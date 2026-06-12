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Nemáte ho také? Na těchto iPhonech ještě letos přestane fungovat WhatsApp

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 12. 6. 9:00
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Starý iPhone s aplikací WhatsApp (ilustrační obrázek)
  • Meta oznámila nemilou zprávu: vybraná zařízení od Applu už nebudou podporovat WhatsApp
  • Jedná se o starší zařízení s verzí systému starší než iOS 15.5 nebo iPadOS 15.5
  • Změny vstoupí v platnost od 30. listopadu letošního roku

Příchod nové verze operačního systému je na jednu stranu důvod k malé oslavě, především díky příchodu nových funkcí a opravě různých bugů, ale zároveň se s tím často pojí i velký smutek, neboť některé aplikace a programy mohou přestat fungovat z důvodu ukončení podpory. Ta druhá varianta se nyní bohužel týká i uživatelů populární komunikační aplikace WhatsApp, která oznámila konec podpory pro starší zařízení se systémy iOS a iPadOS od Applu. Budete i vy nuceni upgradovat na novější hardware?

Konec podpory pro starší zařízení od Applu

Konkrétně od 30. listopadu letošního roku zvedá Meta hardwarové nároky své mobilní aplikace pro iOS a iPadOS. „Zařízení a software se často mění, proto pravidelně prověřujeme, které operační systémy podporujeme, a provádíme aktualizace. Každý rok zjišťujeme, která zařízení a který software jsou nejstarší a mají nejméně uživatelů. Tato zařízení také nemusí mít nainstalovány nejnovější bezpečnostní aktualizace nebo jim mohou chybět funkce potřebné pro provoz aplikace WhatsApp,“ uvádí Meta oficiální důvody svého rozhodnutí.

Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)
Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)

V loňském roce WhatsApp zvýšil minimální požadavek na verzi iOS na iOS 15.1, čímž fakticky ukončil podporu pro modely iPhone 5s, iPhone 6 a iPhone 6 Plus. Meta oznámení o konci podpory zveřejňuje s dostatečným předstihem, aby měli uživatelé, kteří možná stále používají starší iPhone, čas se na tuto eventualitu připravit Od 30. listopadu bude pro fungování aplikace WhatsApp vyžadován systém iOS 15.5 nebo novější a iPadOS 15.5 nebo novější. Dobrou zprávou je, že všechny iPhony a iPady s iOS 15.1 a iPadOS 15.1 mohou běžet i na iOS 15.5 a iPadOS 15.5, takže tento přechod nebude mít tak zásadní dopad jako minule.



Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)



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Pokud však vy, nebo někdo z vašich známých stále používáte iPhone 6s nebo 6s Plus, iPhone SE (1. generace), iPhone 7 nebo 7 Plus, iPad Air 2 nebo iPad mini 4, ujistěte se, že na těchto zařízeních máte nainstalovány nejnovější dostupné aktualizace (iOS 15.8.8 a iPadOS 15.8.8), abyste mohli WhatsApp nadále používat.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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