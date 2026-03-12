Vivo ukázalo fotky pořízené modelem X300 Ultra, spadne vám z nich brada

- Vrcholná vlajka Vivo X300 Ultra se pomalu blíží svému uvedení na trh
- Dorazí s dechberoucí výbavou a opravdu nekompromisním fotoaparátem
- Vivo nyní zveřejnilo několik neupravených snímků pořízených právě tímto telefonem
Vivo X300 Ultra sice již bylo představeno, a to na nedávném veletrhu MWC 2026 v Barceloně, ale oficiálně jsme se vlastně žádných specifikací nedočkali. Výrobce se při ukázce své nové vlajky zaměřil hlavně na kit Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra, nicméně nyní bylo zveřejněno několik neupravených fotografií a spolu s nimi i pár detailů týkajících se fotoaparátu.
Vivo X300 Ultra v centru dění
Vivo v poslední době směřuje veškerou svou pozornost právě na model X300 Ultra a po ukázce v Barceloně jsme se dočkali jím pořízené sady fotografií. Fotoaparát bude samozřejmě jeho hlavní předností a Vivo chce, zcela logicky, ukázat jeho potenciál a schopnosti v reálném světě. Vypadá to, že se máme na co těšit.
Tyto ukázkové snímky byly pořízeny hlavním fotoaparátem a teleobjektivem, přičemž obě tyto jednotky mají čip s rozlišením 200 Mpx. Bude se jednat o první telefon na trhu, který nabídne sestavu kombinující dva senzory s takto vysokým rozlišením a fotoaparát samozřejmě ponese logo světoznámé značky Zeiss, která se podílí na jeho vývoji.
Fotoaparát jako hlavní hvězda Vivo X300 Ultra
Hlavní jednotka je postavena okolo čipu Sony LYT-901 s plochou 1/1,12″, což z něj dělá jeden z největších senzorů v mobilním světě a svou velikostí se blíží palcovým snímačům. V teleobjektivu s periskopickou konstrukcí se nachází senzor Samsung ISOCELL HP0. Jedním z velmi zajímavých prvků je určitě ohnisková vzdálenost hlavního fotoaparátu, která je 35 mm.
To není v mobilním světě vůbec běžné a většina telefonů má u hlavního fotoaparátu ohnisko okolo 23 až 24 mm. Přechod na 35 mm by měl znamenat přirozenější perspektivu, což je rozhodně vítaná změna – je to totiž ideální ohnisková vzdálenost na každodenní fotografování. Vivo u hlavního fotoaparátu slibuje schopnost zachytit o 30 % více světla než u předchozí generace.
Ukázkové snímky stojí za to
Snímky, které Vivo sdílelo přes platformu Weibo, vypadají opravdu skvěle a je v nich patrné jak vysoké množství detailů, tak velmi přirozeně působící barvy. Vynikne také přirozeně působící hloubka ostrosti a dobrý dynamický rozsah. Vivo zveřejnilo snímky s ohniskem 35 mm, 200 mm, 400 mm i 1 600 mm, přičemž poslední tři byly pořízeny přes telekonvertor.
Vivo nabídne ke své nové vlajce X300 Ultra dva telekonvertory s ohniskovou vzdáleností 200 mm a 400 mm. Ty poslouží k výrazné zlepšení kvality v oblasti zoomu, a jak můžete vidět, výsledky jsou opravdu interesantní. Zveřejnění ukázkových snímků naznačuje, že se premiéra této novinky již blíží, a dobrou zprávou je, že se jí dočkáme i v Česku.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: