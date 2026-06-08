Samsung nečekaně zlevňuje vlajkovky! Galaxy S26 vychází na brutálních 16 490 Kč

- Samsung nasazuje překvapivé slevy na nejnovější vlajkovky
- Celá řada Galaxy S26 výrazně zlevňuje, dostanete se už na cenu 16 490 Kč
- K nákupu získáte rekordní bonus až 7 000 Kč
Vlajkovky Galaxy S26 nečekaně zlevňují. Samsung srazil ceny o několik tisíc a Mobil Pohotovost k okamžité slevě přihazuje ještě rekordní výkupní bonus až 7 000 Kč. Základní Galaxy S26 tak namísto 24 tisíc vychází na neuvěřitelných 16 490 Kč. A skvěle zlevnil i vrcholný Galaxy S26 Ultra.
Zatímco na Galaxy S26 teď celkově ušetříte 7 500 korun, vrcholný Galaxy S26 Ultra vychází výhodněji dokonce o 10 570 Kč. Celý trik spočívá v kombinaci dvou akci – přímé slevy od Samsungu a rekordního výkupního bonusu od Mobil Pohotovosti. Stačí při nákupu nového Samsungu prodat své staré zařízení (telefon, tablet nebo chytré hodinky).
Za lepší cenu nové vlajkovky Samsungu ještě nebyly. U Galaxy S26 vychází jen na 16 490 Kč, což z něho doslova vlajkový model za cenu střední třídy. Nejlepší z trojice nových modelů Galaxy S26 Ultra pak díky rekordnímu bonusu můžete ulovit dokonce jen za 25 120 Kč, běžně přitom vychází na téměř 36 tisíc.
Ceny po odečtení slevy a bonusu:
- Galaxy S26 za 16 490 Kč (původně 23 990 Kč)
- Galaxy S26+ za 22 620 Kč (původně 30 690 Kč)
- Galaxy S26 Ultra za 25 120 Kč (původně 35 690 Kč)
|
Model
|
Původní cena
|
Sleva
|
Výkupní bonus
|
Konečná cena
|
23 990 Kč
|
2 500 Kč
|
5 000 Kč
|
16 490 Kč
|
30 690 Kč
|
3 070 Kč
|
5 000 Kč
|
22 620 Kč
|
35 690 Kč
|
3 570 Kč
|
7 000 Kč
|
25 120 Kč
Galaxy S26 jen za 399 Kč měsíčně
Mobil Pohotovost nabízí ještě jednu skvělou alternativu – možnost si Galaxy S26 rekordně levně pronajmout. Telefon vás tak vyjde jen na 399 Kč měsíčně. Za dva roky užívání za přístroj dohromady zaplatíte pouhých 9 576 Kč, což je jen zlomek jeho běžné ceny, a po uplynutí této doby můžete rovnou přeskočit na další novou generaci. Za tuto cenu ale zbývá posledních 56 kusů.