- Počítač nebo tablet? Huawei Mate Fold S umí být oboje
- Zařízení obsahuje ohebnou 14,7″ obrazovku a integrovaný stojánek
- Ceny v Číně startují v přepočtu na 60 tisících korunách
Značka Huawei je už sedm let zatížena „velkým americkým banem“, což znamená, že nesmí používat americké technologie a také s ní nesmí obchodovat žádné americké firmy. Navzdory tomu čínská firma stále přináší na trh nová zařízení, a přestože spousta z nich není určena na globální trh, rozhodně jim nelze upřít dávku originality. Jedním z takových je i nový tablet MateBook Fold S.
Huawei MateBook Fold S: ohebný tablet se sekundárním displejem
Huawei MateBook Fold S rozhodně není žádný obyčejný tablet, naopak, je hodně neobyčejný. Jedná se o skládací zařízení s velkým ohebným displejem, který lze přeložit napůl. Díky tomu existuje velká spousta režimů, jak jej využívat – jako klasický tablet, jako knihu, jako malý notebook s virtuální klávesnicí, anebo jako 15″ monitor k externí klávesnici. Pro poslední účel je dokonce integrální součástí tabletu výklopný stojánek.
Stojánek navíc není jedinou zvláštností zadní strany, tou druhou se sekundární displej přibližně čtvercového tvaru. Skoro to vypadá, jako by někdo na záda tabletu nalepil zadní obrazovku véčkového telefonu. Sekundární obrazovka má v úhlopříčce 3,5″ na poměru stran 1:1 a lze na ní zobrazovat čas, oznámení nebo widgety.
Hlavní ohebný displej má úhlopříčku 14,7″ s poměrem stran 3:2, v rozevřeném stavu se pak tváří jako dvojice 10,2″ obrazovek s poměrem stran 4:3. Jedná se o OLED LTPO panel s rozlišením 3 240 × 2 160 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 1 600 nitů. O ochranu skla se stará třívrstvá kompozitní struktura obsahující ultratenké sklo. Displej lze dokonce ovládat i stylusem.
Rozpozná vás podle obličeje
Tablet váží 639 gramů a v rozevřeném stavu má v pase pouze 6,49 mm. Na jeho zádech se kromě sekundárního displeje nachází hlavní 50Mpx fotoaparát, uvnitř je pak k dispozici 12Mpx webkamera doplněná o infračervený senzor pro rozpoznávání uživatele podle obličeje. Na bocích je poté přítomná čtveřice reproduktorů a port USB-C (USB 3.2 Gen 1) schopný přenášet jak data, tak i obraz, a zároveň se přes něj nabízí baterie se souhrnnou kapacitou 6 021 mAh (46 Wh).
Huawei MateBook Fold S pohání aktivně chlazený čipset Kirin XE90, který může být v maximální konfiguraci spárovaný s 32 GB RAM a 1TB úložištěm. Huawei evidentně tento stroj evidentně nestaví do pozice obyčejného tabletu, ale i do snadno přenosného kompaktního počítače, který pohání platforma Harmony OS 7.0. Bezdrátovou konektivitu zastupuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0.
Cena a dostupnost
Huawei MateBook Fold S se prodává již nyní v Číně, a to v bílé a černé barvě. Ceny se pohybují mezi 14 999 a 24 999 CNY (asi 60-100 tisíc korun s DPH), v prodejním balení se kromě samotného tabletu nachází i skládací klávesnice, kryt a myš, k verzi s 1TB úložištěm Huawei přibaluje i stylus.