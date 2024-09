Playstation 5 Pro je tady. Vylepšení je dost, hráči si ale citelně připlatí

PlayStation 5 Pro je oficiální, Sony představilo novou výkonnější variantu konzole

Novinka nabízí silnější GPU a technologii pro upscaling her pomocí umělé inteligence

Do prodeje půjde v listopadu tohoto roku, cena je 20 tisíc korun včetně DPH

Japonská společnost Sony právě prostřednictvím svého hlavního architekta konzolí Marka Cernyho oznámila novou subgeneraci své vlajkové konzole PlayStation 5 s názvem PlayStation 5 Pro. Novinka nabízí vylepšený výkon, očekávanou funkci PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) a také mírně odlišný design. K dispozici bude od listopadu 2024.

PlayStation 5 Pro přináší vyšší výkon

PlayStation 5 Pro přináší vylepšení ve třech hlavních bodech. Tím prvním je větší a výkonnější grafická jednotka. PlayStation 5 Pro pravděpodobně používá stejný 7nm čipset AMD Zen 2 jako původní PS5, avšak s výkonnějším GPU. Sony přímo tvrdí, že novinka má o 67 % víc výpočetních jednotek na GPU a o 28 % rychlejší operační paměť.

Celkově to umožňuje až o 45 % rychlejší vykreslování her. Pak je tu pokročilý ray tracing. Není přesně jasné, čím je toho docíleno, ale PlayStation 5 Pro umí 2–3× rychleji vykreslovat odrazy a stíny ve hrách.

Vylepšení her pomocí umělé inteligence

Samostatnou kapitolou je potom technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Jde o upscaling textur založený na AI, který zajišťuje ostřejší obraz při zachování stejné, nebo i vyšší snímkové frekvence.

Mark Cerny to přímo během představení demonstroval na druhém díle The Last of Us. Ten v režimu upřednostňujícím grafickou stránku běžel na původní konzoli PS5 maximálně při 30 fps, nicméně u PS5 Pro bude možné plynulost „vytáhnout“ až na 60 fps bez ztráty detailů.

Mezi další vylepšení patří funkce Game Boost, kterou lze použít pro více než 8500 zpětně kompatibilních her pro systém PS4/PS5 hratelných na systému PS5 Pro. Tato funkce může stabilizovat nebo zlepšit výkon podporovaných her. K těm se řadí Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart nebo zmíněné The Last of Us Part 2 Remastered.

Ve výbavě nechybí nejnovější Wi-Fi 7, podpora variabilní obnovovací frekvence (VRR), tedy pokud to umí i připojená televize, anebo hraní v rozlišení až 8K u podporovaných titulů. K dispozici bude jediná paměťová varianta s 2TB SSD. PlayStation 5 Pro je kompatibilní se současnou nabídkou příslušenství, ať už jde o DualSense a DualSense Edge, ovladač pro hendikepované, PlayStation Portal, či PS VR2.

Co se týká designu, došlo pouze k mírné změně. Boční lišty jsou nyní rozděleny na více částí, jinak se ale velikost konzole nijak zásadně nezměnila. Bohužel, nový formát plastových bočnic znamená, že s PS5 Pro nebudete moci použít odlišné barevné kombinace, které bylo možné připnout k původní konzoli PS5.

Cena a dostupnost

Konzole PlayStation 5 Pro vstupuje na trh 7. listopadu, předobjednávky budou startovat 26. září, tedy již za dva týdny. Cena byla stanovena na 799 eur, tedy asi 20 tisíc korun včetně DPH. Přesnou cenu v českých korunách zatím k dispozici nemáme.

Zároveň bude k dispozici pouze jediná varianta, ve výchozím stavu bez diskové mechaniky Blu-ray. Diskovou mechaniku bude možné dokoupit, prodává se již k verzi PlayStation 5 Slim, a to za necelé 3 tisíce korun. Také stojánek pro vertikální umístění bude prodáván separátně, vyjde na 699 korun včetně DPH.