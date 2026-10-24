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iPhone Duo bez Face ID? Žádný problém, nahradí ho Apple Watch

Jakub Fišer
Jakub Fišer 24. 10. 15:00
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Apple iPhone Duo a Apple Watch
  • iPhone Duo vyměnil zaběhlou čtečku obličeje Face ID za čtečku otisků na boku
  • Ne každému je to po chuti, existuje ale trik, kterým si odemykání usnadníte
  • Jediné, co potřebujete, jsou chytré hodinky Apple Watch

Jednou z největších změn – a možná i hlavních nevýhod – u iPhonu Duo je návrat čtečky otisků prstů Touch ID. Pokud vám po letech s Face ID připadá pomalá a nepohodlná, existuje jednoduchý trik. Jedinou podmínkou je, abyste měli na zápěstí chytré hodinky Apple Watch.

Apple Watch jako klíč k iPhonu Duo

Uživatelé klasických iPhonů jsou už řadu let zvyklí na pohodlné odemykání pomocí Face ID. Stačí se podívat na displej a telefon se prakticky okamžitě odemkne. U nového iPhonu Duo je ale situace jiná. Kvůli odlišnému konstrukčnímu řešení se Apple vrátil ke čtečce otisků prstů Touch ID, která nemusí každému vyhovovat stejně jako rozpoznávání obličeje.



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Zejména pokud jste si za roky používání iPhonů zvykli na to, že se telefon odemkne prakticky sám, může být nutnost přikládat prst ke čtečce zbytečně zdlouhavá. Naštěstí existuje funkce, která dokáže celý proces výrazně zjednodušit. Pokud vlastníte Apple Watch, můžete využít funkci automatického odemykání iPhonu pomocí hodinek. Jakmile ji jednou nastavíte, nemusíte při každém odemykání sahat po čtečce otisků prstů. Stačí probudit displej a přejet prstem nahoru.

Pakliže máte hodinky na ruce a odemknuté, tak automaticky odemknou i telefon. Mimochodem stejná funkce je k dispozici i pro váš Mac či iPad. Nastavení najdete v iPhonu v nabídce Nastavení –> Touch ID a kód a zde vyhledejte možnost odemykání pomocí blízkých zařízeních. Jestli máte spárované Apple Watch se svým iPhonem, měli byste je vidět v nabídce a jediným klepnutím u nich možnost vzdáleného odemknutí aktivovat.

Funkce má pochopitelně svá bezpečnostní omezení. Nejde o úplnou náhradu Touch ID při všech úkonech – například při potvrzování plateb nebo některých citlivých operacích je stále nutné ověření přímo na telefonu skrze Touch ID, minimálně vám tento trik usnadní odemykání telefonu, které každý den provádíte opravdu hodněkrát.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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