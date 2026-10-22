Displej iPhonu Duo bez viditelného ohybu má svou temnou stránku: jeho středová část je extrémně měkká

- iPhone Duo je bezesporu špičkový přístroj a vývoj stál Apple nemalé úsilí
- Nyní se ale do popředí dostává problém, který rozhodně nebude dobré ignorovat
- Jeho ohebný displej je údajně v oblasti ohybu extrémně měkký a náchylný k poškození
iPhone Duo je konečně na světě a zájem o něj je obrovský. Jedná se o technologicky velmi pokročilý telefon a Apple se u něj chlubí hlavně tím, že se mu povedlo takřka zcela zamaskovat ohyb mezi oběma polovinami displeje. Pořád tam je, ale okem je prakticky nepostřehnutelný a v tomto směru je iPhone Duo opravdu asi nejlepší v segmentu. Nyní se ale ukazuje, že právě tato oblast by mohla představovat potenciální problém kvůli poškození.
Apple uspěl, ale jen napůl
Při vývoji skládacího iPhonu Duo se mluvilo nejvíc o tom, že Apple usilovně pracuje na vyřešení předělu mezi oběma polovinami displeje a že zkrátka tuto rýhu u své první skládačky nechce. V tomto směru bylo dosaženo opravdu zřetelného pokroku, a i když tato prohlubeň úplně nezmizela, byla zredukována na naprosté minimum.
Toho bylo částečně dosaženo použitím matné povrchové úpravy, která tento prvek dobře maskuje. Nyní se ale ukázalo, že je tato oblast extrémně měkká a po síti koluje video s praktickou ukázkou. Na něm je vidět, jak jeho autor přejíždí prstem právě přes oblast s rýhou a ta se pod ním deformuje, prohýbá a chvěje. Tlak vyvinutý na ni je ale evidentně zcela minimální.
Rýha jako potenciální problém
Z videa to skoro působí, jako by nešlo ani o displej, ale o nějaký nylon, pod kterým je uvězněný vzduch, což rozhodně nevypadá dobře. Jedná se ale o způsob, jakým Apple takto malého záhybu dosáhl – pravděpodobně používá panel s různou tloušťkou v jednotlivých oblastech a okolo rýhy je nejtenčí, aby se snáze natahoval a při rozložení vytvořil co možná nejrovnější plochu.
Autor videa vyzkoušel více kusů iPhonu Duo a takto měkká středová část se nacházela u všech, takže nešlo o žádnou anomálii týkající se jednoho konkrétního přístroje. Dle dostupných informací Apple v této středové oblasti zároveň posílil polstrování displeje, aby kompenzoval smršťování a roztahování displeje při teplotních výkyvech, ke kterým bude takto tenká část náchylná více.
Nejnamáhanější část je nejtenčí
Takto tenká předělová část by mohla do budoucna způsobovat problémy, protože jde o nejvíce namáhanou část celého displeje. Když chcete složit telefon v jedné ruce, musíte do této oblasti s předělem vložit palce a zatlačit, což samozřejmě vyvine poměrně vysoký tlak. Dobrou zprávou ale je, že svrchní vrstva displeje, u které hrozí poškození v této oblasti nejvíce, jde vyměnit.
Nebude to ale úplně levná záležitost a výměna této vrstvy přímo v režii Applu vychází na 49 dolarů, tedy nějakých 1 300 Kč s DPH. Opravy iPhonu Duo budou, jak jsme vás informovali, obecně velmi nákladné a služba AppleCare+ dává u této skládačky větší smysl než kdekoliv jinde. U nás bohužel oficiálně k dispozici není, ale pokud si ji pořídíte v zahraničí, platit bude i pro opravy v Česku.