánuje zdvojnásobit rozlohu svých datových center.

Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

