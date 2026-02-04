TOPlist

Závod herních konzolí. Nový Xbox dorazí dříve než PlayStation 6, slibuje výrobce

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 2. 18:00
0
Konzole Xbox z budoucnosti
  • Klíčový partner Microsoftu pro vývoj nové konzole Xbox potvrdil usilovnou práci na vývoji
  • Polovodičový gigant AMD tvrdí, že konzole může dorazit už v roce 2027
  • Nový Xbox by tak mohl přijít o něco dřív než plánovaná konkurence v podobě PlayStationu 6

Poslední půl rok (a možná i déle) se nahlas spekuluje o příští generaci herních konzolí, lépe řečeno hlavně o PlayStationu 6. Nemělo by však zapadnout, že také konkurenční Microsoft chystá svůj nový Xbox – ať už to bude plnotučná herní konzole či hybrid mezi konzolí a PC. Klíčový partner při vývoji nového Xboxu, americký polovodičový gigant AMD, nyní nastínil, že nová konzole směřuje k uvedení v roce 2027.

Nový Xbox, nebo PlayStation 6?

To je nejen výtečná zpráva pro fanoušky konzolí Xbox, předně to ale znamená, že novinka od Microsoftu dorazí dříve než PlayStation 6. Ten byl původně taktéž plánován pro rok 2027, nicméně pak se začalo víc a víc spekulovat o tom, že vrcholná konzole od Sony bude odložena až na rok 2026. Významnou roli v tom má hrát krize s paměťovými čipy a také odklady GTA 6, které protáhnou životnost současné generace konzolí.



„Vývoj nové generace konzole Xbox od společnosti Microsoft, vybavené specificky vytvořeným čipsetem od AMD, postupuje dobře a zatím splňuje uvedení na trh v roce 2027,“ uvedla generální ředitelka AMD Lisa Su během konferenčního hovoru o výsledcích hospodaření. Tento stručný komentář sice nepotvrzuje, že Microsoft uvede novou konzoli Xbox v roce 2027, ale naznačuje, že AMD je připraveno podporovat uvedení na trh v tomto termínu, pokud bude připraveno i vše ostatní.

Konzole na pomezí Xboxu a herního PC

Strategická spolupráce Microsoftu a AMD nebyla uzavřena pouze za účelem příští generace konzolí Xbox. Zahrnuje společný vývoj křemíkových čipů pro celou řadu zařízení, včetně našich konzolí Xbox nové generace, které „najdete ve vašich obývacích pokojích a ve vašich rukou“. Může to znamenat také nový handheld, případně zařízení pro platformu streamovaného hraní Xbox Cloud Gaming.



Microsoft už dříve naznačoval, že Xbox nové generace bude jakýmsi hybridem konzole a PC, přičemž zařízení Xbox Ally (ve spolupráci s Asus ROG) doplňuje portfolio konzolí s logem Xbox. „Konzole nové generace bude velmi prémiovým, špičkovým a pečlivě vybraným zážitkem,“ uvedla v říjnu prezidentka vývoje konzolí Xbox Sarah Bond.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

