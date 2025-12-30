TOPlist

Nákup herní konzole neodkládejte. PlayStation 5 co nevidět zdraží, nástupce dorazí bůhvíkdy

Jakub Fišer
Jakub Fišer 30. 12. 19:00
Koncept PlayStation 6
  • Krize pamětí RAM negativně ovlivní mimo jiné i trh s herními konzolemi
  • Podle insidera dojde k výraznému zdražení současné generace, a to už příští rok
  • Očekávaná příští generace může dorazit s ročním, ale i víceletým odkladem

Rok 2026 bude pro technologické nadšence velmi náročný, minimálně jeho velká část. Po čipové krizi z let 2020 až 2022 nás čeká nová krize, která ovlivní také notnou část trhu s elektronikou – nedostatek operačních pamětí. Zcela bez diskuze se to promítne do všech segmentů spotřební elektroniky, dojde k navýšení cena a velmi hlasitě se hovoří také o tom, že připravované generace herních konzolí kvůli tomu postihne delší odklad.

Krize RAM a výrobci konzolí

Produkty, které výrobci upgradují každý rok (mobilní telefony, chytré hodinky, oblíbené řady laptopů apod.) dorazí tak jako tak, i přes komplikace s nedostatkem pamětí. Výrobci však budou muset sáhnout po jistém omezení: buď navýší cenu koncového produktu, aby pokryli vyšší náklady, případně cenu zachovají, ale omezí náklady jinde, kupříkladu využijí starší technologie. Tak či onak bude zákazník o něco ochuzen.

Krize RAM v roce 2026

Výrobci (Samsung, SK Hynix, Micron) přesměrovávají kapacity na HBM/DDR5 pro AI datacentra, která spotřebují až 20% globální DRAM. Růst kapacity je omezený (jen 16–17 % meziročně pod historickými normami), protože investice jdou do AI místo pamětí, což vede k zdvojeným cenám a delším lhůtám pro běžné zákazníky. Na rozdíl od čipové krize jde spíš o strategickou alokaci než fyzický nedostatek, běžní spotřebitelé to však pocítí více méně stejně.

Větší problém nastává u produktů, které nepřichází na trh každý rok – typicky herní konzole. Například příští generace PlayStation 6 (zatím nepotvrzený název) by měla dle tradičního 7letého cyklu dorazit v roce 2027; PS5 přišel v roce 2020, vylepšená verze Pro následovala v roce 2024. Tento plán se ale podle všeho nemusí stihnout, na což už upozorňují i insideři.

„Z toho, co víme, vedla tato situace výrobce konzolí k diskusi o tom, zda by se uvedení nové generace konzolí na trh, plánované na období 2027–2028, nemělo odložit v naději, že výrobci pamětí RAM budou schopni vybudovat infrastrukturu pro výrobu většího množství pamětí RAM, což by vedlo k poklesu cen,“ uvedl ve svém nejnovějším reportu Tom Henderson z magazínu Insider Gaming.



GTA 6, Jason Duval



Nepřehlédněte

Čekáte na PlayStation 6? Konzole nejspíš dorazí později, může za to GTA 6

Zdražení přijde tak jako tak

Henderson zároveň dodal, že kvůli vyšším nákladům na vývoj a výrobu bude příští generace konzolí PlayStation i Xbox výrazně dražší než ta současná. Co víc, nedostatek pamětí už v tuto chvíli může vést k tomu, že v příštím roce dojde ke zdražení již současné generace, která tedy bude na trhu o něco déle než se očekávalo a výrobci budou potřebovat udržet její relevanci na trhu.

Malé doporučení pro vás: Pokud jste plánovali subgenerační model PlayStation 5 Pro vynechat z důvodu, že zbrusu nová generace „není zase tak daleko“, měli byste tento pohled přehodnotit. Nejenže nová generace může být ještě docela dost daleko, ale navíc hrozí v krátkém horizontu zdražení už tak celkem drahé konzole PS5 Pro. V klidu nemohou být ani fanoušci Nintenda, kteří po úspěchu druhého Switche čekají jeho vylepšenou OLED variantu.

2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Kapitoly článku