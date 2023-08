Tohle má být první fotka PlayStationu 5 Slim. Design fanoušky spíše pobouřil

Na internet unikl údajně první skutečný obrázek, na kterém se má nacházet chystaná kompaktnější „Slim“ revize herní konzole PlayStation 5 od Sony. Obrázek údajně pochází z Číny, kde se někomu podařilo vyfotit připravované balení a přinesl také svědectví ohledně toho, jak konzole vypadá naživo.

„Podle fámy z Číny má mít nová verze PlayStationu 5 odpojitelnou diskovou mechaniku, téměř stejné rozměry, má být jen o 5 centimetrů nižší a na přední straně nabídne dva porty USB-C,“ uvedl na síti X (dříve Twitter) uživatel s přezdívkou @Gust_FAN, jeden z prvních účtů, který tajemnou fotku sdílel. Úplně první na ni upozornil Andrew Marmo.

Ze snímku je toho skutečně velmi málo patrného, vidět je černé tělo se dvěma bílými lištami – designově tedy nebude nová verze odlišná od té původní. V horní části je pak ještě vidět černá oddělovací čára, která trochu připomíná podobný designový prvek u minulé generace PlayStation 4.

