Xiaomi v roce 2025: rekordní tržby, miliony prodaných smartphonů a první zisk z elektromobilů

- Xiaomi má za sebou velmi úspěšný rok
- Čínská firma zaznamenala rekordní tržby i zisk a růst prakticky ve všech odvětvích
- Elektromobily skončily poprvé v historii v zisku
Společnost Xiaomi zveřejnila finanční zprávu za celý loňský rok. Čínská firma slavila úspěchy napříč celým svým produktovým portfoliem – výtečně se prodávaly její smartphony, elektromobily i zařízení pro chytrou domácnost. Díky tomu se může Xiaomi radovat z rekordních tržeb i čistého zisku.
Třetí největší výrobce smartphonů na světě
Značka Xiaomi v loňském roce utržila 457,3 miliard RMB (asi 1,4 bilionu korun), což je ve srovnání s rokem 2024 o 25 procent více. Čistý zisk dokonce vystřelil o 43,8 procent na 39,2 miliard RMB (asi 120 miliard korun).
Na těchto číslech se nejvíce podílely smartphony, na jejichž prodeji firma utržila 186,4 miliard RMB. V loňském roce čínský výrobce dodal na trh celkem 165,2 milionů telefonů, díky čemuž si upevnil třetí místo v globálním žebříčku největších výrobců – podle statistik Omdia patří Xiaomi 13,3 procent. Na čínském trhu je Xiaomi dokonce s 16,6 procenty tržní dvojkou (za Huawei).
Xiaomi navíc může těšit, že zákazníci přesedlávají na prémiové telefony – vlajkové modely s cenou mezi 4-6 tisíc RMB (asi 15-22,2 tisíc korun s DPH) tvořily v loňském roce celkem 17,3 procent všech prodaných kusů. Telefonům s cenou okolo 3 000 RMB (asi 11,1 tisíc korun) pak patřil podíl 27,1 procent. Tržní podíl smartphonů Xiaomi loni rostl především v Latinské Americe a jihovýchodní Asii, v Evropě čínská firma spíše stagnovala – s tržním podílem 20,3 procent jí aktuálně patří 3. místo.
Jednička v oblasti nositelné elektroniky
Špatně si nevedly ani tablety Xiaomi – celosvětově je Xiaomi jejich pátým největším výrobcem, v Číně je dokonce tržní trojkou. Čínská firma je rovněž silná v prodeji nositelné elektroniky – v tomto odvětví je globální jedničkou, v prodeji bezdrátových sluchátek je pak druhým největším výrobcem na světě.
Značka Xiaomi je velmi silná i ve světě internetu věcí. Ač by se mohlo zdát, že
se jedná o malý segment, v případě Xiaomi je druhým největším přispěvatelem do společné kasy – tržby z IoT meziročně vyrostly o 18,3 procent na 123,2 miliard RMB (asi 377,4 miliard korun), dohromady mají tato zařízení víc než 750 milionů měsíčně aktivních uživatelů. O 23,1 procent narostly prodeje bílé elektroniky – klimatizací, ledniček a praček.
Elektromobily poprvé v zisku
Třetím nejvíce výdělečným odvětvím jsou pro Xiaomi elektromobily. Čínská firma v loňském roce dodala na trh 411 082 vozidel a utržila na nich 106,1 miliard RMB (asi 325 miliard korun), což znamená meziroční růst o 223,8 procent. Vůbec poprvé navíc elektromobily Xiaomi skončily v zisku, byť velmi hubeném – 0,9 miliard RMB (asi 2,76 miliard korun). Xiaomi předpovídá, že v letošním roce dodá na trh 550 000 elektromobilů.
Xiaomi se rovněž chlubí tím, že čím dál více peněz investuje do výzkumu a vývoje. Náklady v této oblasti loni vzrostly o 37,8 procent na 33,1 miliard RMB, do roku 2030 Xiaomi plánuje proinvestovat přes 200 miliard RMB.