Kutil nechtěl čekat na PlayStation 5 Slim, tak se do výroby pustil sám. Výsledek ohromí

PlayStation 5 je jednou z nejvýkonnějších konzolí všech dob, ale také jednou z fyzicky největších. Futuristický design místem rozhodně nešetří, což může být jedním z důvodů, proč si raději počkat na kompaktnější revizi. Youtuberovi Mattu Perksovi z kanálu DIY Perks se ale čekat na mýtický PlayStation 5 Slim nechtělo, a tak se pustil do jeho tvorby sám.

Building the WORLDS FIRST PlayStation 5 slim

Výsledek rozhodně stojí za pozornost, neboť s původní PlayStation 5 nemá po stránce designu prakticky nic společného. Perks vměstnal všechny důležité komponenty do tenkého měděného kvádru, zatímco pro napájecí zdroj a chlazení vyhradil o poznání větší krabičku, kterou lze ovšem schovat například pod stůl. Za tenkostí stojí vodní chlazení s několika tepelnými mosty, které nahrazuje původní chladící řešení. Díky tomu se konzole podstatně smrskla, přičemž odpadní teplo má stále kudy unikat.

Zatímco Sony se u zmenšených variant PlayStationů uchyluje k modernizaci komponent, z čehož plyne redukce spotřeby a zmenšení napájecího zdroje, takto pokročilá úprava je z pochopitelných důvodů mimo možnosti youtubera. Proto se rozhodl pro řešení v podobě externího napájení, které je ovšem vcelku elegantní.

Bezbolestný proces to ovšem nebyl – první pokus se Perksovi nevydařil a skončil „usmažením“ konzole, což zvlášť zabolí ty, kteří ještě neměli příležitost toto nedostatkové zboží zakoupit. Z nezdaru se ale poučil a podle některých jeho měření je jeho systém chlazení efektivnější než ten původní. A mohl by na tom být ještě lépe, pokud by do DYI PS5 Slim nainstaloval ještě větší chlazení.

