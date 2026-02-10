PS6 prý nabídne až 30 GB RAM. Hráče to ale zřejmě přijde pěkně draho

- PS6 by mohla nabídnout až 30 GB RAM, tvrdí známý leaker s přezdívkou KeplerL2
- S ohledem na hlubokou krizi trhu s paměťovými čipy však nová konzole může atakovat cenu až 1000 dolarů
- Méně paměti by ale podle něj nové konzoli od Sony zkrátka nestačilo
Některé hráče možná překvapí, že v listopadu uplyne šest let od vydání PlayStation 5. Pocitově jsou tu s námi současné konzole stále relativně krátce, avšak s ohledem na průměrné trvání jedné konzolové generace se postupně začínají objevovat první názky o PS6. Na oficiální představení nové konzole má sice společnost Sony ještě dostatek času, to však nikterak nebrání různým informátorům, aby se tu a tam podělili s fanoušky o nějakou tu zákulisní informaci.
Rumoured PlayStation Handheld Specs:#PlayStationHandheld #PlayStation #Canis pic.twitter.com/Y4vXZpsEuz
— @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) February 8, 2026
Nejnovější informace pocházejí od spolehlivého informátora, který na internetu vystupuje pod přezdívkou KeplerL2. PlayStation 6 podle něj bude disponovat velkorysími 30 GB operační paměti při standardu GDDR7. To je o 6 GB více oproti dřívější spekulaci známeho magazínu Digital Foundry. Podle Keplera paměť poběží na 160bitová
Problém jménem RAM
Zpráva také tvrdí, že paměť bude běžet na 160bitové sběrnici s propustností až 640 GB/s. Jde o konfiguraci, která by měla využívat 3GB paměťové moduly, přičemž na základní desce jich má být umístěno celkem deset. Pokud se informace zakládají na pravdě, jednalo by se o významný upgrade oproti současné PS5, která disponuje 16 GB paměti GDDR6.
Je však třeba vzít v úvahu jeden důležitý faktor. Technologický sektor se v současné době potýká s krizí v oblasti paměťových čipů. Ceny RAMek letí strmě nahoru a očekává se, že omezení dodávek bude pokračovat i v příštích několika letech. Výraznější navýšení operační paměti by sice novým konzolím nepochybně prospělo, ale zároveň by se nejspíš negativně projevilo na koncové ceně.
20 GB nestačí
Podle jednoho z uživatelů, který se zapojil do diskuze na herním fóru NeoGaf, by nové konzoli s ohledem na roustoucí ceny pamětí mohlo stačit pouze 20 GB RAM. Kepler však tvrdí, že je zapotřebí výraznější navýšení, byť to podle něj může konzoli prodražit o dalších 100 dolarů (cca 2000 korun). Kepler se domnívá, že Sony bude muset první rok nebo dva vyšší náklady prostě akceptovat, dokud ceny pamětí nezačnou klesat.
Konzole by mohla dorazit na trh už v roce 2027. Některé spekulace naznačují, že výroba začne v polovině příštího roku, přičemž. Cena pamětí však může s plánovaným vydáním ještě pořádně zahýbat.