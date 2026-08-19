Apple vydal důležitou aktualizaci macOS: opravuje závažnou bezpečnostní chybu

- Apple nedávno vydal update pro tři verze systému macOS
- Ten dorazil na macOS Tahoe, Sequoia a Sonoma
- Jeho hlavní součástí byla oprava velmi závažné zranitelnosti
Žádný systém není dokonalý, a to samozřejmě platí i pro macOS od Applu – ani on není zcela imunní vůči různým druhům zranitelností. V systémech macOS Tahoe, Sequoia a Sonoma byla objevena zranitelnost funkce sdílení obrazovky, kterou ale Apple poměrně rychle zachytil a nyní vydal záplatu, která ji opravuje.
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Apple opravuje nebezpečnou zranitelnost
Tato oprava dorazila počátkem tohoto měsíce, a to v rámci aktualizací macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 a macOS Tahoe 26.6.1. Apple se původně nijak zvlášť o těchto updatech nerozepisoval a zmiňoval pouze to, že přinášejí důležité bezpečnostní opravy a jsou doporučeny všem uživatelům. Později ale vyšlo najevo více detailů.
Tyto bezpečnostní opravy se týkaly funkce sdílení obrazovky, ve které byla objevena zranitelnost. Díky ní se útočníci mohli k funkci přihlásit i bez platných údajů, což je samozřejmě problém, protože by přes tuto funkci mohl kdokoliv snadno získat vzdálený přístup k počítači Mac, a to v poměrně velkém rozsahu.
Sdílení obrazovky je velké bezpečnostní riziko
Sdílení obrazovky je sice praktická, ale z pohledu bezpečnosti zároveň také jedna z nejnebezpečnějších funkcí napříč všemi systémy. Zneužití této chyby mohlo útočníkovi umožnit nejen sledovat obrazovku, ale provádět prakticky jakékoliv jiné činnosti na počítači, včetně spouštění programů.
V závislosti na konfiguraci systému a oprávněních přidělených dané relaci by mohl útočník s počítačem teoreticky provádět věci, jako kdyby u něj fyzicky seděl. Tuto bezpečnostní aktualizaci si nainstalujte, i když funkci Sdílení obrazovky nepoužíváte, protože Apple vyhodnotil zmíněnou zranitelnost jako velmi závažnou.
Důkazy o zneužití prozatím nejsou
Prozatím sice neexistují důkazy, že by tuto zranitelnost kybernetičtí zločinci zneužili, ale Apple tuto situaci nebere na lehkou váhu a nechce nic riskovat. To naznačuje skutečnost, že aktualizace byla vydána samostatně a že s ní kalifornský výrobce nečekal až na další velký systémový update.