Xiaomi 18 Pro Max se pomalu rýsuje. Na co se můžeme u nové vlajky těšit?

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 11. 3. 15:00
0
Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 17 je aktuální vlajková řada populárního čínského výrobce
  • Ten ale již usilovně pracuje na další generaci, která dostane navazující číselné označení
  • Xiaomi 18 je v přípravě a nový únik odhaluje pár informací o verzi Pro Max

Xiaomi 18 bude další vlajková řada od tohoto výrobce a dá se předpokládat, že naváže tam, kde aktuální série skončila. V jejím rámci bylo výrazně přepracováno složení, a to jak co se týče označení, tak počtu telefonů a Xiaomi dokonce přeskočilo jednu číselnou řadu, aby srovnalo krok s Applem a jeho označením.

Xiaomi 18 Pro Max nebo iPhone 18 Pro Max?

Xiaomi se moc rádo nechává inspirovat Applem a se svou poslední sérií vlajkových telefonů to ukázalo opravdu naplno. Aby se mohlo, co se číselného označení týče, rovnat s kalifornským gigantem, přeskočilo číslovku 16 a představilo řadu Xiaomi 17. Navíc bylo výrazně změněno složení celé řady tak, aby ještě více připomínalo iPhony.

Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro Max

Základní model Xiaomi 17 doplňuje verze 17 Pro a vrcholem je pak model 17 Pro Max. Podobnost s iPhonem 17, 17 Pro a 17 Pro Max rozhodně není náhodná, ačkoliv existuje i Xiaomi 17 Ultra, který byste v nabídce Applu hledali marně. Ve stejné filozofii bude čínský výrobce pokračovat i se svou další řadou, a letos na podzim představí trojici Xiaomi 18, 18 Pro a 18 Pro Max.

Nová vlajka se začíná rýsovat

Když dáme stranou evidentní inspiraci Applem, je Xiaomi 17 velmi povedená řada a jejím unikátním prvkem je externí displej na zádech modelů Pro a Pro Max. Ten by měl v rámci nové řady zůstat zachován, tedy i u modelu Xiaomi 18 Pro Max, který nyní unikl v několika prvních detailech. Na co se tedy můžeme těšit?

Xiaomi 17 Pro Max 17
iPhone 17 Pro Max a Xiaomi 17 Pro Max

Například na plochý displej LIPO OLED s úhlopříčkou 6,9 palce, který by měl dostat extrémně tenký a symetrický vnitřní rámeček. Panel má být schopný snížit svůj jas v případě potřeby na 1 nit a údajně nabídne podporu standardu BT.2020. O pohon telefonu se pak postará nový, na 2nm litografii postavený čipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 od Qualcommu.

Podzim plný novinek

Řada Xiaomi 18 by měla být představena v podobném časovém rámci, jako aktuální série a čínská premiéra se tedy odehraje pravděpodobně někdy v září 2026. Uvidíme, zda ještě před představením nových iPhonů 18, nebo až o něco později, jako v případě Xiaomi 17. Globální premiéra se pak odehraje zřejmě až počátkem roku 2027.

