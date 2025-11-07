Zpráva, kterou nechtěl nikdo slyšet! GTA 6 šokuje fanoušky dalším odkladem

- Grand Theft Auto 6 se opět odkládá, hráči si počkají o půl roku déle
- Podle tvůrců ze studia Rockstar Games byl odklad nezbytný pro dokončení hry v očekávané kvalitě
- Hra by měla dorazit na PS5 a Xbox Series X/S až ke konci příštího roku – 19. listopadu 2026
Smutná zpráva pro fanoušky série Grand Theft Auto. Studio Rockstar Games oznámilo v pořadí již druhý odklad GTA 6, dost možná nejočekávanější videohry všech dob. Šestý díl ikonické gangsterky měl původně dorazit na pulty obchodů 26. května, ani toto datum ale nakonec neplatí! Nově by hra měla vyjít až na konci příštího roku – konkrétně 19. listopadu 2026. Důvod je poměrně prozaický – tvůrci zkrátka potřebují více času na vývoj. K potvrzení odkladu došlo v souvislosti se zveřejněním finančních výsledků mateřské společnosti Take-Two Interactive, která mimo jiné vydává i sérii Mafia.
Hra, kterou si zasloužíte
„Omlouváme se za prodloužení už tak dlouhého čekání, ale tyto další měsíce nám umožní dokončit hru v takové kvalitě, jakou očekáváte a jakou si zasloužíte,“ uvedli zástupci studia v krátkém příspěvku na sociálních sítích s dovětkem, že už se nemůžou dočkat, až se hráči konečně pustí do prozkoumávání rozlehlého státu Leonida a moderního Vice City.
Hi everyone,
Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.
We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX
— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025
Dočkáme se vůbec?
Krátce po oznámení odkladu se na internetu začaly množit překvapené reakce fanoušků, kteří hru s humorem připodobňují například k nechvalně proslulé střílečce Duke Nukem Forever, která strávila ve vývoji neuvěřitelných 14 let, za což si dokonce vysloužila zápis v Guinessově knize rekordů. Řadu hráčů naopak další odklad příliš nepřekvapil i vzhledem k historii studia Rockstar, které je opožděnými vydáními svých her proslulé.
V úvodním odstavci jsme zmínili i původně českou herní sérii Mafia. Její fanoušky jistě potěší zpráva, že stále ještě poměrně čerstvý čtvrtý díl s podtitulem Domovina rychle předčil interní očekávání vydavatele. „Studio Hangar 13 bude i nadále posouvat hranice filmových zážitků v této sérii i v dalších projektech,“ uvedl zástupci Take-Two ve finanční zprávě. Možné pokračování Mafie před nedávnem naznačila také herečka Carina Conti, která v Domovině ztvrárnila Isabelu Torrisi.