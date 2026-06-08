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Tohle změní způsob nakupování: Amazon pomocí AI vytvoří produkt, který zrovna máte na mysli

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 6. 18:00
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Robot nosící modré šaty v obchodě (ilustrační obrázek)
  • Nemůžete si vzpomenout na konkrétní název produktu? Amazon vám napoví
  • Jeho umělá inteligence vygeneruje obrázek podle vašeho popisu a začne vyhledávat podobné produkty
  • Novinka vám ale pomůže především v případech, kdy hledáte něco zcela konkrétního

Také se vám už někdy stalo, že jste měli na mysli konkrétní produkt, ale v obchodech jste ho jednoduše nemohli najít? Ať už to bylo tím, že daný produkt jednoduše neexistuje, nebo jste jen zvolili špatný popis, Amazon nyní přichází se zajímavým řešením a pochopitelně k tomu využije umělou inteligenci. Vylepšené vyhledávací pole na Amazonu vám nyní při zadávání popisu produktu zobrazí obrázky vygenerované AI. Tato funkce v aplikaci zatím zobrazuje pouze obrázky oblečení a bytových doplňků, jistě se ale brzy dočká rozšíření i na jiné produkty.

AI poradí, když si nemůžete vzpomenout

Ve svém blogovém příspěvku Amazon tuto funkci představuje jako pomoc při vyhledávání zboží v případě, že si nevzpomenete na název konkrétního střihu nebo stylu – například když chcete popsat „košili s volným límcem, ale nenapadá vás správný výraz. Funkce se zdá být užitečná ve specifických situacích, ale nejspíše vám moc nepomůže, pokud hledáte něco jednoduchého, jako je třeba modré tričko.

Google v loňském roce v rámci režimu AI Mode spustil podobnou funkci, která generuje obrázky fiktivních outfitů a dekorací, aby vám pomohla najít podobné produkty. Mezitím se internetoví prodejci spojují s platformami Gemini a ChatGPT, protože využití umělé inteligence má při nakupování podle všeho velký potenciál. Amazon nicméně ve své další funkci označované jako „nakupování podle stylu“ umělou inteligenci k vytváření fiktivních produktů nepoužívá.



Gemini Go (ilustrační obrázek)



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Pokud například hledáte džínové kraťasy, Amazon vám zobrazí sérii doporučených outfitů s džínovými kraťasy. Ačkoli jsou tyto outfity generovány umělou inteligencí, oblečení v nich zobrazené je skutečné, což znamená, že si zobrazené kousky můžete zakoupit. Tyto funkce se brzy objeví v aplikaci Amazon pro Android a iOS. Doufejme, že i české e-shopy a platformy brzy zavedou podobné funkce spojené s umělou inteligencí, aby se z nakupování stal příjemnější zážitek.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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