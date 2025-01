Nová konzole od Microsoftu se má jmenovat Xbox Prime. Dočkáme se překvapivě brzy

Uvedení nové herní konzole od Microsoftu je možná blíž, než by se mohlo zdát. Na sociální síti X to naznačil známý informátor s přezdívkou TheGhostOfHope, podle něhož má nový Xbox s přízviskem „Prime“ vstoupit na trh už v roce 2026, a to rovnou v doprovodu nového Call of Duty, patrně s podtitulem Modern Warfare 4, od renomovaného studia Infinity Ward.

Souvislost se slavnou válečnou sérií přitom není náhodná – TheGhostOfHope se totiž téměř výhradně zaměřuje právě na všemožné zákulisní informace související se značkou Call of Duty. Připomeňme, že slavná série od roku 2023 patří Microsoftu, takže nelze vyloučit, že právě díky této spojitosti se známý leaker dostal k informacím o chystaném Xboxu Prime. Zda se tak nová konzole bude skutečně jmenovat, nebo jde pouze o kódové označení, není podle něj v tuto chvíli jasné.

Take this with a huge grain of salt:

I’m hearing that the next Xbox console is still coming in 2026 and will be called “Xbox Prime”. Still unclear if it’s a code name or the actual name. I’ve heard Infinity Ward’s next COD is still being considered a day one release for this. https://t.co/JKGMsKU9br

— Hope (@TheGhostOfHope) January 6, 2025