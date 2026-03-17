První detaily o Xiaomi 18 Pro: nová vlajka nebude na rozlišení fotoaparátů nijak šetřit

Tomáš Zenkl 17. 3. 20:00
  • Xiaomi již usilovně pracuje na nové řadě svých vlajkových telefonů
  • Ta se pomalu začíná objevovat v menších únicích
  • Ten poslední odhaluje možnou sestavu fotoaparátů, která vypadá velmi zajímavě

Vlajkové mobily od Xiaomi se těší vysoké popularitě a obecně patří mezi nejschopnější přístroje s Androidem. Pokrývají poměrně široké cenové rozpětí a nad základním modelem se nachází dvojice s označením Pro a Pro Max, která nabízí opravdu nekompromisní výbavu a zajímavé technologie. Nejnovější spekulace naznačují, jaký fotoaparát by mohl nabídnout model Xiaomi 18 Pro.

Xiaomi 18 v dalším úniku

I když má nová vlajková řada od Xiaomi pořád ještě relativně daleko do premiéry, informace o ní se množí a naznačují, čeho bychom se mohli v rámci série Xiaomi 18 dočkat. Je víceméně jisté, že označení vrcholných modelů Pro a Pro Max zůstane zachováno, takže se opět dočkáme názvosloví kopírujícího vlajkové iPhony, tentokrát tedy modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.

Xiaomi 17 Pro Max

Poslední zpráva se týkala většího modelu Pro Max, který má údajně dostat velký AMOLED displej s úhlopříčkou 6,9 palce, extrémně tenkým vnitřním rámečkem a podporou standardu BT.2020. Pořádnou porci výkonu pak obstará procesor Snapdragon 8 Elite Gen 2 postavený na 2nm litografii a prozatím poslední únik pro změnu odhaluje záda telefonu.

Fotoaparát s pořádnou porcí megapixelů

Rozlišení 200 Mpx není v mobilním světě nic nového a vlajky na něj vsázejí poměrně často. Buď ho nabízí hlavní fotoaparát, nebo nověji i teleobjektivy, nicméně dva snímače s takto vysokým rozlišením v rámci jednoho telefonu ještě nikdo nenabídl. A právě Xiaomi 18 Pro by mělo fotoaparát osazený dvojicí snímačů s tímto rozlišením nabídnout.

Xiaomi 17 Pro

První ale nebude, ještě před ním nabídnou hlavní fotoaparát i teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx dvojice Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra. Jak to tak vypadá, v nové generaci vlajkových telefonů se budou megapixely rozhazovat plnými hrstmi na všechny strany. Další informace zmiňují baterii o kapacitě 7 000 mAh, ultrasonickou čtečku otisků prstů, bezdrátové nabíjení a plnou odolnost vůči vodě (IP69).



Premiéra na podzim 2026

Dá se předpokládat, že Xiaomi svou novou vlajkovou řadu představí v podobném časovém slotu, jako aktuální sérii Xiaomi 17. To znamená, že bychom se těchto vlajek mohli dočkat někdy v druhé polovině září 2026. Jako první budou tyto nové telefony představeny pro Čínu a až poté, pravděpodobně v první čtvrtině roku 2027, se dočkáme globální premiéry.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

