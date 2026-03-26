Xiaomi v roce 2025: rekordní tržby, miliony prodaných smartphonů a první zisk z elektromobilů

Jakub Karásek 26. 3. 7:00
  • Xiaomi má za sebou velmi úspěšný rok
  • Čínská firma zaznamenala rekordní tržby i zisk a růst prakticky ve všech odvětvích
  • Elektromobily skončily poprvé v historii v zisku

Společnost Xiaomi zveřejnila finanční zprávu za celý loňský rok. Čínská firma slavila úspěchy napříč celým svým produktovým portfoliem – výtečně se prodávaly její smartphony, elektromobily i zařízení pro chytrou domácnost. Díky tomu se může Xiaomi radovat z rekordních tržeb i čistého zisku.

Třetí největší výrobce smartphonů na světě

Značka Xiaomi v loňském roce utržila 457,3 miliard RMB (asi 1,4 bilionu korun), což je ve srovnání s rokem 2024 o 25 procent více. Čistý zisk dokonce vystřelil o 43,8 procent na 39,2 miliard RMB (asi 120 miliard korun).

Na těchto číslech se nejvíce podílely smartphony, na jejichž prodeji firma utržila 186,4 miliard RMB. V loňském roce čínský výrobce dodal na trh celkem 165,2 milionů telefonů, díky čemuž si upevnil třetí místo v globálním žebříčku největších výrobců – podle statistik Omdia patří Xiaomi 13,3 procent. Na čínském trhu je Xiaomi dokonce s 16,6 procenty tržní dvojkou (za Huawei).

Xiaomi navíc může těšit, že zákazníci přesedlávají na prémiové telefony – vlajkové modely s cenou mezi 4-6 tisíc RMB (asi 15-22,2 tisíc korun s DPH) tvořily v loňském roce celkem 17,3 procent všech prodaných kusů. Telefonům s cenou okolo 3 000 RMB (asi 11,1 tisíc korun) pak patřil podíl 27,1 procent. Tržní podíl smartphonů Xiaomi loni rostl především v Latinské Americe a jihovýchodní Asii, v Evropě čínská firma spíše stagnovala – s tržním podílem 20,3 procent jí aktuálně patří 3. místo.

Jednička v oblasti nositelné elektroniky

Špatně si nevedly ani tablety Xiaomi – celosvětově je Xiaomi jejich pátým největším výrobcem, v Číně je dokonce tržní trojkou. Čínská firma je rovněž silná v prodeji nositelné elektroniky – v tomto odvětví je globální jedničkou, v prodeji bezdrátových sluchátek je pak druhým největším výrobcem na světě.

 

Značka Xiaomi je velmi silná i ve světě internetu věcí. Ač by se mohlo zdát, že

se jedná o malý segment, v případě Xiaomi je druhým největším přispěvatelem do společné kasy – tržby z IoT meziročně vyrostly o 18,3 procent na 123,2 miliard RMB (asi 377,4 miliard korun), dohromady mají tato zařízení víc než 750 milionů měsíčně aktivních uživatelů. O 23,1 procent narostly prodeje bílé elektroniky – klimatizací, ledniček a praček.

Elektromobily poprvé v zisku

Třetím nejvíce výdělečným odvětvím jsou pro Xiaomi elektromobily. Čínská firma v loňském roce dodala na trh 411 082 vozidel a utržila na nich 106,1 miliard RMB (asi 325 miliard korun), což znamená meziroční růst o 223,8 procent. Vůbec poprvé navíc elektromobily Xiaomi skončily v zisku, byť velmi hubeném – 0,9 miliard RMB (asi 2,76 miliard korun). Xiaomi předpovídá, že v letošním roce dodá na trh 550 000 elektromobilů.

Xiaomi se rovněž chlubí tím, že čím dál více peněz investuje do výzkumu a vývoje. Náklady v této oblasti loni vzrostly o 37,8 procent na 33,1 miliard RMB, do roku 2030 Xiaomi plánuje proinvestovat přes 200 miliard RMB.

Další dnešní články

Telefon Samsung Galaxy S26 Ultra
Nové Samsungy Galaxy S26 zajímavě zlevnily. Ušetříte až 9200 Kč
Asus ProArt GoPro Edition PX13 recenze: kompaktní notebook pro tvůrce s důrazem na výkon
David Trlica
David Trlica D. Trlica včera 20:00
To nejlepší od Roborocku míří do Česka: řada Saros 20 láká na špičkové technologie a prvotřídní mopování
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
Xiaomi A24i 2026
24″ monitor od Xiaomi za 1 900 Kč? Tohle není výprodej, ale novinka na trhu
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 17:00
