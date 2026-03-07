Xiaomi prý chystá notebook, který zatopí i těm nejlepším: špičková výbava a hmotnost pod kilo

- Xiaomi připravuje nový notebook, jehož hlavní předností bude hmotnost
- Měl by spadat do vlajkové kategorie, ale na tyto poměry nabídne nevídanou hmotnost
- Tato novinka se má jmenovat Book Air a inspirace MacBookem Air je zřejmá
Xiaomi se nechává moc rádo inspirovat Applem a aktuální vlajková řada Xiaomi 17 toho budiž zářným příkladem. Čínský výrobce dokonce přeskočil v označení číslovku 16, jen aby byl na stejné úrovni, jako aktuální řada iPhone 17. Na druhou stranu, občasná inspirace není vždy na škodu a nový laptop Book Air, který Xiaomi údajně připravuje, je toho důkazem.
Tenký a lehký jako pírko
Laptop Xiaomi Book Air, který čínský výrobce údajně připravuje, má být ryze vlajkovým notebookem spojujícím špičkové zpracování s vrcholnou výbavou. Očekává se použití prémiových materiálů v kombinaci se stylovým designem a celkově by měl být tento přístroj na vrcholné úrovni. To vše ale v až neobvykle lehkém šasi.
Displej má mít úhlopříčku 14 palců a hmotnost údajně okolo hranice 1 kilogramu, což je opravdu výborné číslo. Většina notebooků v této kategorii váží zhruba 1,2 až 1,4 kilogramu, a i takový MacBook Air s 13palcovým displejem, který je brán v tomto směru za etalon, váží 1,24 kg. Laptopů s hmotností okolo 1 kilogramu v této kategorii vlastně moc není.
Lehká konstrukce, ale skvělá výbava
Takto lehká konstrukce by ale neměla znamenat kompromisy v oblasti výbavy, a to takřka žádné. O pohon notebooku by se měly postarat procesory Intel z řady Panther Lake a konkrétněji se mluví o čipech Core Ultra 5 325 a Ultra X7 358H, přičemž hlavně druhý jmenovaný je opravdu velmi výkonný kousek křemíku, který potěší i náročnější uživatele.
Xiaomi by se nemělo držet zkrátka ani co se týče operační paměti a máme očekávat 24 nebo 32 GB RAM, což je v průběhu paměťové krize nadstandard. Paměť má být typu LPDDR5X a vnitřní úložiště bude zastoupeno SSD diskem o kapacitě 1 TB. To by mělo být standardem pro všechny verze a dostupnější provedení s úložištěm 256 nebo 512 GB čekat nemáme.
Cena a dostupnost
Xiaomi by mělo s tímto laptopem skloubit výkon, výdrž na baterii a nízkou hmotnost do jednoho prémiového produktu. Kdy by mohl notebook Book Air dorazit a kolik bude stát je ale stále ve hvězdách. Vzhledem k prémiovým parametrům se dá očekávat prémiová cenovka, pohybující se klidně mezi 8 000 a 12 000 jüany (30 000 až 44 000 korun).