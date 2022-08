Sony a Microsoft si jdou opět po krku. Předmětem sporu je tentokrát Call of Duty

Jakkoli se mohlo v posledních letech zdát, že Sony a Microsoft zakopali na konzolovém poli válečnou sekeru, opak je pravdou. Staré rány otevřela akvizice Activision Blizzard druhým jmenovaným, která se po finalizaci stane největším nákupem v segmentu videoher všech dob. Sony se obchod nelíbí, neboť má pocit, že může významným způsobem ovlivnit situaci na konzolovém trhu, pochopitelně v jeho neprospěch.

Japonská společnost pro svou argumentaci použila oblíbenou střílečku Call of Duty. „Tato hra je natolik populární, že by mohla ovlivnit zákazníky ve výběru konzole. Má zároveň věrnou základnu fanoušků, což znemožňuje konkurenci vytvořit podobný produkt, který by se Call of Duty mohl vyrovnat,“ stojí v prohlášení.

Ačkoli se těmto obavám nelze divit, nutno připomenout také to, že PlayStation vybudoval svou popularitu na exkluzivních titulech, přičemž o některých z nich se dá říci víceméně totéž co o Call of Duty.

Microsoft se nařčením brání

Redmondští si toto obvinění nenechali líbit a ve svém prohlášení zahájili protiofenzívu: „Pouze jedna firma, Sony, prezentovala dramaticky odlišné názory oproti ostatním (například Ubisoft a Bandai Namco, pozn. red.), které byly požádány o vyjádření k akvizici Activision Blizzard.“ Podle Microsoftu nechce Sony vidět Call of Duty v předplatném Game Pass v den vydání, neboť by pro něj bylo těžší u hráčů prosadit vlastní obdobnou službu.

„Veřejná prohlášení Sony jsou jasná. Sony nechce, aby atraktivní herní předplatné ohrozilo jeho dominanci na trhu s digitální distribucí konzolových her. Jinými slovy, Sony je proti novým monetizačním modelům, které mohou ohrozit jeho stávající model,“ doplnili zástupci Microsoftu.

Firma ze Seattlu zároveň připomíná, že PlayStation má také loajální základnu uživatelů, což ale neznamená, že jakýkoli produkt s loajálními zákazníky tvoří separátní trh oddělený od všech ostatních. Jinak řečeno – to, že je Call of Duty populární série stříleček z první osoby, neznamená, že tvoří samostatný trh nezávislý na ostatní videoherní produkci, alespoň z pohledu Microsoftu.

Call of Duty: Modern Warfare II - World Gameplay Reveal Trailer

Watch this video on YouTube

Call of Duty nebude podle tvrzení nového majitele značky exkluzivitou pro Xbox z jednoho prostého důvodu – omezit přístup k populární franšíze na konkurenční konzoli by znamenalo ztrátu příjmů, o což nemá Microsoft sebemenší zájem. Zároveň je vydání na PlayStation vázáno řadou smluvních závazků, ze jejichž porušení by americká společnost jistě nevyvázla bez tučného postihu.

Game Pass jen tak neporazíte, vzkazuje Microsoft

Microsoft kromě obrany před (z jejího pohledu) nepodloženými obviněními hbitě přešel do protiútoku. Největší tvůrce softwaru na světě se nezdráhal osočit Sony z maření růstu jeho předplatného Game Pass tím, že prý platilo vývojářům, aby na danou službu svůj titul neumístili.

Microsoft totiž vynakládá nemalé finanční prostředky na to, aby svůj Game Pass učinil atraktivní službou pro hráče, tudíž se mu maření ze strany Sony nezamlouvá. Ačkoli jsou podobné smluvní dohody často vázané mlčenlivostí, občas se na internet dostanou střípky informací. Ty například před časem zveřejnil polský server Bankier, který odhalil, že studio Big Cheese umístilo svůj Cooking Simulator do předplatného Game Pass za cenu 600 tisíc dolarů (cca 14,5 milionu Kč).