Česká herní legenda bude pokračovat! Herečka omylem prozradila vývoj nové Mafie

Marek Bartík
Marek Bartík 23. 9. 15:00
0
Isabella Torrisi v Mafii: Domovině
  • Česká gangsterská série Mafia zřejmě dostane další pokračování
  • Během živého vysílání na Twitchi to prozradila herečka Carina Conti, která v Domovině ztvárnila jednu z hlavních postav Isabellu
  • Mnoha fanoušky očekávaný režim volné jízdy pro Mafii: Domovinu je stále v přípravě

Mafia: The Old Country má za sebou úspěšný vstup na herní trh. Kromě vcelku příznivých recenzí má podle analytiků na kontě už více než 1,2 milionu prodaných kopií, což je vzhledem ke skromnějšímu rozpočtu velmi příznivý výsledek. Podobného názoru je zřejmě i společnost Take-Two Interactive, pod kterou spadá i vývojářské studio Hangar 13 a celá série Mafia. Podle herečky Cariny Conti, která v Domovině ztvárnila jednu z hlavních postav Isabellu Torrisi, totiž tvůrci dostali zelenou na vývoj dalšího dílu slavní gangsterské série. Umělkyně informaci – patrně nedopatřením – prozradila ve vysílání streamera s přezdívkou bubbly_nuggets_ na platformě Twitch.

Na potenciální pokračování Mafie se herečky během živého přenosu zeptal jeden ze sledujících. „Dostali povolení pracovat na nové Mafii, to je pravda. Mám za ně velkou radost,“ odpověděla bez delšího přemýšlení Conti na otázku, zda už ve studiu Hangar 13 vzniká nový díl. Poté se herečka rozpovídala o tom, že jednotlivé díly zpravidla nabízí svébytný příběh, ale zároveň jsou mezi sebou různými způsoby propojené.

Je na řadě Mafia 4?

V současnosti však není jasné, zda by potenciální nová hra byla přímým pokračováním některého z předchozích dílů, nebo by nabídla neokoukané zasazení a zbrusu nové postavy. Generální ředitel 2K Czech Roman Hladík nicméně v jednom z dřívějších rozhovorů prozradil, že v případě úspěchu Domoviny by se vývojáři rádi pustili do vývoje plnohodnotného čtvrtého dílu.



Mafia Domovina Old Country



Mafia: Domovina má skvělé postavy i grafiku, hratelností ale nepřekvapí [recenze]

Tvůrci ze studia Hangar 13, které sídlí také v Brně a Praze, nadále pracují také na vylepšeních pro současnou Mafii. Včera vyšel další opravný patch, který by měl zlepšovat stabilitu a optimalizaci hry. V přípravě je rovněž bezplatné obsahové rozšíření, které do hry přidá plnohodnotný režim volné jízdy.

Kapitoly článku