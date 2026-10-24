Na tento test všichni čekali: iPhone Duo přežil torturu ostrými hroty, pak ale kapituloval

- Youtuber JerryRigEverything prověřil odolnost iPhonu Duo
- Matná fólie na vnitřním displeji umí perfektně kamuflovat přehyb a jakékoliv nedostatky
- Deklarovanému krytí IP68 nevěřte a raději se vyvarujte kontaktu s prachem a pískem
Včera se začal prodávat iPhone Duo, první smartphone od Applu s ohebným displejem. Americká firma si dala s uvedením své první skládačky pořádně na čas, vždyť Samsung letos v létě představil už osmou generaci svých ohebných Foldů a Flipů. Dlouholeté zkušenosti korejské firmy jsou patrné už v samotné konstrukci ohebných telefonů – skládačky od Samsungu patří k nejodolnějším telefonům ve své třídě. Nyní nastal čas zodpovědět, jak je na tom s odolností ohebná prvotina od Applu.
iPhone Duo překvapil odolností vnějšího displeje
Přestože iPhone Duo je velmi nedostatkové zboží, dva exempláře se (naštěstí) dostaly i do rukou youtubera Zacka Nelsona z kanálu JerryRigEverything. Na jeho „standardizovanou“ torturu iPhonu Duo jsme se velmi těšili, jelikož nás zajímalo, zda Apple u svého ohebného smartphonu vymyslel nějaké vlastní konstrukční vychytávky, díky kterým se uživatelé nebudou muset bát pohyblivého kloubu nebo měkkého vnitřního displeje.
Z první fáze testu odolnosti si Apple odnesl kladné body, zejména za odolnost přední obrazovky. Tu chrání odolné sklo Ceramic Shield, které ustálo kontakt s hrotem o tvrdosti 6 podle Mohse. První mírné vrypy se u něj ukázaly až u hrotu s tvrdostí 7, což z něj dělá jedno z nejodolnějších skel v mobilním průmyslu.
Matná vrstva šikovně schovává nedokonalosti
Více nás ale pochopitelně zajímá odolnost vnitřního displeje, což je nejcitlivější komponenta všech odolných telefonů. Přestože samotný zobrazovací panel Apple odebírá od Samsungu, konstrukci celého displeje vymysleli inženýři v Cupertinu. Obrazovku tvoří celkem 10 ultra tenkých vrstev, které po sobě vzájemně kloužou, takže ty vnější a vnitřní by neměly být neustálým ohýbáním tolik namáhány. Jen je zapotřebí dávat pozor na místo přehybu, které evidentně není nijak podepřené a nad konstrukcí kloubu levituje.
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Displej iPhonu Duo bez viditelného ohybu má svou temnou stránku: jeho středová část je extrémně měkká
Horní vrstvu tvoří pevná matná fólie, jejíž primární funkcí je celý displej zpevňovat a eliminovat odlesky okolí. Sekundární funkcí je vizuální skrývání veškerých nedokonalostí – ať už různých vrypů, anebo samotného přehybu v místě ohýbání. Nutno podotknout, že se to iPhonu Duo skutečně daří – do horní vrstvy displeje se sice stále jde „podepsat“ nehtem, ale vrypy jsou velmi šikovně kamuflovány, zejména když je displej zhasnutý.
Horní fólii nesundávejte!
Svrchní matná fólie je vyměnitelná, Apple dokonce tuto službu nabízí za 49 dolarů (asi 1 300 korun). Jejím odstraněním obrazovka ožije – barvy jsou znatelně výraznější a výrazně jasnější. Na druhou stranu se ale u ní projeví všechny neduhy současných ohebných displejů, a tedy viditelnější vrypy a přehyb v místě ohýbání.
V domácích podmínkách tento „upgrade“ rozhodně nezkoušejte. Displej tímto způsobem přijde o svoji ochranu a bude tedy náchylnější k poškození. Výměna celé vnitřní obrazovky u Applu přijde na tisíc dolarů (téměř 30 tisíc korun s DPH), tedy stejně jako zbrusu nový iPhone 17.
Pozor na prach
Rám iPhonu Duo je vyroben z lehkého a pevného titanu (vyrobeného v USA), záda jsou skleněná. Apple se chlubí odolností IP68, což znamená, že telefon je voděodolný a zcela prachotěsný. Voděodolnosti můžete věřit, tu již prověřil ve své videorecenzi youtuber Mr. Mobile. Prachotěsnost nyní důkladně ověřil JerryRigEverything, a bohužel iPhone Duo v této části testu neobstál.
Bez poměrně velké námahy se do titanového kloubu dostala zrna písku, hlíny a prachu, následkem čehož telefon přišel o schopnost zavírání. V této disciplíně stále kralují ohebné telefony od Samsungu, jejichž klouby jsou proti vniknutí nežádoucích částic lépe chráněny, a to i přesto, že se Samsung vysokou papírovou odolností neohání.
Má vnitřní displej závažné problémy?
Bohužel možná právě prach a nečistoty zapříčinily to, že iPhone Duo celkově v testu odolnosti neobstál. Při pokusu o ohnutí nesprávným směrem sice konstrukce telefonu přežila (i když velmi nepřirozeně ohnutá), vnitřní displej ale začal postupně „umírat“. Nejprve se v něm objevil zelený pruh táhnoucí se od kloubu směrem k pravé straně, poté se objevil druhý, a nakonec vypověděla službu dotyková vrstva.
Zajímavé je, že stejný problém se objevil i u některých kusů v rukách prvních majitelů, přičemž údajně vzniknul běžným používáním. Popis závady je vždy stejný – pruh mrtvých pixelů táhnoucí se ze středu obrazovky k pravému boku. Jeden australský uživatel tvrdí, že se tato závada projevila 6 hodin po koupi telefonu a zhruba 20 otevřeních. Apple mu naštěstí telefon vyměnil za nový.
Na mikroblogovací síti Reddit se od zahájení prodejů objevilo hned několik podobných příspěvků, dokonce vzniklo samostatné vlákno, které případy tohoto typu poškození shromažďuje. Doufejme tedy, že se jedná o ojedinělé výskyty, a nikoliv o systémovou chybu. Z testu JerryRigEverything lze nicméně vyvodit jasné závěry – iPhone Duo není dobré brát do prašných prostředí a jeho vnitřní obrazovka není odolnější než u konkurence, pouze její speciální matná vrstva šikovně eliminuje viditelné nedostatky.