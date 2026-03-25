24″ monitor od Xiaomi za 1900 Kč? Tohle není výprodej, ale novinka na trhu

Xiaomi platí za výrobce s jednou z nejširších nabídek v technologickém světě a v portfoliu tohoto výrobce najdete takřka vše. Kromě telefonů, doplňků k nim a podobné elektroniky prodává také monitory, kterých nabízí až překvapivě hodně a nyní tato populární značka posílá do prodeje nový model s označením A24i 2026. Jeho hlavní předností je skvělý poměr cena/výkon, který je takřka bezkonkurenční.
Jednoduchý monitor pro běžné uživatele
Nový model A24i 2026 od Xiaomi si nehraje na nic extra a je zkrátka vcelku obyčejný a jednoduchý monitor, který si ale své splní a práci odvede za překvapivě sympatickou částku. Na první i druhý pohled tato novinka zaujme hlavně velmi tenkým rámečkem okolo panelu, který je útlý hlavně po stranách a v horní části. Vespodu je rámeček rozměrnější, ale to je normální.
Monitor doplňuje základní stojánek s poměrně rozměrnou základnou, který má otvor pro organizaci kabeláže a nabízí základní možnosti nastavení polohy (náklon dopředu 5° a dozadu 15°). Stojánek je možné od monitoru odpojit a ten lze pověsit na stěnu, a to prostřednictvím standardního držáku VESA 75 × 75 mm.
Parametry více než solidní
Úhlopříčka tohoto monitoru čítá 23,8 palce, rozlišení je pak standardní FullHD (1920 × 1080 pixelů) a použitá technologie panelu je klasika v podobě IPS. To znamená hlavně široké pozorovací úhly, které čítají 178° při horizontálním i vertikálním pohledu. Odezva panelu je 6 ms, maximální jas dosahuje na 300 nitů a statický kontrastní poměr činí 1500:1.
Za zmínku pak určitě stojí vysoká obnovovací frekvence 144 Hz a certifikace TÜV Low Blue Light, což znamená, že monitor bude šetrný k očím uživatele. Panel má 8bitovou hloubku barev, pokrývá 99 % barevného spektra sRGB a nabízí tovární kalibraci s přesností barev ∆E<1. Konektivní výbava zahrnuje 1× HDMI a 1× DisplayPort 1.4.
Základní specifikace monitoru Xiaomi A24i 2026
- Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Obnovovací frekvence: 144 Hz
- Úhlopříčka displeje: 23,8 palce
- Přesnost barev: ∆E<1
- Úhel sledování displeje: 178° horizontálně i vertikálně
- Doba odezvy: 6 ms
- Maximální jas: 300 nitů
- Rozměry (včetně základny): 539,2 × 170,0 × 433,7 mm
- Čistá hmotnost produktu (včetně základny): 3 kg
- Statický kontrastní poměr: 1500:1
- Hloubka barev: 8 bit (6 bit + FRC)/16,7 M
- Nastavení náklonu: dopředu 5°, dozadu 15°
Nečekaně příznivá cena
Monitor Xiaomi A24i 2026 je již k dispozici na oficiálním e-shopu značky. Jednou z jeho hlavních předností je až neuvěřitelně nízká cena. Tato novinka vychází na 1 899 Kč a jedná se tedy o jeden z nejdostupnějších monitorů na trhu.