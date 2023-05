Project Q je stylový handheld od Sony. Bez PlayStationu si na něm ale nezahrajete

Tajemný Project Q bude sloužit pro streamování her z konzole po Wi-Fi

Bez PlayStationu 5 si na něm jednoduše nezahrajete

Do prodeje se dostane ještě letos za doposud neoznámenou cenu

Kapesní či přenosné herní konzole jsou v poslední době opět v kurzu. Mezi ty nejúspěšnější se počítá Nintendo Switch, které celosvětově prodalo přes 100 milionů zařízení, nicméně o slovo se hlásí také další společnosti, jako je Valve se svým Steam Deckem či Asus a jeho ROG Ally. Ačkoli všechny konzole spoléhají na trochu jiný model a přímo si nekonkurují, pomalu se na obzoru rýsuje nový trh. Pozadu nechce zůstat ani Sony, která na včerejším Showcase odhalila informace o chystaném Project Q.

Ani handheld od Sony nepůjde žádnou vyšlapanou cestičkou, ale vsadí na osobitý způsob používání. Na rozdíl od ostatní konkurence vám Project Q samostatně bude téměř k ničemu, neboť jeho hlavním cílem je streamovaní her z konzole PlayStation 5 skrze Remote Play po Wi-Fi. To jeho použití do značné míry limituje, stejně jako fakt, že Project Q by měl být spárovaný pouze s jednou konzolí. Jestli je toto něco, po čem hráči touží, o tom se nejen my, ale také Sony teprve budeme muset přesvědčit.

Co se týče hardwarových parametrů, nabídne Project Q 8″ LCD panel s HD rozlišením a ovladači po stranách, které disponují všemi známými funkcemi z DualSense. Podle Sony půjde na handheldu hrát hry v rozlišení 1080p ve 60 snímcích za sekundu a ochuzeni nezůstanete ani o adaptivní triggery a haptickou odezvu. Pokud jde o cenu, v tomto případě Sony mlčí, nicméně k oficiálnímu zahájení prodeje by mělo dojít ještě v letošním roce.