Nákup herní konzole neodkládejte. PlayStation 5 co nevidět zdraží, nástupce dorazí bůhvíkdy

- Krize pamětí RAM negativně ovlivní mimo jiné i trh s herními konzolemi
- Podle insidera dojde k výraznému zdražení současné generace, a to už příští rok
- Očekávaná příští generace může dorazit s ročním, ale i víceletým odkladem
Rok 2026 bude pro technologické nadšence velmi náročný, minimálně jeho velká část. Po čipové krizi z let 2020 až 2022 nás čeká nová krize, která ovlivní také notnou část trhu s elektronikou – nedostatek operačních pamětí. Zcela bez diskuze se to promítne do všech segmentů spotřební elektroniky, dojde k navýšení cena a velmi hlasitě se hovoří také o tom, že připravované generace herních konzolí kvůli tomu postihne delší odklad.
Krize RAM a výrobci konzolí
Produkty, které výrobci upgradují každý rok (mobilní telefony, chytré hodinky, oblíbené řady laptopů apod.) dorazí tak jako tak, i přes komplikace s nedostatkem pamětí. Výrobci však budou muset sáhnout po jistém omezení: buď navýší cenu koncového produktu, aby pokryli vyšší náklady, případně cenu zachovají, ale omezí náklady jinde, kupříkladu využijí starší technologie. Tak či onak bude zákazník o něco ochuzen.
Krize RAM v roce 2026
Výrobci (Samsung, SK Hynix, Micron) přesměrovávají kapacity na HBM/DDR5 pro AI datacentra, která spotřebují až 20% globální DRAM. Růst kapacity je omezený (jen 16–17 % meziročně pod historickými normami), protože investice jdou do AI místo pamětí, což vede k zdvojeným cenám a delším lhůtám pro běžné zákazníky. Na rozdíl od čipové krize jde spíš o strategickou alokaci než fyzický nedostatek, běžní spotřebitelé to však pocítí více méně stejně.
Větší problém nastává u produktů, které nepřichází na trh každý rok – typicky herní konzole. Například příští generace PlayStation 6 (zatím nepotvrzený název) by měla dle tradičního 7letého cyklu dorazit v roce 2027; PS5 přišel v roce 2020, vylepšená verze Pro následovala v roce 2024. Tento plán se ale podle všeho nemusí stihnout, na což už upozorňují i insideři.
„Z toho, co víme, vedla tato situace výrobce konzolí k diskusi o tom, zda by se uvedení nové generace konzolí na trh, plánované na období 2027–2028, nemělo odložit v naději, že výrobci pamětí RAM budou schopni vybudovat infrastrukturu pro výrobu většího množství pamětí RAM, což by vedlo k poklesu cen,“ uvedl ve svém nejnovějším reportu Tom Henderson z magazínu Insider Gaming.
Zdražení přijde tak jako tak
Henderson zároveň dodal, že kvůli vyšším nákladům na vývoj a výrobu bude příští generace konzolí PlayStation i Xbox výrazně dražší než ta současná. Co víc, nedostatek pamětí už v tuto chvíli může vést k tomu, že v příštím roce dojde ke zdražení již současné generace, která tedy bude na trhu o něco déle než se očekávalo a výrobci budou potřebovat udržet její relevanci na trhu.
Malé doporučení pro vás: Pokud jste plánovali subgenerační model PlayStation 5 Pro vynechat z důvodu, že zbrusu nová generace „není zase tak daleko“, měli byste tento pohled přehodnotit. Nejenže nová generace může být ještě docela dost daleko, ale navíc hrozí v krátkém horizontu zdražení už tak celkem drahé konzole PS5 Pro. V klidu nemohou být ani fanoušci Nintenda, kteří po úspěchu druhého Switche čekají jeho vylepšenou OLED variantu.