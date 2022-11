Kdy se dočkáme PlayStationu 6? Sony prozrazuje možné datum vydání

Životní cyklus herních konzolí je přibližně 6–7 let, přičemž poté jsou nahrazeny novou generací. Japonská společnost Sony toto pravidlo dodržuje od prvního PlayStationu v roce 1994, který nahradil PlayStation 2 v roce 2000. Roku 2006 přišel PlayStation 3 následovaný PlayStationem 4 v roce 2013 a aktuálního PlayStationu 5 jsme se dočkali před dvěma lety. Lze tedy s poměrně velkou jistotou předpokládat, že Japonci chystají plnohodnotného pokračovatele na období mezi roky 2026 až 2028.

Zachování tohoto cyklu naznačilo i samotné Sony, byť nechtěně. V rámci probíhající akvizice vydavatele Activision Blizzard ze strany Microsoftu zástupci společnosti se sídlem v Soulu zkritizovali nabídku giganta z Redmondu ohledně vydávání her od Activision Blizzard na PlayStationu do roku 2027. Již nějaký čas znepokojené Sony vysvětlilo, že by to mohlo ohrozit vydávání her populárního vydavatele na PlayStation 6 a mohlo by tak přimět celou řadu hráčů změnit platformu.

Jisté je, že práce na příští generaci PlayStationu již probíhají, nicméně na konkrétní rok, natož datum uvedení na trh, si ještě budeme muset nějaký ten pátek počkat. Otázkou také zůstává, zda se u současného modelu dočkáme nějakého mezigeneračního vylepšení, podobně jako tomu bylo s PlayStationem 4 Pro, respektive Xboxem One X.