Sony vylepšilo PlayStation 5! Je menší a má skvělou vychytávku

Po všech stránkách zmenšená konzole PlayStation 5 dorazí ještě před Vánoci

Z hlediska hardwaru nedošlo k žádné zásadní změně

K digitální verzi lze později dokoupit Blu-ray mechaniku

V případě aktuální generace konzolí se delší dobu spekulovalo, že by Sony a Microsoft mohli představit mezigenerační zařízení, které by vylepšilo stávající design a pomohlo nakopnout prodeje, podobně jako se tomu stalo u minulé generace herních přístrojů. Zatímco gigant z Redmondu tuto strategii alespoň prozatím jasně dementuje, konkurent z japonských ostrovů nic podobného nevyloučil. To mělo svůj důvod – Sony dnes totiž představilo upravenou verzi svého PlayStationu 5, který sice oficiálně nenese označení „Slim“, přesto se nejvýraznější změna odehrála právě po stránce celkových rozměrů a designu.

Menší, lehčí a přesto stejně výkonná

Zmenšení PlayStation 5 potřeboval jako sůl, neboť se jednalo o jednu z největších konzolí, které kdy byly uvedeny do masové výroby. Nová revize nabídne například menší bočnice, které jsou stylově rozděleny na dvě části, přičemž vrchní je z lesklého plastu, zatímco spodní je z matná. To má také praktický důvod, o kterém bude řeč níže. Aktuální rozměry konzole jsou přibližně 358 × 96 × 216 milimetrů (digitální verze je o 16 milimetrů nižší) a váha se zastavila zhruba na 3,2 kilogramech (2,6 kilogramech u digitální verze). Revize je tak o více než 30 procent menší než první generace, a také o 18, respektive 24 procent lehčí.

Z hardwarového hlediska žádné zásadní změny nečekejte. Hlavní roli stále hraje osmijádrový procesor AMD Ryzen „Zen 2“, grafika založená na AMD Radeon RDNA 2, 16 GB GDDR6 RAM či 1TB SSD se čtecí rychlostí 5,5 GB/s. Pro jistotu dodám, že všechny hry a software si taktéž zachovají kompatiblitiu, stejně jako externí periferie.

Jak je to s náhradními bočnicemi, prozatím Sony neoznámilo, nicméně pravděpodobně s novou revizí kompatibilní nebudou. Japonská společnost se pouze zmiňuje, že originální barevné bočnice v matné černé, červené, modré a stříbrné budou k dispozici začátkem příštího roku za 55 eur (cca 1 300 Kč s DPH), přičemž další barvy budou následovat.

Blu-ray mechaniku půjde dokoupit později

Na druhou stranu nabídne nová verze jednu zajímavou vychytávku, která hráče bezesporu potěší. Až doposud si totiž zájemci o PlayStation 5 museli vybrat, zda chtějí levnější digitální verzi, nebo dražší standardní verzi, která měla navíc Blu-ray mechaniku. S tím je nyní konec – pokud si zakoupíte novou digitální edici, budete si moci později přikoupit samostatně Blu-ray mechaniku, kterou do digitální verze pouze zacvaknete. Zájemci tedy mohou na pořízení konzole ušetřit a v případě, že by jim mechanika chyběla, ji mohou následně dokoupit za 120 eur (cca 3 tisíce korun s DPH).

Aktuálně budou v prodeji obě varianty PlayStationu 5, nicméně jakmile se vyprodá první generace, bude v prodeji už jen nová revize. Ta bude v prodeji za cenu 550 eur (cca 13 500 korun s DPH) v případě varianty s Blu-ray mechanikou, respektive za 450 eur (cca 11 tisíc korun s DPH) v případě digitální edice bez mechaniky. Do prodeje půjde také nový elegantní stojánek pro vertikální polohu, jenž bude dostupný za cenu 30 eur (cca 750 korun s DPH).