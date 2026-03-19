Recenze reproduktoru Harman/Kardon Aura Studio 5: muzika i světelné efekty ve stylu

- Nová generace stylového všesměrového reproduktoru vyjde na 8 290 Kč
- Podařilo se zkombinovat unikátní design i propracované světelné efekty
- Osazení třemi reproduktory pro rozdílná pásma i 160W zesilovač zajistí výborný 360° zvuk
Legendární americká značka Harman/Kardon na přelomu roku vydala novou verzi domácího reproduktoru Aura Studio 5. Ačkoliv u nové generace došlo k designovým změnám, podstata zůstává stále stejná. 360° zvuk zajišťuje trojice všesměrově orientovaných reproduktorů uvnitř zaobleného těla. Od ostatních modelů se ale novinka odlišuje především nápaditým designem ve spojení se světelnými efekty, které jsou opravdu unikátní. Cena produktu je nastavena na 8 290 Kč a koupíte jej v jediné černé variantě.
Design a zpracování
Aura Studio je všesměrový reproduktor, čemuž odpovídá i jeho tvar zaobleného kužele. Spodní část v černém provedení disponuje povrchovým opletením tkaninou, takže materiál je velmi příjemný na dotek a zároveň zde nehrozí ulpívání otisků prstů. V místě, kde spodní část přechází do skleněné horní poloviny, najdeme také pruh s dotykovými tlačítky. Konkrétně se jedná o tlačítka pro Bluetooth párování, aktivace světelné projekce, nastavení světelného režimu a snížení a zvýšení hlasitosti. Veškeré další ovládací prvky je potřeba hledat v doprovodné aplikaci Harman Kardon One.
Na zadní straně najdeme napájecí konektor, audio jack pro přehrávání hudby prostřednictvím kabelu a také USB-C, které v tomto případě slouží pouze jako servisní (hudbu lze přes USB-C přehrávat pouze u verze pro USA). Součástí balení je kromě reproduktoru pouze napájecí kabel a papírové manuály. Nic víc ani nepotřebujete.
Horní část je skleněná a s mírným zatmavením. Pod ní se skrývá světelný jehlan i projekční plocha v jeho středu. Ta může signalizovat režim párování Bluetooth, ale radost dělá hlavně světelnými efekty při přehrávání hudby. Na světelné kupoli najdeme také decentní logo výrobce.
Celkově hodnotím design produktu jako velmi povedený. Už na první pohled vypadá velmi jednoduše ale o to elegantněji. Už s vypnutými světelnými efekty vypadá skleněná kupole velmi pěkně a po rozsvícení se samozřejmě dějí divy. S hmotností 4,2 kg a rozměry 307 × 234 × 234 mm nejde ani o nijak závratně těžký a velký kus techniky. Jedinou nevýhodou může být prach, který ulpívá na skle a především po rozsvícení jde dobře vidět.
Funkce a výbava
Jedná se o všesměrový třípásmový reproduktor, který je osazen 25mm tweeterem pro výšky, šesti 40mm středovými měniči orientovanými do všech stran a 143mm subwooferem. Zesilovač má výkon 160 W (2 × 20 W + 1 × 20 W + 1 × 100 W RMS) a frekvenční rozsah začíná na 45 Hz a končí na 20 kHz. Podporovaným formátem hudebního přenosu je pouze MP3, nejde tedy o žádný Hi-Fi zážitek s bezztrátovými kodeky.
Díky technologii Constant Sound Field slibuje výrobce vyvážený zvuk v celé místnosti i dokonalou čistotu. Ambientní osvětlení je nyní vybaveno také zcela novou čočkou a samozřejmě se synchronizuje s hudbou. Konektivitu zde zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.4, případně Auracast pro propojení více zařízení najednou.
Světelné efekty
Pokud reproduktor nabízí světelné efekty, bývám spíše zdrženlivý. Samozřejmě efekty vyzkouším, ale po čase je spíše deaktivuji a vystačím si s hudbou. Blikání a změny barev mě při poslechu spíše rozptylují. U novinky od značky Harman/Kardon je tomu ale jinak. Snad poprvé zde světelné efekty hodnotím jako velkou přednost, jedná se totiž o velmi vkusný a do interiéru skvěle zapadající doplněk pro dotvoření příjemné atmosféry.
Efekty jsou tvořeny dvojicí světel, které mohou fungovat nezávisle na sobě. V aplikaci se jedná o součásti pojmenované jako jádro a projekce. Jádro je jen jakési nenápadné mihotání v prostoru reproduktoru, které do okolí vyzařuje zcela minimálně. Projekce je taktéž měnící se paprsek světla, který svítí uvnitř skleněné kopule, ale primárně vyzařuje nahoru nad reproduktor a tvoří tak obrazce na stropě nebo okolních stěnách. Pomocí posuvníku v aplikaci je možné měnit intenzitu osvětlení, prakticky jsem ale neměl potřebu snižovat ji z maxima, protože se nejedná o nijak nadmíru oslňující zdroj světla.
Je možné regulovat také rychlost změny osvětlení. K dispozici jsou polohy nízká, střední a vysoká, měnit ale můžete také témata osvětlení, což jsou vlastně barevné kombinace, které se při projekci mění. Na výběr je jich celkem šest: oceán, aurora, květení, východ slunce, krb a statický. Vzhledem k tomu, že mám rád teplé barvy, favorizuji téma krb, přičemž i barvu daného tématu lze mírně upravovat, respektive posuvníkem můžete měnit odstín barev.
Kvalita zvuku
Vzhledem k tomu, že Aura Studio 5 je osazen třípásmovým reproduktorem, každá frekvenční oblast má svého zástupce a v přednesu jsou krásně obsazeny výšky, středy i basy. Basy na mne udělaly největší dojem, protože při vyšší hlasitosti tento relativní „drobek“ basuje opravdu slušně. Výhodou je samozřejmě všesměrová orientace, která zjednoduší jeho umístění v interiéru a 360° zvuk, který se díky konstukci rovnoměrně rozkládá do všech stran. Zjevnou nevýhodou je ale pouze monofonní přednes, který z tohoto zařízení dostáváte. To lze samozřejmě řešit pořízením druhého modelu a jejich spojením prostřednictvím Auracastu, trochu to ale leze do peněz.
Pokud ale odhlédnu od toho, že jde o monofonní přednes a nebavíme se ani o žádných bezztrátových formátech, zvuk je na výborné úrovni. V hudbě lze slyšet veškeré detaily a nenašel jsem ani žánr, který by vyloženě neseděl.
Doprovodná aplikace
Aplikace Harman Kardon One je velmi vítaným pomocníkem, nabízí totiž celou řadu možností. Na domovské obrazovce již tradičně vidíte aktuálně připojené zařízení popřípadě také zjednodušený přehled aktuálně přehrávaného obsahu a tlačítko pro pozastavení přehrávání nebo posuvník hlasitosti. Po zvolení zařízení se otevírají široké možnosti nastavení světelných efektů, které jsem popisoval v předchozích odstavcích.
Je zde možné vstoupit také do ekvalizéru, který nabízí přednastavené profily ale i detailní přizpůsobení pomocí sedmi posuvníků. Dále se zde nabízí také párování s dalším reproduktorem. Aplikace je plně lokalizovaná do češtiny, orientaci tedy neztratíte ani bez znalosti cizích jazyků.
Závěrečné hodnocení
Harman/Kardon Aura Studio 5 je skutečně stylovým bytovým doplňkem, který ale zároveň disponuje slušným zvukovým projevem a jako bonus potěší také velmi příjemnými světelnými efekty. Osobně jsem si tento produkt velice oblíbil, protože jeho používání je intuitivní a jednoduché. Světelné efekty dohromady s projekcí na stěnu vytváří velmi příjemnou atmosféru, která doplňuje zvuk linoucí se všemi směry.
Určitě se nejedná o produkt pro audiofily, protože se nemyslelo na bezztrátové kodeky a nelze počítat ani se stereem (pokud si nepořídíte dvojici reproduktorů). Z hlediska běžného uživatele ale těžko hledat mouchy, které by se daly novince vytknout. Cena přesahující 8 tisíc není nejnižší, a určitě by bylo fajn, kdyby v této kategorii již bylo součástí Wi-Fi připojení. To zde nenajdeme, ale zase se můžeme radovat ze světelného doprovodu, záleží tedy na vás, co doopravdy oceníte. Dle mého soudu je novinka od Harman/Kardon docela unikátní produkt.
Harman/Kardon Aura Studio 5
Design a zpracování9.8/10
Kvalita zvuku8.7/10
Funkce a výbava7.8/10
Mobilní aplikace9.0/10
Poměr ceny a výkonu8.0/10
Klady
- unikátní světelné efekty
- originální a atraktivní design
- přesvědčivý zvuk
- mobilní aplikace
Zápory
- pouze monofonní přednes
- podporuje pouze formát MP3
- bez dálkového ovladače
- pouze Bluetooth, bez Wi-Fi