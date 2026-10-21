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Made in USA. Téměř 100 komponent v nejnovějších iPhonech vyrábí americké firmy

Jakub Karásek
Jakub Karásek 21. 10. 20:00
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iPhone za americkou vlajkou (ilustrační obrázek)
  • Letošní iPhony obsahují téměř stovku komponent vyrobených v USA
  • Apple si stanovil závazek investovat do amerických firem 600 milionů dolarů za 4 roky
  • Nově se v USA vyrábí titanová těla iPhonů Duo a variabilní clony pro iPhony 18 Pro (Max)

Apple oznamováním podzimních novinek rozhodně nešetří – v minulých týdnech představil nové telefony, hodinky a produkty do chytré domácnosti, příští týden na hromádku přihodí i nové počítače a tablety. Během čekání na další nové produkty vydal Apple článek, ve kterém vyzdvihuje průběžné výsledky programu American Manufacturing Program (AMP), na jehož základě navyšuje americký podíl ve výrobě svých zařízení.

600 miliard dolarů investic do domácích firem

Přestože je Apple americkou firmou, drtivou většinu svých zařízení vyrábí v asijských zemích, kde těží z levné pracovní síly, dostupnosti klíčových komponent a rozsáhlé infrastruktury dodavatelů. Přesun výroby jablečných zařízení kompletně do USA je v současné době prakticky nemožný, byť by si to prezident USA Donald Trump přál. Apple se alespoň snaží do svých výrobních řetězců více zapojit americké firmy.

iPhone Duo na oficiálním snímku

Ve svém posledním blogovém příspěvku se Apple chlubí tím, že v posledních letech navýšil podíl domácích dodavatelů a aktuálně v USA vytváří víc než 450 tisíc pracovních míst. Činí tak v rámci programu American Manufacturing Program (AMP) zaměřeného na výrobu a investice, do něhož plánuje během čtyř let napumpovat 600 miliard dolarů.

100 komponent vyrobených v USA

V letošních iPhonech se podle Applu nachází téměř 100 komponent vyrobených v USA. Gigant z Cupertina zmiňuje, že ve více než deseti státech vyrábí součástky, bez kterých by se iPhony neobešly. Zmíněny jsou konkrétně firmy:

  • Broadcom vyrábějící rádiové komponenty
  • Corning vyrábějící tvrzená skla
  • Coherent vyrábějící komponenty pro TrueDepth kamery s funkcí Face ID
  • TSMC vyrábějící čipové sady
  • Amkor Technology vyrábějící balící a testovací zařízení

Zvlášť pak Apple zmiňuje dva nové americké dodavatele, konkrétně společnosti Perryman Company a Qnity Electronics – první z nich dodává recyklovaný titan pro výrobu iPhonu Duo (a zřejmě i budoucího iPhonu Air), druhá stojí za variabilní clonou, která je součástí Fusion kamery v nejnovějších iPhonech Pro.

Do všech zmíněných firem a mnoha dalších Apple hodlá v blízké budoucnosti investovat nemalé prostředky, které mají pomoci dalšímu rozvoji a rozšíření výroby. Kromě toho Apple potvrdil svůj závazek stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální firmou, přičemž všichni jeho partneři musí při výrobě komponent do jablečných zařízení využívat obnovitelnou energii.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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