Xiaomi 18 Pro Max se pomalu rýsuje. Na co se můžeme u nové vlajky těšit?

- Xiaomi 17 je aktuální vlajková řada populárního čínského výrobce
- Ten ale již usilovně pracuje na další generaci, která dostane navazující číselné označení
- Xiaomi 18 je v přípravě a nový únik odhaluje pár informací o verzi Pro Max
Xiaomi 18 bude další vlajková řada od tohoto výrobce a dá se předpokládat, že naváže tam, kde aktuální série skončila. V jejím rámci bylo výrazně přepracováno složení, a to jak co se týče označení, tak počtu telefonů a Xiaomi dokonce přeskočilo jednu číselnou řadu, aby srovnalo krok s Applem a jeho označením.
Xiaomi 18 Pro Max nebo iPhone 18 Pro Max?
Xiaomi se moc rádo nechává inspirovat Applem a se svou poslední sérií vlajkových telefonů to ukázalo opravdu naplno. Aby se mohlo, co se číselného označení týče, rovnat s kalifornským gigantem, přeskočilo číslovku 16 a představilo řadu Xiaomi 17. Navíc bylo výrazně změněno složení celé řady tak, aby ještě více připomínalo iPhony.
Základní model Xiaomi 17 doplňuje verze 17 Pro a vrcholem je pak model 17 Pro Max. Podobnost s iPhonem 17, 17 Pro a 17 Pro Max rozhodně není náhodná, ačkoliv existuje i Xiaomi 17 Ultra, který byste v nabídce Applu hledali marně. Ve stejné filozofii bude čínský výrobce pokračovat i se svou další řadou, a letos na podzim představí trojici Xiaomi 18, 18 Pro a 18 Pro Max.
Nová vlajka se začíná rýsovat
Když dáme stranou evidentní inspiraci Applem, je Xiaomi 17 velmi povedená řada a jejím unikátním prvkem je externí displej na zádech modelů Pro a Pro Max. Ten by měl v rámci nové řady zůstat zachován, tedy i u modelu Xiaomi 18 Pro Max, který nyní unikl v několika prvních detailech. Na co se tedy můžeme těšit?
Například na plochý displej LIPO OLED s úhlopříčkou 6,9 palce, který by měl dostat extrémně tenký a symetrický vnitřní rámeček. Panel má být schopný snížit svůj jas v případě potřeby na 1 nit a údajně nabídne podporu standardu BT.2020. O pohon telefonu se pak postará nový, na 2nm litografii postavený čipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 od Qualcommu.
Podzim plný novinek
Řada Xiaomi 18 by měla být představena v podobném časovém rámci, jako aktuální série a čínská premiéra se tedy odehraje pravděpodobně někdy v září 2026. Uvidíme, zda ještě před představením nových iPhonů 18, nebo až o něco později, jako v případě Xiaomi 17. Globální premiéra se pak odehraje zřejmě až počátkem roku 2027.