Vivo ukázalo fotky pořízené modelem X300 Ultra, spadne vám z nich brada

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 12. 3. 15:00
0
Vivo X300 Ultra
  • Vrcholná vlajka Vivo X300 Ultra se pomalu blíží svému uvedení na trh
  • Dorazí s dechberoucí výbavou a opravdu nekompromisním fotoaparátem
  • Vivo nyní zveřejnilo několik neupravených snímků pořízených právě tímto telefonem

Vivo X300 Ultra sice již bylo představeno, a to na nedávném veletrhu MWC 2026 v Barceloně, ale oficiálně jsme se vlastně žádných specifikací nedočkali. Výrobce se při ukázce své nové vlajky zaměřil hlavně na kit Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra, nicméně nyní bylo zveřejněno několik neupravených fotografií a spolu s nimi i pár detailů týkajících se fotoaparátu.

Vivo X300 Ultra v centru dění

Vivo v poslední době směřuje veškerou svou pozornost právě na model X300 Ultra a po ukázce v Barceloně jsme se dočkali jím pořízené sady fotografií. Fotoaparát bude samozřejmě jeho hlavní předností a Vivo chce, zcela logicky, ukázat jeho potenciál a schopnosti v reálném světě. Vypadá to, že se máme na co těšit.

Vivo X300 Ultra s telekonvertorem
Vivo X300 Ultra s telekonvertorem

Tyto ukázkové snímky byly pořízeny hlavním fotoaparátem a teleobjektivem, přičemž obě tyto jednotky mají čip s rozlišením 200 Mpx. Bude se jednat o první telefon na trhu, který nabídne sestavu kombinující dva senzory s takto vysokým rozlišením a fotoaparát samozřejmě ponese logo světoznámé značky Zeiss, která se podílí na jeho vývoji.

Fotoaparát jako hlavní hvězda Vivo X300 Ultra

Hlavní jednotka je postavena okolo čipu Sony LYT-901 s plochou 1/1,12″, což z něj dělá jeden z největších senzorů v mobilním světě a svou velikostí se blíží palcovým snímačům. V teleobjektivu s periskopickou konstrukcí se nachází senzor Samsung ISOCELL HP0. Jedním z velmi zajímavých prvků je určitě ohnisková vzdálenost hlavního fotoaparátu, která je 35 mm.

To není v mobilním světě vůbec běžné a většina telefonů má u hlavního fotoaparátu ohnisko okolo 23 až 24 mm. Přechod na 35 mm by měl znamenat přirozenější perspektivu, což je rozhodně vítaná změna – je to totiž ideální ohnisková vzdálenost na každodenní fotografování. Vivo u hlavního fotoaparátu slibuje schopnost zachytit o 30 % více světla než u předchozí generace.



Vivo X300 Ultra



Ukázkové snímky stojí za to

Snímky, které Vivo sdílelo přes platformu Weibo, vypadají opravdu skvěle a je v nich patrné jak vysoké množství detailů, tak velmi přirozeně působící barvy. Vynikne také přirozeně působící hloubka ostrosti a dobrý dynamický rozsah. Vivo zveřejnilo snímky s ohniskem 35 mm, 200 mm, 400 mm i 1 600 mm, přičemž poslední tři byly pořízeny přes telekonvertor.

Vivo nabídne ke své nové vlajce X300 Ultra dva telekonvertory s ohniskovou vzdáleností 200 mm a 400 mm. Ty poslouží k výrazné zlepšení kvality v oblasti zoomu, a jak můžete vidět, výsledky jsou opravdu interesantní. Zveřejnění ukázkových snímků naznačuje, že se premiéra této novinky již blíží, a dobrou zprávou je, že se jí dočkáme i v Česku.

Hardwarové parametry Vivo X300 Ultra

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 , octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB (UFS 4.1), pam. karta:
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,82", LTPO AMOLED, rozlišení: 1440 × 3168 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, 1/1.12", 0.7µm, PDAF, OIS, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, 3,7× optický zoom, 85 mm, f/2.3, 1/1.4′′, 0.56µm, OIS, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 14mm, 116˚, 1/1.28", AF, OIS, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.5, 24 mm, 1/2.76", AF, 4K video
Kompletní specifikace
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

