Aplikaci NaGram vytvořili ve dvou. Dnes s ní hubnou tisíce Čechů a má přes 100 tisíc potravin

- Český projekt NaGram začínal jako web s interaktivními recepty, dnes z něj je komplexní aplikace pro sledování jídelníčku
- Databáze obsahuje přes 100 000 českých potravin, které zakladatelé zpočátku sami celé hodiny skenovali v supermarketech
- Aplikace nabízí AI zapisování jídel, pokročilého AI asistenta, propojení se zdravotními platformami i profesionální platformu NaGram Pro
Na začátku nebyla ambice vybudovat technologický startup. NaGram vznikl z velmi praktického problému v Adélině rodině. Její maminka dlouhodobě řešila potíže s trávením a často si nebyla jistá, co může jíst. V té době se Adéla ve fitku seznámila s Matějem – nutričním terapeutem. Z člověka, kterého poznala při cvičení, se brzy stal někdo, komu její maminka pravidelně volala s dotazy ohledně jídla. A jak Adéla vtipně dodává – „Bylo to trochu trapné, jelikož moje mamka volala mému příteli z dvouměsíčního vztahu častěji než mně.“
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Právě tehdy vznikla jednoduchá myšlenka: stejný problém přece neřeší jen jeden člověk. Adéla uměla programovat, Matěj rozuměl výživě, a tak společně začali vytvářet web s recepty, které bylo možné filtrovat podle různých dietních omezení a potřeb – například pro diabetickou nebo šetřící stravu. „Pracoval jsem na plný úvazek ve Všeobecné fakultní nemocnici, do toho dělal v soukromé nutriční poradně a do toho jsem trénoval klienty. Pak v noci u provizorního stolu u okna jsem datloval recepty. V tomto období jsem spal cca 3–4 h denně,“ uzavírá Matěj.
Cílem bylo, aby člověk, který neví, co si uvařit, našel na jednom místě bezpečnou a praktickou inspiraci. Zároveň si měl s recepty moct pracovat podle svých potřeb: měnit množství, přidávat nebo vypínat suroviny a okamžitě vidět, jak se změny promítají do nutričních hodnot. Web vše průběžně přepočítával, a právě interaktivní recepty se staly jeho hlavním tahounem.
Původně měl NaGram zůstat receptovým webem. Postupně ale přibylo jednoduché zapisování jídelníčku a první databáze potravin. Do jídelníčku bylo možné vkládat vytvořené recepty a dál je přímo upravovat – plná interaktivita byla od začátku jedním z hlavních cílů. Někteří uživatelé si už tehdy kupovali webové Premium a stále častěji se ptali na mobilní aplikaci. Právě tehdy se projekt začal posouvat od receptového webu k plnohodnotnému nutričnímu nástroji.
První mobilní aplikace, kterou kdy Adéla vytvořila
NaGram má jeden poměrně neobvyklý technický detail: je to vůbec první mobilní aplikace, kterou Adéla jako vývojářka vytvořila. A hned je to aplikace, kterou dnes používají tisíce lidí. Do té doby se věnovala především webovým aplikacím, zejména backendu, a právě nejistota z mobilního vývoje byla jedním z důvodů, proč NaGram nezačal rovnou jako aplikace.
Ani její cesta k programování nebyla přímočará. Vystudovala sociologii na Univerzitě Karlově a programovat se začala učit sama během covidu. Později několik let pracovala jako vývojářka. Když se NaGram začal měnit v mobilní produkt, ze své tehdejší práce odešla. Spoustu věcí se ale stále učila za pochodu, takže první verze aplikace přirozeně provázely chyby, přepisování a neustálé vylepšování.
A přidáváme i jen fun fact z vývoje. „První dva měsíce nešly polovině Android uživatelů platby. Zjistili jsme to na konferenci nutričních terapeutů, kde si po Matějově přednášce spousta lidí chtěla appku koupit, a půlce to prostě nešlo,“ dodává vtipně Adéla.
Matěj: od technického lycea přes vlastní obezitu k nutriční terapii
Také Matějova cesta k NaGramu propojuje dva zdánlivě nesouvisející světy. Na střední škole studoval technické lyceum a jako dítě i dospívající měl obezitu. Právě cvičení a zájem o vlastní stravu ho postupně přivedly k výživě natolik, že po střední škole změnil obor o 180 stupňů, vystudoval nutriční terapii, a dokonce se postavil na pódium kulturistické soutěže.
Pracoval v nemocnici i v soukromé nutriční poradně. Během studia si přitom dělal legraci, že technické vzdělání už nikdy nevyužije. Nakonec se ukázal pravý opak: při vývoji NaGramu se mu technický základ hodí při testování funkcí i při převádění potřeb z nutriční praxe do návrhů konkrétních funkcí pro reálné uživatele.
Databáze potravin vznikala i osm hodin denně mezi regály supermarketů
Jednou z nejtěžších překážek byla česká databáze potravin. Uživatelé chtěli vyhledávat konkrétní české výrobky a skenovat čárové kódy, NaGram ale neměl k dispozici hotový zdroj, ze kterého by mohl jednoduše čerpat.
Řešení bylo velmi „startupové“: během roku 2025 se Adéla s Matějem nacházeli v supermarketech více, než doma a celé hodiny skenovali výrobek po výrobku, regál po regálu. Produkty fotografovali a ručně sbírali údaje potřebné pro databázi. Některé dny tím strávili prakticky celou osmihodinovou pracovní dobu. A do obchodů kvůli databázi občas vyrážejí dodnes.
„Dva blázni, každý dva telefony, klokaní mikiny a powerbanky. Ano, často za námi prodavači chodili, ale když zjistili, že nejsme inspekce, tak nás z 90 % nechali být. Z 10 % nás bedlivě sledovali, ale také nezasahovali,“ komentují náročné skenování Adéla s Matějem.
Co dnes NaGram nabízí?
Z původního receptového webu postupně vznikl propojený ekosystém pro běžné uživatele i profesionály. Mezi hlavní funkce dnes patří:
- AI zápis jídla – uživatel může jídlo vyfotit nebo popsat. Systém rozpozná jednotlivé položky a spáruje je s databází potravin.
- AI asistent Grámek – asistent přímo uvnitř NaGramu, který dokáže zhodnotit jídelníček, odpovídat na otázky a doporučit, na co se během dne zaměřit nebo co si dát k jídlu.
- Čárové kódy a české potraviny – databáze aktuálně obsahuje více než 100 000 českých potravin a součástí aplikace je čtečka čárových kódů. Na rozšiřování databáze se dnes významně podílejí i samotní uživatelé, za což jim jsou autoři nesmírně vděční.
- Gramáci – v sekci Gramáků se mohou uživatelé propojit s přáteli a rodinou, vzájemně sledovat plnění cílů, a dokonce si kopírovat jednotlivé položky, jídla i celé dny.
- Chytré hodinky a zdravotní data – propojení s Apple Health a dalšími významnými platformami a zařízeními, včetně Garminu, Samsung Health a Health Connect. Cílem je spojit jídelníček s pohybovými a zdravotními daty.
- Více než 2 000 interaktivních receptů – většinu receptů vytvořil Matěj Stanislav, dnes ale NaGram spolupracuje i s řadou dalších nutričních terapeutů a poradců. Ti mají v aplikaci vlastní profil a štítek a mohou své recepty prezentovat klientům v interaktivní podobě. V nadstavbě NaGram PRO z nich navíc mohou jednoduše sestavovat jídelníčky.
Za přidávání potravin nebo dofocování fotek získávají uživatelé body, za které si lze v obchůdku koupit motivy pro přebarvení aplikace nebo i poukazy do nutriční poradny NaGram.
NaGram Pro
Vedle spotřebitelské aplikace vznikla také platforma NaGram Pro určená nutričním terapeutům, poradcům a trenérům. Profesionálové si v ní mohou přidat klienty, kteří používají NaGram, sledovat jejich jídelníčky a statistiky, pracovat s poznámkami a vytvářet jídelní plány. Smyslem je propojit každodenní data klienta s prací odborníka bez nutnosti posílat screenshoty nebo ručně přepisovat záznamy.
Nutriční poradna
NaGram má zároveň fyzickou nutriční poradnu na Praze 1, kde Matěj pracuje s klienty osobně. Součástí služeb je měření na InBody i možnost sestavit individuální jídelníček, který lze vložit přímo do NaGramu jako interaktivní plán. Uživatel si pak může jednotlivé položky měnit a aplikace průběžně přepočítává nutriční hodnoty.
Růst bez investora a první velká partnerství
NaGram dodnes stojí na dvou lidech a projekt je financován z vlastních prostředků. Zakladatelé nečerpali investici ani grant a příjmy i vlastní úspory průběžně vracejí zpět do vývoje a marketingu. Komunita se začala budovat už v době, kdy byl NaGram ještě receptovým webem. Na sociálních sítích ho dnes sledují desítky tisíc lidí – přibližně 34 tisíc na Instagramu a 45 tisíc na Facebooku.
Důležitým milníkem byla spolupráce se společností Vodafone, díky níž se NaGram stal součástí benefitní nabídky Vodafone Happy. Dalším významným partnerem je RBP, zdravotní pojišťovna, jejíž pojištěnci mohou získat příspěvek až 500 Kč na roční předplatné NaGramu.
Bezplatná vs. placená verze
Základní verze aplikace je zdarma, nicméně její funkce jsou dost omezené. Členství Prémium si můžete pořídit za 149 Kč měsíčně nebo 690 Kč ročně. Obě varianty platí pro webovou i mobilní aplikaci, předplatné lze kdykoliv zrušit v profilu v sekci Prémium a můžete na něj uplatnit doživotní slevy od nutričních terapeutů a partnerů.
K dispozici je také poukaz na roční členství za jednorázovou platbu 690 Kč, který obdržíte e-mailem jako unikátní kód. Na poukaz se slevy nevztahují, lze jej však uhradit prostřednictvím benefitních programů Pluxee, Benefit Plus, eBenefity a Edenred.
|Služba
|Zdarma
|Prémium
|Databáze receptů (>2000)
|Ano
|Ano
|Databáze potravin (>100 000)
|Ano
|Ano
|Tvorba receptů
|Ano
|Ano
|Ukládání oblíbených receptů
|Ano
|Ano
|Interaktivní kalkulačka receptů
|Ano
|Ano
|Porovnání denního příjmu kalorií s kaloriemi receptu
|Ano
|Ano
|Interaktivní zápis jídelníčku
|Ne
|Ano
|AI analýza – Umělá inteligence
|Ne
|Ano
|AI asistent Grámek (mobil)
|Ne
|Ano
|Čtečka čárových kódů
|Ne
|Ano
|Gramáci, propojení s přáteli
|Ne
|Ano
|Tvorba nákupních seznamů
|Ne
|Ano
|Ostatní nutrienty (bílkoviny, sacharidy, tuky, vláknina, cukr, sůl, NMK)
|Ne
|Ano
|Statistika konzumace makroživin (co má nejvíce cukru, soli atd.)
|Ne
|Ano
|Ukládání modifikací receptů (změněné recepty)
|Ne
|Ano
|Párování hodinek (Apple, Health Connect, Garmin, Samsung) (mobil)
|Ne
|Ano
|Manuální přidání aktivity (mobil)
|Ne
|Ano
|Záznam pitného režimu
|Ne
|Ano
|Graf trendu přijímaných kalorií a makroživin
|Ne
|Ano
|Graf trendu vaší hmotnosti
|Ne
|Ano
|Graf trendu tělesných parametrů
|Ne
|Ano
|Porovnání kalorií a všech makroživin u receptů
|Ne
|Ano
|Orientační výpočet energie i živin
|Ne
|Ano
V případě, že si chcete vyzkoušet prémiové funkce, můžete tak učinit bezplatně po dobu dvou týdnů (platí při aktivaci ročního předplatného).