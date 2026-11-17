- Herní počítač Asus ROG GM1000 kombinuje procesor Ryzen 9 9950X3D s grafikou RTX 5080
- Speciální ventilátory AniMe Holo promítají při otáčení vlastní programovatelné hologramy
- Cena sestavy atakuje hranici 197 tisíc korun
Společnost Asus rozšiřuje svou prémiovou herní řadu Republic of Gamers o novou vlajkovou sestavu ROG GM1000. Obří skříň typu ultra-tower v sobě ukrývá to nejvýkonnější ze současného hardwaru v čele s procesorem AMD Ryzen 9 9950X3D a grafickou kartou GeForce RTX 5080, přičemž hlavní pozornost na sebe strhává unikátním systémem tříokruhového chlazení a integrovanou projekcí hologramů přímo na lopatkách ventilátorů.
Asus ROG GM1000: skříň plná světel a hologramů
Asus ROG GM1000 není žádná obyčejná herní bedna, kterou si může každý poskládat z běžně dostupných komponent. Jedná se o působivý herní stroj, který je vyladěný do posledního detailu – kombinuje v sobě high-endový hardware, extravagantní chlazení a atraktivní design, který se neztratí v žádném herním doupěti. Počítač upoutá už svými rozměry – ultra-tower bedna má objem 104 litrů (29 × 58,3 × 61,5 cm) a se všemi komponentami váží rovných 40 kilogramů.
Navzdory obrovským rozměrům nebudete chtít ROG GM1000 schovávat pod stůl, ale naopak se budete snažit jej umístit na co nejviditelnější místo. Skříň je navržená tak, aby dala na odiv nejen veškerý výpočetní hardware s chladicím systémem, ale také holografické animace reprodukované systémem AniMe Holo. O co se jedná?
Počítač je vybaven trojicí speciálních ventilátorů, které mají na svých lopatkách osazené přesné LED diody. Rotace lopatek v prostoru vytváří různé holografické vzory – na výběr jsou různé herní motivy, popř. rotující logo značky ROG. V doprovodné aplikaci Armoury Crate si lze dokonce vytvořit vlastní hologram. K ovládání hologramů slouží speciální tlačítko přímo na bedně počítače.
Hologramy navíc nejsou jediným světelným prvkem – uvnitř skříně je rozmístěno široké množství RGB prvků, které zvládají zobrazit až 16 milionů barev. Tyto prvky spolu vzájemně komunikují a dokážou se skrze protokol Aura Sync spárovat i s kompatibilním příslušenstvím – myší, klávesnicí, headsetem, monitorem atd.
Pro hráče jako stvořený
Asus ROG GM1000 je navržen tak, aby zvládl ty nejnáročnější úlohy a spustil veškeré současné AAA hry v maximálních detailech při vysoké obnovovací frekvenci. V útrobách tohoto stroje tiká procesor AMD Ryzen 9 9950X3D s 16 jádry (32 vlákny) se špičkovým taktem 5,7 GHz a vyrovnávací pamětí 128 MB.
Procesor je spárován s 64 GB RAM typu DDR5, operační paměť lze navíc díky dvěma volným slotům ještě rozšířit až do kapacity 128 GB. V počítači jsou dále umístěny dva rychlé SSD NVMe disky se souhrnnou kapacitou 4 TB, i v tomto případě je možné rozšíření – k dispozici jsou dva volné sloty M.2 a šestice slotů 6Gb/s SATA.
Grafické operace má na starosti karta ROG Astral GeForce RTX 5080 s 16 GB vlastní paměti. Grafika disponuje špičkovými grafickými procesory postavenými na architektuře Nvidia Blackwell, podporovány jsou moderní technologie jako:
- Nvidia DLSS 4 s funkci Multi Frame Generation– zvyšuje plynulost obrazu generováním více snímků najednou, umí vytvořit až tři dodatečné snímky za každý jeden tradičně vyrenderovaný snímek
- Nvidia Reflex 2 s funkcí Frame Warp – snižuje vstupní zpoždění na absolutní minimum (až o polovinu oproti první generaci Reflex)
- Plný Ray-tracing s neurálním renderováním
Grafika ROG Astral RTX 5080 rovněž díky jádrům Tensor 5. generace nabízí obrovský výkon v lokálních AI výpočtech – pohybovat by se měl okolo 1 800 TOPS. Architektura Blackwell přidává nativní akceleraci pro formát FP4, což v praxi znamená, že modely dokážou běžet s polovičními nároky na paměť oproti staršímu FP8, aniž by výrazně utrpěla přesnost výstupu. Grafická paměť typu GDDR7 je navíc velmi rychlá – její propustnost činí 960 GB/s.
Nvidia má přímo pro potřeby výkonného hardwaru připravený vlastní software, například Nvidia Studio pro tvůrce digitálního obsahu, anebo Nvidia Broadcast pro vylepšování videa pomocí AI.
Tři samostatné chladicí okruhy
Ohromný výkon počítače vyžaduje účinné chlazení a ani v tomto neponechal Asus nic náhodě – vůbec poprvé u svého počítače použil třízónové proudění vzduchu, které chladí zvlášť procesor, grafickou kartu a modulární 1000W napájecí zdroj.
Každá zóna je pro maximální účinnost řízena samostatně:
- Procesor chladí 420mm vodní chladič umístěný do speciální komory (ROG Atrium) oddělené od hlavního šasi
- Grafiku chladí dva 200mm ventilátory, k dispozici jsou navíc ještě dva 140mm ventilátory pro přívod a odvod vzduchu
- Napájecí zdroj má vlastní chladicí okruh, který je izolovaný od zbytku počítače
Na skříni počítače se navíc nachází tlačítko Fan Key, které dokáže pro potřeby rychlého zchlazení komponent spustit maximální proudění vzduchu.
Porty vám rozhodně chybět nebudou
ROG GM1000 se pyšní vskutku širokou konektivitou. Na přední straně najdeme:
- 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)
- 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1)
- 1x port na sluchátka
- 1x mikrofonní vstup
Na zadní straně skříně se poté nachází:
- 3x USB-C (1× USB 3.2 Gen 2, 2× USB 4 Gen 3)
- 7x USB-A (4 USB 2.0, 3× USB 3.2 Gen 1)
- 1x HDMI 2.1b
- 1x RJ45 Ethernet 1 Gbps
- 3x audio konektor (podpora zvuku 7.1)
Bezdrátovou konektivitu zastupuje dvojice Bluetooth a Wi-Fi 7. Optickou mechanikou počítač nedisponuje.
Cena a dostupnost
Počítač ROG GM1000 lze zakoupit přímo na webu výrobce, konfigurace s procesorem AMD Ryzen 9 9950X3D, grafikou ROG Astral GeForce RTX 5080, 64 GB RAM, 4TB úložištěm a operačním systémem Windows 11 Home přijde na 196 990 korun včetně DPH. Za jednu korunu navíc vám Asus prodlouží záruku na 3 roky.