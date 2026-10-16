Ceny oprav u iPhone Duo jsou astronomické, displej stojí jako iPhone 17

- iPhone Duo se blíží do prodeje a očekává se obrovský zájem
- Pokud si ho plánujete pořídit, možná by nebylo od věci našetřit si na případné opravy
- Výměna vnitřního displeje vás totiž bude stát jako nový iPhone 17
iPhone Duo byl představen před více než měsícem a zahájení prodeje je doslova za dveřmi. Předobjednávky startují právě dnes (pátek 16. října) a do klasického prodeje se první skládačka od Applu dostane 23. října 2026. Jedná se o jeden z nejdražších telefonů na trhu a od toho se odvíjí i ceny případného servisu. Taková výměna vnitřního displeje vyjde na pořádný balík.
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iPhone Duo je nejdražší telefon v Česku
Na českém trhu startuje iPhone Duo na částce 54 990 Kč a vrcholná verze s pamětí 2 TB stojí astronomických 90 990 Kč. To dělá z této skládačky nejdražší telefon v Česku a v podobném duchu se nesou i částky za jeho servis v případě nějaké nehody. To sice platí pro všechny vlajkové telefony, ale částky za opravu iPhonu Duo jsou extrémní.
Pokud nemáte AppleCare+, což pravděpodobně nemáte, protože v Česku tato služba oficiálně dostupná není a museli byste si jej pořídit třeba v Německu, a svůj nový iPhone Duo poškodíte, z ceny servisu by se vám mohly protočit panenky. Apple zveřejnil oficiální servisní ceník pro svou první skládačku a asi vás nepřekvapí, že částky za většinu typů oprav jsou vskutku enormní.
Ohebný displej drahý jako nový iPhone
Níže si můžete prohlédnout kompletní ceník oprav a nejdražší položkou je nespecifikované poškození „other damage“ za 1 499 dolarů (39 000 Kč včetně DPH). Zde není jasné, o co se jedná, ale vězte, že výměna ohebného displeje vychází na 999 dolarů, tedy 26 200 Kč včetně DPH. To je částka, za kterou v Česku koupíte nový iPhone 17.
Vnější displej je výrazně levnější, jeho výměna vychází na 379 dolarů (9 900 Kč včetně DPH) a výměna skla na zádech telefonu stojí 199 dolarů (5 200 Kč včetně DPH). Mějte na paměti, že se jedná o oficiální ceny přímo od Applu a nikoliv ceny externích servisů. U nich budou opravy i s originálními díly o něco levnější.
Oficiální ceník servisu iPhonu Duo
- Poškození krycí vrstvy – 49 dolarů (1 300 Kč včetně DPH)
- Poškození zadního skla – 199 dolarů (5 200 Kč včetně DPH)
- Servis baterie – 229 dolarů (6 000 Kč včetně DPH)
- Poškození zadního fotoaparátu – 229 dolarů (6 000 Kč včetně DPH)
- Poškození vnějšího displeje – 379 dolarů (9 900 Kč včetně DPH)
- Poškození vnějšího displeje a zadního skla – 509 dolarů (13 400 Kč včetně DPH)
- Poškození vnitřního displeje – 999 dolarů (26 200 Kč včetně DPH)
- Jiné poškození – 1 499 dolarů (39 000 Kč včetně DPH)
Jak na AppleCare+ v Česku?
Vzhledem k vysokým servisním iPhonu Duo dává rozšířená záruka AppleCare+ k této skládačce větší smysl než kdekoliv jinde. V Česku sice oficiálně k dispozici není, ale ve většině zemí EU ano a pro její zřízení je tedy nutné vydat se pro tuto novinku třeba do Německa nebo Rakouska, kde si ji sjednáte. V Česku ji poté v případě opravy uplatnit lze.