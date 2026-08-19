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Apple vydal důležitou aktualizaci macOS: opravuje závažnou bezpečnostní chybu

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 19. 8. 9:00
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Zabezpečení Macu v macOS 26.4
  • Apple nedávno vydal update pro tři verze systému macOS
  • Ten dorazil na macOS Tahoe, Sequoia a Sonoma
  • Jeho hlavní součástí byla oprava velmi závažné zranitelnosti

Žádný systém není dokonalý, a to samozřejmě platí i pro macOS od Applu – ani on není zcela imunní vůči různým druhům zranitelností. V systémech macOS Tahoe, Sequoia a Sonoma byla objevena zranitelnost funkce sdílení obrazovky, kterou ale Apple poměrně rychle zachytil a nyní vydal záplatu, která ji opravuje.

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Apple opravuje nebezpečnou zranitelnost

Tato oprava dorazila počátkem tohoto měsíce, a to v rámci aktualizací macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 a macOS Tahoe 26.6.1. Apple se původně nijak zvlášť o těchto updatech nerozepisoval a zmiňoval pouze to, že přinášejí důležité bezpečnostní opravy a jsou doporučeny všem uživatelům. Později ale vyšlo najevo více detailů.

macOS 26 Tahoe
macOS 26 Tahoe

Tyto bezpečnostní opravy se týkaly funkce sdílení obrazovky, ve které byla objevena zranitelnost. Díky ní se útočníci mohli k funkci přihlásit i bez platných údajů, což je samozřejmě problém, protože by přes tuto funkci mohl kdokoliv snadno získat vzdálený přístup k počítači Mac, a to v poměrně velkém rozsahu.

Sdílení obrazovky je velké bezpečnostní riziko

Sdílení obrazovky je sice praktická, ale z pohledu bezpečnosti zároveň také jedna z nejnebezpečnějších funkcí napříč všemi systémy. Zneužití této chyby mohlo útočníkovi umožnit nejen sledovat obrazovku, ale provádět prakticky jakékoliv jiné činnosti na počítači, včetně spouštění programů.

macOS Sonoma během představení na WWDC23
macOS Sonoma

V závislosti na konfiguraci systému a oprávněních přidělených dané relaci by mohl útočník s počítačem teoreticky provádět věci, jako kdyby u něj fyzicky seděl. Tuto bezpečnostní aktualizaci si nainstalujte, i když funkci Sdílení obrazovky nepoužíváte, protože Apple vyhodnotil zmíněnou zranitelnost jako velmi závažnou.



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Důkazy o zneužití prozatím nejsou

Prozatím sice neexistují důkazy, že by tuto zranitelnost kybernetičtí zločinci zneužili, ale Apple tuto situaci nebere na lehkou váhu a nechce nic riskovat. To naznačuje skutečnost, že aktualizace byla vydána samostatně a že s ní kalifornský výrobce nečekal až na další velký systémový update.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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