Asus ProArt GoPro Edition PX13 recenze: kompaktní notebook pro tvůrce s důrazem na výkon

- Kompaktní 13,3″ notebook potěší 360° pantem a OLED displejem
- Přitom je velmi výkonný i přes integrovanou grafiku, v základu má navíc 128 GB RAM
- Dostupný je exkluzivně na Asus eShopu a Alza.cz za 83 990 Kč
Asus ProArt GoPro Edition PX13 je neobvyklý notebook pro tvůrce, který v kompaktním konvertibilním těle spojuje špičkový (a samozřejmě dotykový) OLED displej, výkonný čip AMD Ryzen AI Max+ 395 s povedenou integrovanou grafikou Radeon 8060S a výbavou zaměřenou na práci v terénu. GoPro branding tu hraje viditelnou roli, a to nejen v rámci dodaného příslušenství, ale i několika funkcí přímo na notebooku. Ve výsledku je ale důležité to, že jde o jeden z nejzajímavějších menších notebooků s Windows pro náročnější kreativní práci.
Nenápadný zvenku, netradiční uvnitř
Už při rozbalení je vám jasné, že před sebou máte něco speciálního. V krabici je totiž mnohem více než jen notebook s logem, které se proslavilo akčními kamerami. Krabice je zajištěna popruhy, které hned dávají najevo, že jde o techniku hlavně do terénu. Dále se uvnitř nachází pevné ochranné pouzdro, stylus včetně bezdrátové nabíječky a také 200W adaptér. Vysoká cena by mohla naznačovat, že se v balení nachází také GoPro kamera, ale není tomu tak.
Řada ProArt se dlouhodobě snaží oslovit kreativní profesionály, ale model GoPro Edition PX13 k tomu přistupuje trochu jinak než klasické pracovní notebooky. V první řadě překvapí, jak je celé zařízení bytelné a robustní, i když jde o konvertibilní notebook, který lze používat například i jen jako tablet. Kvůli tomu má o něco vyšší hmotnost 1,39 kilogramu. Není to nic zásadního, ale nečekejte od něj, že bude připomínat lehký kancelářský ultrabook. Rozměry činí 298,2 × 209,9 × 17,7 mm, takže také nepatří mezi nejtenčí. Na druhou stranu má díky tomu povedené chlazení a velkou baterii.
Po designové stránce nepřipomíná nic, co jsme mohli vídat u Asus notebooků, a je vidět zřetelná inspirace GoPro kamerami. To je patrné například z vertikálních linií na víku a modrého podsvícení u klávesnice. Menší výtku bych měl pouze k povrchu kovového víka, které je sice lehce protiskluzové, ale také jde o poměrně velký lapač otisků a šmouh.
Klávesnice a touchpad s DialPadem
Klávesnici obecně u Asus notebooků chválím a nejinak tomu je i u této speciální GoPro edice. Oproti normálu je v podstatě jediný rozdíl ve speciální GoPro klávese, která rychle spouští aplikaci GoPro. Druhou změnou je modré podsvícení, které nahradilo klasické bílé. Jde o pěkný detail a žádnou zhoršenou čitelnost jsem při testování nezaznamenal. Psaní je pohodlné a klávesám není moc co vytknout.
Touchpad je vzhledem k velikosti laptopu obrovský, navíc je doplněn o tzv. DialPad v levém horním rohu. Ten zjednodušuje ovládání různých funkcí například v Adobe aplikacích. Nicméně je dobré podotknout, že jde spíše jen o bonus, který způsob práce nezlepší, obzvlášť když jste zvyklí například na klávesové zkratky. Samotný touchpad je ale radost používat. Prst po skle klouže s minimálním odporem a mechanický klik je nastaven přesně na hranici mezi jemností a potřebnou tuhostí.
Displej odpovídá řadě ProArt
Jednou z nejsilnějších stránek notebooku je bez debat displej, i když není úplně bez chyb. Asus používá 13,3″ OLED panel s rozlišením 2880 × 1800 pixelů, poměrem stran 16:10 a dotykovou vrstvou. Potěší také podporou stylusu, který je součástí balení, a 100% pokrytím DCI-P3. Maximální jas je 400 nitů a při aktivním HDR pak až 500 nitů, což je u OLED panelů poměrně standard, ale vzhledem k tomu, že je zařízení prezentováno hlavně pro použití venku, nemusí být čitelnost ideální.
OLED panel nabídne vysoký kontrast, syté barvy a z pohledu fotografů, grafiků nebo videoeditorů jde o výbornou volbu. Navíc dotyková vrstva s podporou aktivního stylusu dává smysl mnohem více než u klasického notebooku.
Kromě horšího jasu je drobnou kaňkou 60Hz obnovovací frekvence. U pracovního notebooku to samozřejmě není zásadní problém, ale přece jen jde o prémiový notebook, který by si vyšší frekvenci zasloužil. Asus nicméně dal přednost kvalitě obrazu, barevné přesnosti a nižší spotřebě.
Ryzen AI Max+ 395 jako hlavní tahák
Nejzajímavější část se skrývá uvnitř. Asus ProArt GoPro Edition PX13 pohání AMD Ryzen AI Max+ 395, tedy velmi výkonné APU, které kombinuje rovnou 16 jader a 32 vláken. Zásadní je i grafická část, protože notebook spoléhá na integrovaný Radeon 8060S, který poslouží nejen pro práci, ale i pro hraní her, včetně těch nejnovějších. Dále má 1TB rychlé SSD. Celek doplňuje 128 GB LPDDR5X paměti, což je momentálně asi jeden z důvodů, proč výsledná cena 83 990 Kč nevypadá tak špatně.
Díky této paměti se nabízí nejen použití v grafických nástrojích jako je například Photoshop, který si velmi rád ukrojí velké množství RAM, ale může jít také o velmi zajímavou volbu pro lokální AI, protože se můžete dostat už k opravdu velkým modelům, které poběží poměrně svižně.
Z pohledu grafického výkonu se řadí zhruba na úroveň grafické karty NVIDIA GeForce RTX 5060, což jsou skvělé hodnoty, když se vezme v potaz, že jde o integrovaný grafický čip. Minulý rok testovaný Asus ProArt P16 vybavený grafickou NVIDIA GeForce RTX 5070 byl v benchmarcích jen o trochu lepší než dnes testovaná GoPro novinka.
|Benchmark
|Výsledek
|Geekbench 6 – Single Core
|2 985 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|19 095 bodů
|Geekbench 6 – GPU OpenCL
|90 635 bodů
|Cinebench 2026 – Single Thread
|465 bodů
|Cinebench 2026 – Single Core
|624 bodů
|Cinebench 2026 – Multi Thread
|6 562 bodů
|Cinebench 2026 – GPU
|17 725 bodů
|PC Mark 10
|10 147 bodů
|PC Mark 10 Extended
|12 289 bodů
|3DMark Time Spy
|10 484 bodů
|3DMark Time Spy Extreme
|5 040 bodů
|3DMark Steel Nomad
|1 978 bodů
|3DMark Solar Bay
|47 052 bodů
|3DMark Solar Bay Extreme
|6 358 bodů
|CPU-Z – Single Core
|805 bodů
|CPU-Z – Multi Core
|13 636 bodů
Těžko mu něco zásadního vytknout. Práci zvládne bez problémů a pak si na něm na konci dne normálně zahrajete. V nativním rozlišení na střední detaily běžel Black Myth: Wukong na 92 FPS a Monster Hunter Wilds dosahoval na 102 FPS, takže třeba zrovna zde by se hodil displej s vyšší obnovovací frekvencí pro plnohodnotné využití. Na závěr jsem odzkoušel i starší titul v podobě Resident Evil 6, který na nejvyšší detaily fungoval na více než 160 FPS.
Co se týče chlazení, tak ventilátory dokážou teploty udržet na poměrně nízkých hodnotách. Je to ale na úkor hluku, rozhodně se nedá říct, že by šlo o tiché zařízení. A i když má integrovanou grafiku, umí se v případě potřeby poměrně výrazně ozvat. Nejedná se ale o nic úplně hrozného, spíše je jen lepší neočekávat neustálý tichý provoz.
Malý notebook, ale porty nechybí
Asus si zaslouží pochvalu i za konektorovou výbavu. V kompaktním těle najdeme dva USB-C, jeden USB-A, HDMI 2.1 a 3,5mm audio jack. Nechybí ani microSD čtečka karet a samostatný napájecí konektor pro 200W adaptér. Nabíjet lze i přes USB-C, ale ne v plné rychlosti. Samozřejmostí je Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a IR kamera s podporou Windows Hello.
Mírné zklamání je u reproduktorů, které rozhodně nezní jako něco, co by mělo být u prémiového notebooku. Výsledek je docela plechový a hlasitost také není zrovna dobrá.
Předinstalovaný je systém Windows 11 Pro. Specifická je integrace s GoPro ekosystémem, kromě zmíněné klávesy a GoPro designu, je to také propojení se softwarem. Konkrétně u aplikace StoryCube, která podporuje GoPro Cloud a slouží ke správě fotek a videí. Dále obdržíte 12 měsíců GoPro Premium+. ProArt Creator Hub je pak speciální nástroj určený pouze pro tuto řadu notebooků. Můžete si v něm ladit výkon zařízení, kalibrovat barvy displeje či třeba vytvářet speciální makra.
Na druhou stranu je dobré poznamenat, že se ani v jednom případě nejedná o bonusy, které by ospravedlňovaly nákup zařízení. Jde spíš o drobné a nepříliš podstatné plus. Důvody ke koupi tohoto notebooku jsou jinde.
Výdrž baterie a nabíjení
K dispozici je baterie o kapacitě 73 Wh, na jedno nabití pak vydrží zhruba 5 až 6 hodin při maximálním jasu a různorodé zátěži. Při klasické kancelářské práci, občasné práci s Photoshopem, přehráváním videí a hraním her po dobu cca 30 minut jsem se pravidelně blížil k šesti hodinám.
|Naměřená rychlost nabíjení 200W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|12 minut
|23 minut
|45 minut
|83 minut
Nabíjení probíhá poměrně rychle, z nuly na padesát procent se dostanete za necelých 25 minut s přibaleným 200W adaptérem.
Závěrečné hodnocení
Asus ProArt GoPro Edition PX13 je poměrně specifický notebook, který rozhodně necílí na běžného uživatele, což naznačuje nejen jeho poměrně sebevědomá cena. Největší smysl dává těm, kteří chtějí co nejmenší a nejmobilnější pracovní stroj, ale zároveň nechtějí dělat výrazné kompromisy ve výkonu. V kompaktním těle nabízí špičkový procesor AMD Ryzen AI Max+ 395, velmi schopnou integrovanou grafiku Radeon 8060S, 128 GB RAM a kvalitní OLED displej, takže bez problémů zvládne náročnější kreativní práci, úpravy fotek, střih videa, ale i hraní her.
Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že nejde o bezchybný stroj. Za cenu 83 990 Kč zamrzí 60Hz displej, nižší jas a průměrnější reproduktory. GoPro edice zde funguje spíše jako doplněk než jako skutečný důvod ke koupi. Pokud ale hledáte výkonný a přenosný notebook pro práci, který se nezalekne ani náročnějších úloh, je ProArt GoPro Edition PX13 jedním z nejzajímavějších zařízení ve své třídě.
Asus ProArt GoPro Edition PX13
Design a konstrukce9.3/10
Hardwarová výbava9.2/10
Výdrž akumulátoru8.1/10
Konektivita8.8/10
Kvalita displeje8.9/10
Vstupní zařízení9.0/10
Klady
- výborný výkon v kompaktním těle
- 128 GB RAM v základu je velký nadstandard
- kvalitní dotykový OLED displej se stylusem
- povedená klávesnice, velký touchpad
- velmi slušná portová výbava
- prémiový hliníkový design
- rychlé nabíjení
Zápory
- velmi vysoká cena
- pouze 60Hz obnovovací frekvence displeje
- nižší maximální jas
- průměrné reproduktory