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Samsung nečekaně zlevňuje vlajkovky! Galaxy S26 vychází na brutálních 16 490 Kč

PR článek
PR článek 8. 6. 18:51
Chytrý telefon Samsung Galaxy S26 Ultra a Galaxy S26
  • Samsung nasazuje překvapivé slevy na nejnovější vlajkovky
  • Celá řada Galaxy S26 výrazně zlevňuje, dostanete se už na cenu 16 490 Kč
  • K nákupu získáte rekordní bonus až 7 000 Kč

Vlajkovky Galaxy S26 nečekaně zlevňují. Samsung srazil ceny o několik tisíc a Mobil Pohotovost k okamžité slevě přihazuje ještě rekordní výkupní bonus až 7 000 Kč. Základní Galaxy S26 tak namísto 24 tisíc vychází na neuvěřitelných 16 490 Kč. A skvěle zlevnil i vrcholný Galaxy S26 Ultra.

Zatímco na Galaxy S26 teď celkově ušetříte 7 500 korun, vrcholný Galaxy S26 Ultra vychází výhodněji dokonce o 10 570 Kč. Celý trik spočívá v kombinaci dvou akci – přímé slevy od Samsungu a rekordního výkupního bonusu od Mobil Pohotovosti. Stačí při nákupu nového Samsungu prodat své staré zařízení (telefon, tablet nebo chytré hodinky).

Chytrý telefon Samsung Galaxy S26

Za lepší cenu nové vlajkovky Samsungu ještě nebyly. U Galaxy S26 vychází jen na 16 490 Kč, což z něho doslova vlajkový model za cenu střední třídy. Nejlepší z trojice nových modelů Galaxy S26 Ultra pak díky rekordnímu bonusu můžete ulovit dokonce jen za 25 120 Kč, běžně přitom vychází na téměř 36 tisíc.

Ceny po odečtení slevy a bonusu:

Model

Původní cena

Sleva

Výkupní bonus

Konečná cena

Galaxy S26

23 990 Kč

2 500 Kč

5 000 Kč

16 490 Kč

Galaxy S26+

30 690 Kč

3 070 Kč

5 000 Kč

22 620 Kč

Galaxy S26 Ultra

35 690 Kč

3 570 Kč

7 000 Kč

25 120 Kč

Galaxy S26 jen za 399 Kč měsíčně

Mobil Pohotovost nabízí ještě jednu skvělou alternativu – možnost si Galaxy S26 rekordně levně pronajmout. Telefon vás tak vyjde jen na 399 Kč měsíčně. Za dva roky užívání za přístroj dohromady zaplatíte pouhých 9 576 Kč, což je jen zlomek jeho běžné ceny, a po uplynutí této doby můžete rovnou přeskočit na další novou generaci. Za tuto cenu ale zbývá posledních 56 kusů.

Autor článku PR článek
PR článek
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