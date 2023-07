Menší a levnější PlayStation 5 Slim dorazí letos, odhaduje Microsoft

Konzole PlayStation 5 Slim by mohla mít odpojitelnou mechaniku

Cena by měla být velmi podobná jako u současné digitální edice PS5

V letošním roce máme také vidět přenosnou konzoli PlayStation Project Q

Soudní spor mezi Microsoftem a Federální obchodní inspekcí ohledně akvizice Activisionu prozradil další zajímavé informace. Z interních dokumentů Microsoftu vyplynulo, že bychom měli vidět menší a levnější konzoli Sony PlaysStation 5 Slim ještě v tomto roce. Cena by měla začínat na identické částce jako se momentálně prodává digitální edice PS5, což je na českém trhu 10 990 Kč.

PlayStation 5 Slim možná bude s odpojitelnou mechanikou

Server Insider Gaming už v minulém roce zveřejnil spekulace ohledně připravované varianty PlayStation 5 s odpojitelnou mechanikou. V základu se totiž má nová PlayStation 5 konzole prodávat bez mechaniky, což může nasvědčovat, že půjde právě o Slim variantu. K dispozici má být také speciální balení, ve kterém již bude připojitelná mechanika přibalená. Lidé by si tak mohli vybrat podle svých preferencí a japonská společnost by ušetřila výrobou pouze jedné varianty konzole. Cena samotné mechaniky nebyla poodhalena, avšak klasická varianta PlayStation 5 s mechanikou je dražší o zhruba 2400 Kč. Dá se tak očekávat, že odpojitelná mechanika může být na prodej v podobné cenové hladině.

V dokumentu Microsoftu je také zmíněna nová přenosná konzole Sony, která je určena pro streamované hraní přes Wi-Fi z PlayStationu 5 a světu byla oficiálně představena v květnu pod kódovým označením Project Q. Podle slov Microsoftu se má prodávat za méně než 300 dolarů, což v přepočtu bez DPH znamená 6 500 Kč.

Samozřejmě se stále jedná pouze o odhady konkurenční společnosti. Společnost Sony odhady k cenám či datu vydání nekomentovala. Pokud se jedná o přesné informace, tak nepůjde o první zajímavý únik v souvislosti s tímto soudním sporem. Před pár dny například Sony v dokumentech omylem zveřejnila náklady na vývoj některých svých velkých her jako The Last of Us 2 nebo Horizon Forbidden West. První jmenovaná hra vyšla na 220 milionů dolarů, což je zhruba 4,8 miliardy korun a pokračování Horizonu pak na 212 milionů dolarů, tedy zhruba 4,6 miliardy korun.