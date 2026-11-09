Vivo X Fold 6 recenze: když chcete skládačku a fotomobil v jednom

- Otestovali jsme Vivo X Fold 6, aspiranta na nejlepší skládačku tohoto roku
- Tato novinka nabízí pokročilou konstrukci v kombinaci s nekompromisní výbavou
- Neschází ani fotoaparát s puncem značky Zeiss, který odvádí výbornou práci na všech frontách
- Jde o první skládací telefon od Viva oficiálně prodávaný i v Česku
Vivo má se skládacími telefony velmi bohaté zkušenosti a první model Fold spatřil světlo světa už v roce 2022. Aktuálně na trh dorazila jeho pátá generace, což se sice může zdát vzhledem k označení Fold 6 nelogické, ale Fold 4 kvůli pověrčivosti v asijském regionu, který považuje číslo 4 za nešťastné, nikdy nevznikl. Nejnovější Fold 6 má ty nejvyšší ambice a chce z trůnu skládacích telefonů sesadit veškerou konkurenci, včetně posledního Samsungu Galaxy Z Fold 6.
Design a zpracování9.3/10
Výkon a optimalizace8.2/10
Hardwarová výbava9.5/10
Fotografie a video9.3/10
Výdrž baterie9.5/10
Klady
- stylový design
- pevný pant
- oba displeje jsou skvělé
- vysoký výkon
- nejlepší výdrž v segmentu
- fotoaparát patří na špici
- povedený systém s praktickými prvky
Zápory
- vysoká cena
- konkurence umí menší rýhu v displeji
- vyšší hmotnost
- průměrný selfie fotoaparát
Krasavec jako žádný jiný
Vivo X Fold 6 dorazilo do Česka ve dvou barevných verzích – černá se jmenuje Prism Black a modrá Horizon Blue. My jsme dostali k testu modré provedení, které je ale v reálu zelené. Použitý odstín má k modré asi tak daleko jako Love Island ke kvalitní televizní zábavě, což ale na druhou stranu vůbec nevadí. Tento odstín, který připomíná smaragdově zelenou, je opravdu krásný, s lomem světla se mění a a moc stylovějších skládacích telefonů na trhu nenajdete. Dominantu telefonu představuje pro Vivo klasický kruhový modul fotoaparátu majestátně se dmoucí z jeho zad.
Ten je poměrně masivní a z konstrukce vystupuje opravdu výrazně, nicméně vzhledem k jeho ploše je kývání telefonu na rovném podkladu minimální. Navíc nepřekáží ani při držení a můžete si o něj zapřít prst. Jen se připravte na to, že je Vivo X Fold 6 poměrně těžký telefon a váha 235 gramů je v ruce znát. Při delší jednorázové seanci budete pravděpodobně po nějaké době měnit ruku, protože telefon zkrátka ztěžkne. Novinka od Viva je o něco těžší než přímá konkurence v podobě Samsungu Galaxy Z Fold 8 Ultra (215 gramů) i Honoru Magic V6 (219 gramů).
Za nimi mírně zaostává i co se týče tenkosti konstrukce – model X Fold 6 má v otevřeném stavu 4,8 mm a v zavřeném 9,9 mm, což jsou samozřejmě skvělé hodnoty, ale konkurenční placky to umí přece jen o něco lépe a některé už se dostaly na dostřel 4 mm v otevřeném a pod hranici 9 mm v zavřeném stavu. Reálně to ale samozřejmě nic neznamená, jde víceméně jen o čísla a tento rozdíl je na první pohled prakticky nerozpoznatelný. Platí, že Vivo X Fold 6 je v rozloženém stavu extrémně tenký telefon, který v tomto směru naráží na limit v podobě rozměru USB-C konektoru.
Konstrukce je naprosto špičková a vsází na kombinaci hliníkového rámečku s odolným sklem vpředu i vzadu. Telefon působí prémiovým dojmem, je bytelný a pochvalu si zaslouží také výborný pant. Ten běží nesmírně hladce a jak při otevírání, tak zavírání konstrukce celou operaci v poslední části sám dokončí (telefon tedy dovře nebo naopak plně rozevře). Odpor je v celém rozsahu rovnoměrný, pant je zcela tichý a telefon se samozřejmě rozkládá do roviny i zavírá bez viditelné mezery mezi oběma polovinami displeje. Pant udrží displej v rozsahu od 60° do 120°.
V oblasti designu a zpracování to má Vivo X Fold 6 bez ztráty kytičky a bez problémů plní nejvyšší standardy moderních skládacích telefonů. Ještě bych měl zmínit detail v podobě asymetrického designu rohů, podobně jako například u Pixelu Fold nebo iPhonu Duo – horní i spodní roh na straně rámu jsou výrazně ostřejší než zakulacené rohy na protější straně. Vypadá to dobře a osobně se mi toto podání líbí. Konstrukce nabízí krytí IP59, tedy o něco nižší úroveň než u minulé generace (ta měla IP59+) a na levém boku konstrukce se nachází extra programovatelné tlačítko.
To je z výroby nastaveno na přepínání mezi zvukovými režimy (vyzvánění / vibrace) podržením a zapnutím svítilny dvojitým stisknutím. Na tyto dva typy aktivace si ale můžete namapovat cokoliv jiného, včetně spuštění jakékoliv aplikace nebo nahrávání zvuku. Snímač otisků prstů je integrovaný v zapínacím tlačítku, a ačkoliv se jedná o obyčejný kapacitní typ a nikoliv ultrazvukový, je velmi přesný, rychlý a po celou dobu testu jsem s ním neměl sebemenší problém.
Displeje jsou extratřída
I když se dostávají do popředí skládací telefony s displeji orientovanými více na šířku, Vivo X Fold 6 vsází na klasiku. Venkovní displej s úhlopříčkou 6,51 palce doplňuje ohebný displej s plochou 8,02 palce, který má takřka čtvercový poměr stran. Ten čítá, vzhledem k rozlišení 2 504 × 2 312 pixelů, 1,08:1 a jemnost obrazu je 424 ppi. Stejné jemnosti dosahuje i venkovní displej s rozlišením 2 528 × 1 120 pixelů a oba použité panely mají společných více prvků – například LTPO technologii (1–120 Hz), jas až 5 000 nitů a podporu technologií HDR10+ a Dolby Vision.
Oba displeje dále podporují barevný gamut P3 a pochopitelně se jedná o typy postavené na AMOLED technologii. To znamená živé, výrazné barvy a hezky syté odstíny. Díky pořádné porci jasu je čitelnost bezproblémová i na ostrém sluníčku a automatická regulace jasu funguje bezproblémově. Stejně jako většina ostatních čínských telefonů, i Vivo X Fold 6 má displej velmi šetrný k očím uživatele a může se pochlubit PWM frekvencí o hodnotě 1 920 Hz. Ochraně zraku je pak v nastavení věnován samostatný segment.
Zde si můžete zapnout režim Ochrana zraku, který je nastavitelný v několika segmentech a neschází ani funkce inteligentního nastavení jasu v závislosti na době používání nebo adaptivní úprava barev. Tato funkce umí upravit teplotu barev podle okolního osvětlení, aby bylo namáhání zraku co možná nejmenší. Panel umí také upravit zobrazení při slabém osvětlení tak, aby byl co nejlépe viditelný a zároveň pohodlný pro oči. Displeje jsou tedy nejenom barevně bohaté, s ostrým obrazem, dokonale plynulé a čitelné za všech podmínek, ale také šetrné ke zraku uživatele.
Obnovovací frekvenci lze nastavit ve třech krocích (60 Hz, 120 Hz nebo chytré přizpůsobení) a tři režimy najdete také u nastavení barev (přirozené, profesionální a jasné). Obraz je dále možné vylepšit pomocí funkce Vizuální vylepšení, kterou podporují aplikace YouTube a Netflix.
Prohlubeň v displeji je spíše jen třída
Rýha, předěl, prohlubeň nebo mezera. Můžeme tomu říkat, jak chceme, skládací telefony tento segment mezi polovinami ohebného displeje mají a bez něj to nejde. Aktuálně v tomto segmentu zuří souboj o to, který výrobce nabídne displej s co možná nejméně patrným předělem, a nejblíže tomuto stavu je Apple s iPhonem Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Výborně si vedou i Honor Magic V6 či Oppo Find N6. Předěl displeje Viva X Fold 6 je patrný taktéž velmi málo, a to jak na pohled, tak na dotek, ale přece jen o něco více než u konkurenčních modelů.
Je to ale velký problém? Za mě vlastně ani ne, na předěl si totiž rychle zvyknete a prakticky okamžitě ho přestanete vnímat. Není přehnaně výrazný, jen zkrátka nepatrně větší než u konkurenčních modelů. Daleko důležitější je, jak bude rýha vypadat po delší době používání, například po roce, ale na to bohužel odpověď prozatím nemáme.
Buďte produktivní s OriginOS 7 Fold
Systém OriginOS 7 Fold je postavený na Androidu 17 a Vivo X Fold 6 na něm běží z výroby. Jde o ryze čínský systém se všemi přednostmi i nedostatky. Míra personalizace? Prakticky nekonečná. Extra funkce? Nepočítaně. Občas méně logické překlady? Pár jich zaregistrujete. Přizpůsobení systému velkému displeji je dobré, ale samozřejmě musíte počítat s tím, že při sledování obsahu například na YouTube nebo na Netflixu budou nad videem i pod ním černé plochy. Z aplikací umí velkého prostoru dobře využít systémové aplikace a například Gmail.
Když na rozloženém displeji používáte nějakou aplikaci, ve spodní části se zobrazí hub, pomocí kterého můžete přepínat mezi aplikacemi, aniž byste z nich museli odcházet. V tomto hubu se nachází také rychlý přístup k souborům, přes který je možné je rovnou sdílet napříč všemi možnými platformami. Zmínit musím i Flexibilní režim, který se aktivuje v okamžiku, kdy používáte nějakou aplikaci a telefon napůl složíte – aplikace se posune do horní části a ve spodní se zobrazí touchpad, objeví se klasický kurzor a aplikaci můžete ovládat tímto způsobem.
Systém umí zobrazit aplikace v malém okně a nabízí i další prvky. Skvělý je Pracovní nástroj Origin, který se spouští tak, že potáhnete na displeji z pravého dolního rohu. V tomto okamžiku se aplikace zmenší tak, aby zabrala zhruba 80 % displeje, a po jejím levém boku se zobrazí hub se čtyřmi pozicemi, kam si můžete připnout libovolné aplikace. Mezi všemi pěti aplikacemi pak jednoduše přepínáte tak, že si vyberete jednu z bočního hubu, ta se posune na pozici hlavní aplikace a ta, kterou nahrazuje, se zmenší do hubu.
Jestli mě ale něco opravdu bavilo, byl to způsob, jakým OriginOS 7 pracuje s více aplikacemi na rozděleném ohebném displeji. Lze provozovat až čtyři zároveň a spustit je můžete několika způsoby. U miniatury aplikace můžete kliknout na šipku a zvolit rozdělení obrazovky. Poté vyberte druhou aplikaci, která vyplní zbývající polovinu displeje. Nejlepší je ale rozdělení obrazovky tím, že telefon rychle přivřete a zase rozložíte. Když tento chvat uděláte s aplikací na displeji, ta se stáhne na bok a otevřením jiné aplikace vyplníte druhou polovinu displeje.
Udělejte to znovu, již se dvěma aplikacemi, a obě se rozestoupí, abyste si mohli vybrat třetí. Stejný postup je možné opakovat ještě jednou, čímž otevřete čtvrtou aplikaci. Velikost jednotlivých aplikací lze měnit podle libosti, velikost jednotlivých oken se plynule přizpůsobuje v reálném čase a využívá celou velikost obrazovky. Pokud výše zmíněné rychlé přivření a otevření telefonu uděláte na ploše, zobrazí se vám malý zásobník, do kterého umístíte čtyři aplikace a ty poté jedním kliknutím všechny zároveň spustíte. Efektní i efektivní zároveň.
Systém běží za všech okolností naprosto plynule, a to i když budete pracovat s více aplikacemi zároveň, a optimalizace je výborná. Samozřejmě neschází podpora funkce Always-On (Vždy na displeji), která je k dispozici ve dvou režimech, a za zmínku stojí i Origin Island. Jde o variaci na Dynamic Island od Applu se zkratkami a aktualizacemi v reálném čase. Tyto informace (například při použití stopek nebo odpočtu) se nacházejí v podlouhlé kapsli okolo selfie kamerky, kterou kliknutím zvětšíte a druhým kliknutím přejdete do v ní běžící aplikace.
OriginOS 7 Fold je vybaven také platformou Office Kit, která slouží k propojení telefonu s počítači (Windows i Mac) nebo jinými zařízeními (např. iPady). Funkce umožňuje provádět bezdrátový přenos souborů mezi zařízeními, dále zrcadlení obrazovky, synchronizaci dat napříč zařízeními nebo použití telefonu ke vzdálenému ovládání počítače. Pro úspěšné spojení je nutné mít Office Kit nainstalovaný i na počítači. Co se týče umělé inteligence, tak v systému najdete jak asistentku Gemini od Googlu, tak Jovi, virtuálního asistenta od Viva.
Ten může pomoci při práci s textem a obsahem obecně, umí analyzovat soubory i dokumenty, samozřejmě zvládá také plánování pracovních povinností nebo automatizaci běžných činností. Vyhledání objektů zájmu na displeji obstará klasická funkce Circle to Search, která pochopitelně nesmí chybět. Vivo své skládací novince přislíbilo pět velkých systémových updatů a sedm let bezpečnostních záplat. Není to nejvíce v segmentu a Samsung nabízí například sedm aktualizací systému, ale stále se jedná o nadstandard.
Staronové Dimensity výkonem potěší
Zatímco předchozí modely X Fold poháněly procesory Snapdragon, Vivo se u nové generace rozhodlo pro čipovou sadu Dimensity 9500 Super od MediaTeku. Nejde o ryze vlajkový procesor, tuto pozici zastává nový model Dimensity 9600 Pro v řadě X500, ale o mírně vylepšenou variantu loňského modelu 9500. Procesor je postaven na 3nm litografii a nabízí konfiguraci s osmi jádry, přičemž to nejrychlejší běží na frekvenci 4,21 GHz. O zpracování grafiky se stará GPU Mali-G1 Ultra MC12 a procesor si poradí, díky čipu MediaTek Imagiq 1190 ISP, s 8K videi při 60 fps.
Papírově by možná mohlo někoho zklamat, že takto drahý telefon, který je postaven v nabídce značky prakticky na vrcholu, nepohání nejmodernější a nejvýkonnější Snapdragon 8 Elite Gen 5. Realita je ale taková, že to vlastně vůbec ničemu nevadí a Dimensity 9500 Super má tak vysoký výkon, že víc ho nebudou potřebovat ani nároční uživatelé. Výkonnostně se tento procesor nachází někde mezi Snapdragonem 8 Elite Gen 5 a jeho předchozí generací a v benchmarku AnTuTu se jeho výkon pohyboval na hranici 3,4 milionu bodů.
Náročné hry ani aplikace pro tento procesor nepředstavují sebemenší problém a nezažil jsem ani jednu situaci, kdy by se byť jen náznakem zadýchal. Na nejvyšší nastavení si zahrajete i ty nejnáročnější hry a potěšila mě také rychlost, s jakou telefon zpracovával fotografie. Cvaknete a máte hotovo, žádné čekání. A jak je na tom procesor s produkcí tepla? V syntetických testech se pořádně zapotil, neměl problém telefon opravdu výrazně rozpálit a nejvíce tepla se akumulovalo okolo středového rámečku. Při reálném využívání bylo ale vše zcela v pořádku.
Při drtivé většině činností, tedy mimo hraní her, byla produkce tepla minimální a ani delší fotografování nebo točení videí neznamenalo zvýšené zahřívání. Telefon byl maximálně lehce vlažný a po celou dobu testu, ani při benchmarcích, se nikdy nerozpálil tak, aby bylo nepříjemné ho držet. Pokud je telefon otevřený, zahřívá se méně a procesor samozřejmě při vysoké zátěži, typicky při hraní nebo syntetických testech, vlivem vyšší produkce tepla throttloval (omezoval svůj výkon). I tak ale bylo výkonu stále více než dost.
Operační paměť telefonu je 12 GB RAM (LPDDR5X 5333 MHz) a vnitřní úložiště disponuje kapacitou 512 GB (UFS 4.1). Paměť RAM lze virtuálně rozšířit, a to až o dalších 24 GB, nicméně tuto víceméně zbytečnou funkci můžete v systému vypnout. Jen počítejte s tím, že pro její vypnutí bude třeba telefon restartovat.
Rekordní baterie a pořádná výdrž
Vivo X Fold 6 je první skládací telefon na světě, jehož baterie se dostala na hranici kapacity 7 000 mAh. To sice platí jen pro čínskou verzi, ale z velikosti akumulátoru u globální varianty bylo ubráno jen 100 mAh a finálních 6 900 mAh je stále největší hodnota v tomto segmentu. Vivo své novince dopřálo baterii postavenou na bázi křemíku a uhlíku, přičemž křemíková anoda je již 5. generace a nabízí zase o něco vyšší hustotu energie a efektivnější provoz.
Nový typ baterie se může pochlubit také stabilním vybíjením i v extrémním chladu a Vivo uvádí výrazně lepší výdrž než u předchozího modelu Fold 5. Jaká je ale realita? Naštěstí podobně dobrá jako papírové hodnoty a výdrž je věc, která vás u této skládačky nemusí vůbec trápit. Fold 6 zvládl víceméně v pohodě přežít i extrémně náročný pracovní den s 6 hodinami hotspotu, spoustou fotografování, chatováním, posloucháním hudby a sjížděním sociálních sítí. Při standardním používání se dá bez větších problémů dostat na den a půl až dva dny bez nabíječky.
Věřím tomu, že úsporní uživatelé, kteří budou využívat hlavně menší venkovní displej a telefon nebudou nijak zásadně trápit, se dostanou i nad tuto hranici. Výdrž je zkrátka velmi dobrá, patří mezi nejlepší v branži a na baterii je spolehnutí. To platí také pro drátové nabíjení s výkonem 80 W, které zvládne naplnit oba články v baterii na 100 % za zhruba hodinu (s odpovídající nabíječkou), což sice nevypadá jako žádný velký zázrak, ale vzhledem k vysoké kapacitě to není špatná hodnota. Drátové nabíjení doplňuje bezdrátové s výkonem 40 W a reverzní drátové i bezdrátové dobíjení.
U nabíjení je možné zvolit si zastropování od 80 % po 100 %, lze ho nechat optimalizovat podle návyků a k dispozici jsou tři režimy – Úsporný, Vyvážený a Turbo, který poskytuje nejvyšší dostupný výkon. Aplikace Baterie vám také poskytne zajímavé informace, jako například když budete mít v jeden den větší spotřebu než ten předchozí; k dispozici jsou všemožné grafy spotřeby a spousta detailů o nabíjení, stavu baterie i o tom, kolika cykly si akumulátor již prošel. Můžete zde také ovládat a upravovat ovládání spotřeby na pozadí.
K nabíjení jsem vyzkoušel 100W adaptér od Xiaomi, který si ale s telefonem nerozuměl, a proto jsem sáhl po nabíječce se všemi hlavními standardy a výkonem 45 W. Ta fungovala podstatně lépe a nabila telefon na 100 % za 1 hodinu a 12 minut, což víceméně odpovídá oné hodině s originálním a výkonnějším adaptérem.
|Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|19 minut
|33 minut
|53 minut
|72 minut
Na Zeiss je spolehnutí
Kombinace Vivo + Zeiss je dlouhodobě synonymem pro perfektní fotografické výkony a Vivo si na tom, že jsou jeho vlajkové a výše postavené telefony výborné fotomobily, zakládá. To naštěstí platí i pro X Fold 6, jehož fotoaparát odvádí skvělou práci a je dokonale univerzální ve všech situacích. Sestava se třemi objektivy nabízí rozlišení 200 + 50 + 50 Mpx, přičemž teleobjektiv disponuje 3× optickým zoomem a zvládne až 100× digitální přiblížení. Objektivy mají povrchovou úpravu Zeiss T* a neschází ani profesionální stabilizace CIPA 4.5 u hlavního objektivu a teleobjektivu.
Vivo X Fold 6 a jeho fotoaparát
- Hlavní fotoaparát Samsung ISOCELL HPB o velikosti 1/1.4″, s rozlišením 200 Mpx, clonou f/1,68, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 23 mm, optickou stabilizací obrazu a fázovým ostřením Dual Pixel (PDAF)
- Teleobjektiv s čipem Sony Lytia 602 o velikosti 1/1,95”, s rozlišením 50 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/2,57, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 70 mm, 3× optickým přiblížením, až 100× digitálním zoomem, optickou stabilizací obrazu (OIS), vícesměrovým fázovým ostřením PDAF a minimální ostřicí vzdáleností 14,5 centimetru
- Širokoúhlý objektiv s čipem Samsung ISOCELL JN1 o velikosti 1/2,76’’, s rozlišením 50 Mpx, clonou f/2,05, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 15 mm, úhlem záběru 119° a PDAF ostřením
- Přední / vnitřní selfie kamerka s čipem OmniVision OV32D, rozlišením 20 Mpx, velikostí čipu 1/3,6″, clonou f/2,4, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 21 mm, pevným ostřením
Hlavní fotoaparát odvádí výbornou práci – fotografie jsou ostré, s minimem šumu, dobrým dynamickým rozsahem a spoustou detailů. Podání barev je v továrním nastavení přirozené a některé odstíny mohou působit až úmyslně potlačeně. Jde o režim s označením Rafinovaný, a pokud vám toto podání nebude vyhovovat, přepněte na režim Živý. Barvy budou o chlup výraznější, ale ne přepálené a výsledné snímky budou působit přece jen o něco líbivěji. Já jsem fotografoval ve výchozím režimu, a pokud není uvedeno jinak, snímky jsou pořízeny s módem Rafinovaný.
Skvělou kvalitu nabízí také 2× přiblížení, což je výřez z hlavního fotoaparátu, a i u těchto snímků se dočkáte množství detailů a stále minimálního výskytu šumu. Optický zoom je přes teleobjektiv víceméně bez připomínek a 3násobné optické přiblížení je skvělé – nabízí stále výbornou ostrost, kontrast i dynamický rozsah a v dobrém světle také minimum šumu. Pokud zvolíte vyšší přiblížení než 3×, už se bude jednat o hybridní nebo plně digitální zoom. Ještě okolo hranice 10násobného zoomu je kvalita fotografií výborná, nicméně u hranice 20× zoomu začne kvalita klesat a nejvyšší, 100násobné přiblížení, je prakticky nepoužitelné.
U teleobjektivu si můžete aktivovat pomoc AI, a to ve třech úrovních – vypnuto, normální a extrémní. Pokud zvolíte extrémní výpomoc, zásahy umělé inteligence ve snaze o vyhlazení snímku budou patrné už od 10násobného přiblížení. Ne moc, ale při bližším zkoumání zásahy AI poznáte. Čím větší přiblížení, tím horší kvalita a tím výraznější zásahy umělé inteligence. U maximálního přiblížení nemá fotografie ošetřená AI s realitou moc společného a kvalita je stejně špatná jako bez ní. Stále se jedná o nepoužitelný shluk pixelů, jen více uhlazený a ještě méně přirozený.
Makro snímky můžete pořizovat přes teleobjektiv, a to pomocí režimu Super Makro a přiblížení 3×, 6× nebo 10×. S nejmenším přiblížením se sice nedostanete k objektu tak blízko, ale kvalita je výborná a lepší než u 10násobného přiblížení. S ním se ale zase dostanete blíže k objektu, takže bude jen na vás, jaký styl fotografování makro snímků vám bude více vyhovovat. Pochvalu si zaslouží také portrétní snímky, u kterých ale Vivo nasadilo trochu zvláštní ohniskové vzdálenosti (23 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm a 100 mm).
První tři ohniska platí pro hlavní fotoaparát a značí přiblížení 1×, 1,5× a 2,2×. Zbývající dvě ohniska jsou teleobjektiv a odpovídají 3,7× a 4,3× přiblížení. Proč není možné pořizovat portrétní snímky s 3násobným zoomem (70 mm), který je čistě optický, je mi záhadou. Kvalita snímků je ale i tak výborná a telefon si s portréty umí poradit výborně. Oddělení objektu od pozadí je příkladné, ale několikrát se mi stalo, že některé oblasti mimo hlavní objekt zůstaly ostré, i když měly být, vzhledem k okolí, rozostřené. To se ale stalo jen párkrát a celkově bylo na portréty spolehnutí.
Širokoúhlý fotoaparát mě překvapil svou kvalitou a patří mezi nejlepší v branži. Snímky jsou detailní, ostré i na okrajích, mohou se pochlubit výbornými barvami a dobrým dynamickým rozsahem. Chvála míří také směrem k nočním fotografiím, kde odvádí skvělou práci převážně hlavní fotoaparát, a výborné fotografie s mnohdy překvapivou porcí detailů umí pořídit i teleobjektiv. V horších podmínkách si vede dobře vlastně i širokoúhlý fotoaparát, což nebývá samozřejmostí a nočního fotografování se tedy nemusíte bát.
Selfie snímky jsou lehce nadprůměrné a vnitřní i venkovní selfie kamera jsou pravděpodobně nejslabšími prvky fotoaparátu této skládačky. Naštěstí je zde ale režim Zadní selfie, který přepne venkovní displej do funkce hledáčku a můžete si pořídit selfie snímky hlavním fotoaparátem, což je kvalitativně samozřejmě na úplně jiné úrovni. Co se týče videí, tak hlavní fotoaparát zvládá až 8K snímky při 30 fps nebo 4K při 120 fps a maximem u teleobjektivu i širokoúhlého fotoaparátu jsou 4K videa s 60 fps. Selfie fotoaparáty nabízí maximální 1080p záznamy při 30 fps.
Pokud byste snad nabyli dojmu, že vám výkony fotoaparátu, konkrétně tedy teleobjektivu, nestačí, můžete sáhnout po telekonvertoru Zeiss 2. generace. Ten nabízí ekvivalent 200 mm a je postaven okolo Keplerovy optické soustavy tvořené 15 vysoce propustnými skleněnými členy ve dvou skupinách. Tento telekonvertor rozšiřuje schopnosti teleobjektivu a k telefonu se připojuje přes speciální pouzdro s prstencem okolo modulu fotoaparátu. Instalace je snadná – telekonvertor stačí vložit do výřezu dle vyznačených plošek a poté s ním pootočit, čímž ho zajistíte.
Odpojení probíhá tak, že zmáčknete pojistné tlačítko a opět s ním pootočíte. K pouzdru mám ale jednu výtku, a to fakt, že nemá otvory pro další fotoaparáty. Když ho tedy máte nasazené, nemůžete používat zbývající dva fotoaparáty a k dispozici je jen teleobjektiv. U minulé generace telefonů Vivo mělo pouzdro výřezy pro všechny fotoaparáty, což bylo praktičtější. Krytku, která kryje čistě fotomodul, sice lze pomocí tlačítka na pravé straně odpojit a zpřístupnit si fotoaparáty bez toho, abyste pouzdro museli sundat celé, ale i tak jde o řešení mírně přes ruku.
Telekonvertor výrazně rozšiřuje schopnosti teleobjektivu a nabízí rozsah ohniskové vzdálenosti od 200 mm až po 5 400 mm, což je ekvivalent 98násobného přiblížení. Přímo v hledáčku se nachází přepínače na 200 mm, 400 mm, 800 mm a 1 600 mm a nejpoužitelnější jsou první tři hodnoty odpovídající 3,6×, 7,2× a 14,5× zoomu. Fotografie pořízené za pomoci telekonvertoru jsou skvělé, nabízí výraznější a přirozenější bokeh efekt, jsou velmi detailní a ostré. Tento pomocník je ideální k pořizování detailních fotografií statických prvků ze střední a větší vzdálenosti.
Závěrečné zhodnocení
To, zda je Vivo X Fold 6 nejlepší skládačka tohoto roku, není úplně jednoduché určit. V několika aspektech za konkurencí lehce zaostává a pravdou je, že na trhu jsou tenčí i lehčí skládačky, stejně jako modely s méně výraznou rýhou v displeji. Na druhou stranu konstrukce je naprosto skvělá, pant působí bytelným dojmem a navíc je dokonale tichý, což také nebývá samozřejmostí. Displeje patří mezi nejlepší v branži a velkou pochvalu si zaslouží také stylový design, byť se samozřejmě jedná o ryze subjektivní věc.
Dále chválím povedený systém s praktickými funkcemi a skvělým multitaskingem, stejně jako vysoký výkon na úrovni vlajkových telefonů. Pokud v něčem Vivo X Fold 6 většinu konkurence převyšuje, jsou to hlavně dva prvky – výdrž a fotoaparát. S baterií o kapacitě 6 900 mAh toho zvládnete opravdu hodně a s trochou snahy se lze dostat i na dva dny. Fotoaparát vyladěný společností Zeiss je asi nejlepší, jaký si můžete v segmentu skládacích telefonů aktuálně dopřát, a pokud vám jde v první řadě o tyto dva prvky, lepší skládačku na trhu nenajdete.
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Jak Zeiss vyvíjí fotoaparáty pro Vivo: nahlédli jsme do vývojových laboratoří [reportáž]
Kromě vyšší hmotnosti a ne tak tenkého těla jako u konkurence už si vlastně není moc na co stěžovat. Selfie kamerka mohla být o něco kvalitnější, pouzdro pro přídavný telekonvertor mohlo mít otvory i pro ostatní fotoaparáty a pak je tu samozřejmě cena. Na našem trhu tato novinka vychází na 52 990 Kč, což opravdu není málo a jde o jeden z nejdražších telefonů dneška. K dispozici jsou dvě barevné varianty (černá a modrá) a jedna paměťová verze s konfigurací 12 + 512 GB. Externí telekonvertor vychází na 3 599 Kč.