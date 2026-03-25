To nejlepší od Roborocku míří do Česka: řada Saros 20 láká na špičkové technologie a prvotřídní mopování

- Roborock nám ve Varšavě ukázal dvojici nových robotických vysavačů Saros 20
- Vlajkový model spoléhá na kvalitní navigaci, Sonic se zaměřuje na mopování
- Nové modely budou dostupné v následujících dnech, cena začíná na 33 tisících korun
Společnost Roborock si za dobu své existence zvládla vybudovat poměrně solidní renomé v oblasti robotických vysavačů. Nejenže dokáže vyrábět kvalitní produkty, ale také zvládá i inovovat a posouvat celé odvětví zase o kousek dále. Do polského hlavního města Varšavy přivezl Roborock dvojici nových robotických vysavačů, které se podívají také na náš trh. Konkrétně se jedná o modely Saros 20 a Saros 20 Sonic. Čím se liší a koho by mohly zaujmout?
Saros 20 slibuje úklid bez kompromisů
Vlajkovým modelem Roborocku pro letošní rok je robotický vysavač Saros 20. Jednou z hlavních předností je lepší navigace v prostoru a také samotné mapování díky autonomnímu systému StarSight 2.0, který využívá 3D ToF senzor v kombinaci s RGB kamerou. Díky tomu zvládá Saros 20 lépe rozpoznávat překážky a rychle na ně reagovat, přičemž výjimkou nejsou ani malé objekty okolo dvou centimetrů či volně položené kabely.
K překonávání překážek využívá také systém AdaptiLift 3.0 s možností překonávání dvojitých prahů až o výšce 4,5+4,3 centimetru. K tomu mu pomáhají kolečka, která se umí pohybovat v různých směrech, což má za úkol minimalizovat nechtěné zaseknutí a nutnost zásahu člověka.
Stydět se ale nemusí ani za sací výkon 36 000 Pa, kterému asistuje kartáč DuoDivide Brush a vysouvací boční kartáč FlexiArm Arc. Nechybí ani vytírání prostřednictvím dvojice rotovacích mopů, jež se umí v případě potřeby zvednout o 15 milimetrů, vysavač je může nechat v dokovací stanici a jejich přítlak se pohybuje mezi 8 až 13 N, takže se nejedná jen o namokření podlahy, ale o plnohodnotné mopování.
Při úklidu Sarosu 20 vypomáhá umělá inteligence a součástí je také podpora pro hlasové pokyny či integraci do chytré domácnosti, ať už využíváte Google Home, Amazon Alexu, či Apple HomeKit. Baterie dostala kapacitu 6 400 mAh, což robotickému vysavači umožňuje úklid přibližně po dobu 200 minut na ploše zhruba 224 metrů čtverečních. K tomu se může spolehnout na zásobník na nečistoty o velikosti 259 mililitrů a nádobku na vodu o velikosti 65 mililitrů. V případě dobíjení počítejte s časem okolo dvou a půl hodiny.
V dokovací stanici poté na robota čeká 2,5litrový sáček na nečistoty, 4litrový zásobník na čistou a 3,5litrový zásobník na špinavou vodu. Samozřejmostí je automatické čištění a vyprazdňování, stejně jako sušení mopu. Zajímavostí je, že výška modelu Saros 20 je 7,98 centimetru, avšak díky použitým materiálům se dokáže „vmáčknout“ i do mezery nízké 7,95 centimetru.
Na českém trhu se novinka začne prodávat během několika následujících dní za cenu 36 999 Kč, nicméně až do 8. dubna bude k dispozici za zaváděcí cenu 33 299 Kč.
Saros 20 Sonic je odborník na mopování
Druhá novinka cílí především na ty uživatele, kteří chtějí mít úklid plně pod kontrolou. Na rozdíl od Sarosu 20 využívá model Sonic mopovací technologii VibraRise 5.0, jež se zaměřuje na ještě preciznější vytírání. Systém je navržen tak, aby vytvářel ještě vyšší přítlak okolo 14 N, a tím ještě pečlivěji vytíral.
Předností tohoto systému je především větší plocha úklidu až o 27 procent, díky čemuž vysavač lépe uklízí v rozích bez nutnosti obav, že vám poškrábe zeď, vytírání až k samotné hraně zdi nebo 4 000 vibrací za minutu. Jinými slovy, pokud potřebujete častěji vytírat, Saros 20 Sonic je vhodná volba.
Saros 20 Sonic dále nabízí stejné vychytávky jako vlajkový model, tedy AdaptiLift 3.0 pro lepší překonávání překážek, sací výkon 36 000 Pa, dokovací stanici s 2,7litrovým sáčkem na nečistoty, 4litrovým zásobníkem na čistou a 3,5litrovým zásobníkem na špinavou vodu, pochopitelně s automatickým vyprazdňováním, čištěním a sušením, stejně velkou baterii o kapacitě 6 400 mAh, která umožňuje robotu vysávat okolo 190 minut, či spojení s chytrou domácností.
Kde musel Roborock sáhnout ke změně, je navigace. Tady už Sonic nespoléhá na StarSight 2.0, tedy 3D ToF senzor v kombinaci s RGB kamerou, ale na technologii RetractSense využívající LiDAR a Reactive AI 3.0 pro rozpoznávání a vyhýbání se překážkám. I tak se ale Saros 20 Sonic nemá za co stydět. Na českém trhu bude v následujících dnech dostupný za cenu 38 999 Kč, přičemž do 8. dubna bude k dispozici za zaváděcí cenu 35 099 Kč.