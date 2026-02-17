PlayStation 6 v ohrožení? Sony kvůli extrémním cenám pamětí zvažuje odklad, Nintendo zdražení konzole

- Rostoucí cena a omezená dostupnost operačních pamětí nutí výrobce konzolí přehodnotit své strategie
- Sony podle všeho zvažuje oddálení představení PlayStation 6, Nintendo přemýšlí o zdražení Switche 2
- V dohledné době se situace rozhodně nezlepší
Umělá inteligence s sebou nese řadu pozitiv, ale v poslední době o sobě dávají vědět i negativa. Ta se v současné době týkají nedostupnosti RAM, která už se netýkají jen nadšených PC hráčů, kteří by si chtěli sestavit herní počítač. Stále více se ozývají i velké firmy, jež mají obavy, že nebudou schopny zajistit dostatek paměťových čipů pro své chystané produkty. Mezi nejohroženější zařízení patří herní konzole, ostatně i při poslední čipové krizi bylo zakoupení PlayStationu 5 či Xboxu Series X prakticky nadlidský výkon.
Nedostupnost RAM ovlivní příští generaci konzolí
Nyní to vypadá, že se situace může opakovat. Poslední zprávy totiž naznačují, že Sony údajně zvažuje odložení představení PlayStationu 6, právě s ohledem na cenu a dostupnost RAM. Japonská společnost totiž v letošním roce oslaví šestý rok své herní konzole na trhu – ta má jen omezený „životní cyklus“, který se pomalu chýlí ke konci. Zdá se ovšem, že nástupce se jen tak nedočkáme, neboť ve hře jsou nejspíše až roky 2028, či spíše 2029.
A to není vše: lidé obeznámení s plány Nintenda také uvedli, že firma zvažuje zvýšení ceny konzole Switch 2 v letošním roce. Ani Sony, ani Nintendo se pochopitelně k těmto plánům oficiálně nevyjádřily. Při diskusi o dopadu cen pamětí na konzole současné generace Nintendo již uvedlo, že pečlivě zváží cenu Switche 2 v souvislosti s rostoucími náklady. Sony naopak uvedlo, že zásoby PS5 nebudou ovlivněny nedostatkem paměti až do konce sváteční sezóny 2026.
Další ránou jsou zprávy, že příští konzole PlayStation bude používat pouze připravovaný grafický procesor AMD RDNA 5. Během nedávné diskuse na fóru NeoGAF spolehlivý zdroj s přezdívkou KeplerL2 poznamenal, že vnitřní součásti PS5 jsou hybridem RDNA1 a ray tracingu a že ani PS6 nebude plně využívat RDNA 5. V dalším příspěvku Kepler tvrdil, že PlayStation 6 by mohl mít až 30 GB paměti GDDR7. Jak se zdá, konzolové hráče čekají krušné časy.