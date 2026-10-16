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Ceny oprav u iPhone Duo jsou astronomické, displej stojí jako iPhone 17

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 16. 10. 9:00
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iPhone Duo v akci
  • iPhone Duo se blíží do prodeje a očekává se obrovský zájem
  • Pokud si ho plánujete pořídit, možná by nebylo od věci našetřit si na případné opravy
  • Výměna vnitřního displeje vás totiž bude stát jako nový iPhone 17

iPhone Duo byl představen před více než měsícem a zahájení prodeje je doslova za dveřmi. Předobjednávky startují právě dnes (pátek 16. října) a do klasického prodeje se první skládačka od Applu dostane 23. října 2026. Jedná se o jeden z nejdražších telefonů na trhu a od toho se odvíjí i ceny případného servisu. Taková výměna vnitřního displeje vyjde na pořádný balík.

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iPhone Duo je nejdražší telefon v Česku

Na českém trhu startuje iPhone Duo na částce 54 990 Kč a vrcholná verze s pamětí 2 TB stojí astronomických 90 990 Kč. To dělá z této skládačky nejdražší telefon v Česku a v podobném duchu se nesou i částky za jeho servis v případě nějaké nehody. To sice platí pro všechny vlajkové telefony, ale částky za opravu iPhonu Duo jsou extrémní.

Displeje iPhonu Duo
Displej iPhonu Duo

Pokud nemáte AppleCare+, což pravděpodobně nemáte, protože v Česku tato služba oficiálně dostupná není a museli byste si jej pořídit třeba v Německu, a svůj nový iPhone Duo poškodíte, z ceny servisu by se vám mohly protočit panenky. Apple zveřejnil oficiální servisní ceník pro svou první skládačku a asi vás nepřekvapí, že částky za většinu typů oprav jsou vskutku enormní.

Ohebný displej drahý jako nový iPhone

Níže si můžete prohlédnout kompletní ceník oprav a nejdražší položkou je nespecifikované poškození „other damage“ za 1 499 dolarů (39 000 Kč včetně DPH). Zde není jasné, o co se jedná, ale vězte, že výměna ohebného displeje vychází na 999 dolarů, tedy 26 200 Kč včetně DPH. To je částka, za kterou v Česku koupíte nový iPhone 17.

Vnější displej je výrazně levnější, jeho výměna vychází na 379 dolarů (9 900 Kč včetně DPH) a výměna skla na zádech telefonu stojí 199 dolarů (5 200 Kč včetně DPH). Mějte na paměti, že se jedná o oficiální ceny přímo od Applu a nikoliv ceny externích servisů. U nich budou opravy i s originálními díly o něco levnější.

Oficiální ceník servisu iPhonu Duo

  • Poškození krycí vrstvy – 49 dolarů (1 300 Kč včetně DPH)
  • Poškození zadního skla – 199 dolarů (5 200 Kč včetně DPH)
  • Servis baterie – 229 dolarů (6 000 Kč včetně DPH)
  • Poškození zadního fotoaparátu – 229 dolarů (6 000 Kč včetně DPH)
  • Poškození vnějšího displeje – 379 dolarů (9 900 Kč včetně DPH)
  • Poškození vnějšího displeje a zadního skla – 509 dolarů (13 400 Kč včetně DPH)
  • Poškození vnitřního displeje – 999 dolarů (26 200 Kč včetně DPH)
  • Jiné poškození – 1 499 dolarů (39 000 Kč včetně DPH)


iPhone Duo v akci



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Jak na AppleCare+ v Česku?

Vzhledem k vysokým servisním iPhonu Duo dává rozšířená záruka AppleCare+ k této skládačce větší smysl než kdekoliv jinde. V Česku sice oficiálně k dispozici není, ale ve většině zemí EU ano a pro její zřízení je tedy nutné vydat se pro tuto novinku třeba do Německa nebo Rakouska, kde si ji sjednáte. V Česku ji poté v případě opravy uplatnit lze.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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