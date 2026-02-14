Ne, tohle není iPhone! Internetem koluje údajný design Xiaomi 18

- Xiaomi 18 bude údajně vypadat velmi podobně jako dřívější iPhony Pro
- Telefon má dostat větší displej a 200Mpx teleobjektiv
- Pod kapotou najdeme slabší ze dvou připravovaných vlajkových Snapdragonů
Rodina smartphonů Xiaomi 17 ještě nebyla představena pro globální trh a už se začínají objevovat detailní informace o nadcházející generaci. Pokud Xiaomi dodrží aktuální harmonogram uvádění nových vlajkových lodí, měla by se čínská premiéra řady Xiaomi 18 odehrát na přelomu září a října, krátce po odhalení nových vlajkových čipsetů od Qualcommu. Co zatím „víme“ o základním modelu Xiaomi 18?
Xiaomi 18: design jako dřívější iPhony Pro?
Začneme nejprve divokou spekulací, kterou rozvířil neoficiální obrázek zadní strany Xiaomi 18 pocházející z Číny. Jestli se tento design potvrdí, bude Xiaomi 18 zezadu nápadně připomínat dřívější iPhony Pro před loňskou designovou proměnou.
Záda Xiaomi 18 má stejně jako u současného modelu zdobit vystouplý čtvercový ostrůvek se zaoblenými rohy, oproti němu však Xiaomi údajně poskládá čočky po vzoru iPhonů do trojúhelníku. Stejnou polohu jako u iPhonů má mít i LED blesk, pouze LiDAR má u Xioami chybět – na jeho místě se má nacházet pouze logo značky Leica. Co se fototechniky týče, Xiaomi má dostat následující sestavu fotoaparátů – 50Mpx hlavní, 50Mpx širokoúhlý a 200Mpx periskopický.
Druhý nejvýkonnější Snapdragon
Xiaomi 18 údajně dostane do výbavy decentně větší 6,4″ displej a s nárůstem rozměrů se údajně dočkáme i velkokapacitního akumulátoru. Čínská verze Xiaomi 17 se pyšní 7000mAh baterií, připravovaný model údajně tuto hodnotu překoná.
Xiaomi 18 má pohánět příští generace vlajkového čipsetu od Qualcommu, tentokráte se ale nemá jednat o absolutní špičku. Mluví se o tom, že Qualcomm letos na podzim představí dva vlajkové čipsety – slabší Snapdragon 8 Elite Gen 6 a výkonnější Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Xiaomi 18 údajně dostane pod kapotu první z nich, zatímco Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max mají dostat ten výkonnější. Spekuluje se, že Pro verze chystaného Snapdragonu bude velmi drahá, což se pravděpodobně propíše i do výsledné ceny telefonu.