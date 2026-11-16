iOS 27.3: iPhone Duo už odemknete obličejem, Face ID ale nečekejte

- Nejnovější vývojářská beta iOS 27.3 přidává odemykání skrze rozpoznávání obličeje pomocí vnější selfie kamery
- Platby a přístup k heslům nadále vyžadují Touch ID nebo kód
- Nově lze zapnout také automatické uzamčení při zavření telefonu
Tahle novinka rozhodně udělá radost majitelům iPhonu Duo. Apple totiž v právě vydané vývojářské beta verzi iOS 27.3 přidává poměrně nečekanou funkci. Jde o odemykání obličejem, které nicméně funguje pouze v zavřeném stavu. Aktivovat jej lze v nabídce Nastavení – Touch ID a kód.
Odemknutí obličejem nenahradí Face ID
Neradujme se ale předčasně, rozhodně nejde o náhradu za Face ID, jelikož iPhone Duo nemá pro tuto technologii patřičnou hardwarovou výbavu. Technologie Face ID funguje tak, že pomocí soustavy TrueDepth vytváří hloubkovou mapu obličeje a pořizuje infračervený snímek. Při ověřování tak pracuje i s prostorovými informacemi, které obyčejná fotografie neobsahuje.
Jednodušší rozpoznávání kamerou má proto omezení – slouží pouze k odemčení telefonu. Platby skrze Apple Pay, chráněné aplikace i hesla nadále vyžadují otisk prstu nebo kód. Stejné ověření je nutné po 45 minutách bez odemčení i při používání rozevřeného telefonu.
Apple tím reaguje na kritiku odemykání iPhonu Duo. Chybějící Face ID je totiž pro uživatele navyklé odemknout telefon pouhým pohledem poměrně výrazným ústupkem a přikládání prstu ke čtečce Touch ID méně pohotovým řešením. Je sympatické, že se firma snaží každodenní používání alespoň dodatečně usnadnit, přestože plnohodnotné Face ID softwarovou aktualizací nenahradí. Rozpoznávání obličeje přes kameru je sice kompromis s několika omezeními, při častém odemykání ale může přijít vhod.
Další možnost, jak si odemykání usnadnit, mají majitelé Apple Watch. Pokud hodinky nosíte na zápěstí, vyplatí se podívat také na možnost odemykání s jejich pomocí. Podrobný postup i podmínky fungování najdete v tomto článku.
Druhá novinka umožňuje skrze nabídku Nastavení – Zobrazení a jas aktivovat uzamčení iPhone Duo při zavření. Místo pokračování na vnějším displeji se tak telefon zamkne. Obě změny jsou zatím součástí bety, ale je velice pravděpodobné, že se v budoucnu dočkáme integrace do ostré verze systému iOS 27.3.