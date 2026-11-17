- iCloud, App Store i Apple Music postihly problémy, část uživatelů v USA hlásí komplikace s Apple Pay
- Nefunkčnost služeb komplikovala dokonce i aktivaci nových iPhonů
- App Store, iCloud i Apple Music se již vrátily do plného provozu, další služby ale stále mají potíže
- Podle Applu nešlo o kyberútok, výpadek zapříčinila aktualizace interního systému
Většinu klíčových (online) služeb Applu zasáhl v úterý 17. listopadu ve večerních hodinách poměrně rozsáhlý výpadek. Uživatelé se potýkali s nefunkčním přihlašováním, stahováním aplikací z App Store či přehráváním hudby přes Apple Music. Některým, včetně mě a kolegům v redakci, se tak zkomplikovaly běžné činnosti na iPhonu nebo Macu, jiní nemohli dokončit nastavení právě zakoupeného zařízení.
Doplněno ve 21:00: Apple se k celé situaci oficiálně vyjádřil. Nešlo prý o kybernetický útok, ale o interní aktualizaci, která výpadky zapříčinila. „Většina našich systémů už opět funguje. Výpadky našich některých služeb zapříčinila interní aktualizace systémů. Nyní aktivně pracujeme na tom, abychom co nejdříve zprovoznili i zbývající služby.“
Například na našem redakčním MacBooku došlo kolem 19. hodiny k odhlášení z Apple účtu. Systém pak požadoval heslo, ani po jeho zadání však nedošlo k opětovnému přihlášení, naopak se objevila chybová hláška o nesprávném heslu. Na tyto případy pozor, uživatelé na sociálních sítích varují před obnovením hesla, které může spustit řetězec chybových hlášek. Je také důležité zmínit, že rozsah problémů se lišil podle služby i místa, odkud se k ní lidé připojovali.
Největší výpadek zažívají uživatelé v USA, ale nedostupnost některých služeb se nevyhnula ani Evropě a České republice či Slovensku. Do diskuze nám můžete dát vědět, zda jste nějaký výpadek na vašem iPhonu či Macu zaznamenali také.
Zasaženi byli i vývojáři. Problémy se týkaly App Store Connect, přes který spravují a distribuují aplikace i jejich aktualizace, a také služby Xcode Cloud. Naopak iMessage nebo streamovací služba Apple TV se zřejmě výpadku vyhnuly.
Nové iPhony nešlo aktivovat
Jedním z nejcitelnějších problémů bylo přihlašování k účtu Apple a iCloudu. Bez něj se může zaseknout nastavení nového telefonu, při kterém se uživatel snaží získat přístup ke svým datům a službám. Při procházení reakcí na Redditu js
em narazil i na případy, kdy si lidé přinesli domů nové zařízení, ale nemohli jej aktivovat. U App Storu se pro změnu projevovaly nefunkčním načítáním obchodu či stahováním aplikací.
Chvilkový výpadek Apple Pay?
Část uživatelů hlásila rovněž potíže s Apple Pay, především během placení na internetu. Bezkontaktní platby iPhonem nicméně fungovaly.
Přesná příčina výpadku ani termín úplného obnovení zatím nejsou známky. Stejně tak Apple se k celé situaci zatím nijak nevyjádřil. Aktuální přehled jednotlivých služeb lze sledovat na stavové stránce Applu, samostatný přehled mají také vývojářské služby.