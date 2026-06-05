Kvůli AI už nemusíte utrácet desetitisíce: nová Gemini Go přidává supervýkonnou AI i do levných mobilů

- Gemini od Googlu je hlavní AI platformou u většiny telefonů s Androidem
- Výjimku kvůli hardwarovým limitacím tvoří přístroje běžící na odlehčeném Androidu Go
- To už ale nyní neplatí, Google přichází s Gemini Go určenou právě pro levné telefony
AI platforma Gemini zcela dominuje telefonům s Androidem a od svého prvního uvedení do provozu v roce 2023 (Gemini Nano) již prakticky zcela nahradila původního Google Asistenta. Když si koupíte nový telefon se systémem Android, najdete na něm Gemini a aktuálně má tato platforma více než 900 milionů aktivních měsíčních uživatelů. Brzy jich bude ještě víc, protože Google ji rozšiřuje i na levné telefony.
Gemini Go přichází
Na telefonech s Androidem sice Gemini najdeme, ale na levných mobilech běžících na Androidu Go, tedy jeho odlehčené verzi, nikoliv. Je to dáno primárně hardwarovými limitacemi v podobě malé operační paměti a pomalých procesorů – klasická Gemini potřebuje ke svému běhu alespoň 4 GB RAM, což telefony s Androidem Go nemají.
Právě proto Google připravil odlehčenou verzi Gemini Go, která má výrazně snížené hardwarové požadavky a fungovat tak bude i na levných telefonech. V rámci těchto mobilů nahrazuje platformu Assistant Go, která – ačkoliv se to nezdá – je stále značně rozšířená. Telefonů s Androidem Go se totiž prodává poměrně hodně, a to hlavně na rozvojových trzích.
Pokročilá AI i pro méně vybavené telefony
Google u Gemini Go podstatně snižuje nároky na hardware a například u operační paměti stačí kapacita 2 GB RAM. Na telefonech s Androidem Go je tato platforma k dispozici přes aplikaci Google Search a konverzaci lze zahájit dvěma způsoby – buď stisknutím a podržením tlačítka Domů, nebo stisknutím a podržením tlačítka Napájení. Co všechno tato odlehčená verze umí?
Pomůže při řešení každodenních úkolů i s organizací času. Uživatel ji může požádat o poslání zprávy na konkrétní kontakt, realizování hovoru a umí také vyhledávat užitečné informace. Zvládne vypočítat například dobu jízdy do práce, najde restauraci s oblíbeným jídlem, umí nastavit budík, vytvořit událost v kalendáři nebo přehrávat hudbu na požádání podle nálady či aktivity.
Dostupnost
Gemini Go bude dostupná na všech trzích, kde je k dispozici i standardní Gemini, a Google tuto odlehčenou verzi začíná postupně zavádět do provozu. Dorazí tedy i do České republiky a na Slovensko. Aktualizace jsou postupné a jdou ve vlnách, takže je možné, že pro váš telefon s Androidem Go tato odlehčená verze populární AI platformy ještě dostupná není. V dohledné době se jí ale určitě dočkáte.