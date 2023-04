Asus ROG Ally je nabušená kapesní konzole. Dostane se do Česka?

Handheld Asus ROG Ally chce být konkurentem Steam Decku

Nabídne 7″ 120Hz displej, procesor Ryzen Z1 nebo 512GB rychlé SSD

Dostane se i na český trh, cenu a dostupnost se dozvíme 11. května

Odhalovat nové zařízení 1. dubna není zrovna nejlepší nápad. Více času než samotným zodpovídáním dotazů ohledně samotného přístroje totiž strávíte vyvracením toho, že se jedná o aprílový žertík. Přesto se tchajwanská společnost Asus rozhodla toto datum využít pro představení přenosné konzole ROG Ally, která má za cíl konkurovat Steam Decku a vzdáleně možná i nedostižnému Nintendu Switch. Co všechno může hráčům nabídnout?

Asus si při výrobě vlastní přenosné konzole dal na ergonomii záležet. ROG Ally slibuje například zakřivené triggery s texturovaným povrchem, umístění tlačítek a joysticků v horní polovině zařízení, ploché tlačítka ABXY, zakřivené hrany pro lepší úchop, povrch zabraňující vyklouznutí z rukou či příhodně umístěná programovatelná tlačítka. Jako doma budou především hráči na konzolích od Microsoftu, neboť rozložení kláves odpovídá ovladači od Xboxu. Tlačítka a D-Pad jsou otestována na 10 milionech stisknutí, joysticky poté musely vydržet 2 miliony otočení.

Tchajwanská společnost se chlubí také nízkou hmotností 608 gramů, což je o celých 61 gramů méně, než má Steam Deck, avšak Nintendo Switch OLED s připojenými joycony dosáhlo na hmotnost 420 gramů. Nízká hmotnost na poměry highendových herních přenosných konzolí mohla být dosažena především díky lehkému hliníku použitému na konstrukci či tenkým výdechům pro ventilátory.

Výkonu má ROG Ally na rozdávání

Jedním z hlavních taháků má být 7″ Full HD displej s technologií FreeSync, obnovovací frekvencí 120 Hz, kontrastním poměrem 1000:1, pokrytím barevného prostoru sRGB ze 100 procent, poměrem stran 16:9 a odezvou 7 milisekund. Maximální jas dosahuje 500 nitů, což může být na přímém sluníčku problém, nicméně ochrana Gorilla Glass Victus s antireflexní úpravou DXC by mohla být elegantním řešením.

Dostatek výkonu pro hraní zajišťuje 4nm čipset AMD Ryzen Z1 postavený na architektuře Zen 4 a doplněný o grafiku RDNA 3 a 16 GB LPDDR5 RAM. Přehřívání se během hraní nemusíte bát díky systému chlazení využívajícímu 2 ventilátory, které zároveň zvládnou operovat o hluku 20 dB. O dostatek místa se stará 512 GB PCI Express 4.0 SSD s teoretickou maximální rychlostí 4,5 GB/s, přičemž paměť lze rozšířit o microSD karty s rychlostí až 312 MB/s. Pro připojení k internetu nechybí rychlá Wi-Fi 6e, zvuk zajišťuje dvojice stereo reproduktorů směřujících dopředu směrem k hráči, které podporují Dolby Atmos a Hi-Res Audio.

Konzoli lze rovněž skrze HDMI připojit k televizi a se spárovanými herními ovladači si užívat hraní na velké obrazovce. Ke komfortu, jaký nabízí Nintendo, to má sice daleko, přesto se jedná o zajímavou alternativu. K tomu Asus bude poskytovat dock s podporou dobíjení skrze Power Delivery 3.0 a přenosu obrazu a zvuku díky HDMI 2.0 i s 2metrovým USB-C kabelem a také herní ovladač ROG Raikiri Pro s možností připojení až ke třem zařízením, integrovaným OLED displejem a přizpůsobitelností skrze software Armory Crate.

Pozoruhodným kouskem příslušenství je bezesporu krabička ROG XG Mobile, která v sobě ukrývá grafickou kartu až GeForce RTX 4090 pro notebooky, USB porty, čtečku SD karet, Ethernet, HDMI 2.1 nebo integrovaný 330W adaptér.

Na hry je konzole jako dělaná

Operační systém je v případě Asus ROG Ally Windows 11, přičemž pro herní úpravy je k dispozici software Armory Crate SE, který můžete znát například z herních telefonů od Asusu. Skrze něj si můžete například upravit haptickou odezvu či mrtvé zóny joysticků a triggerů. V rámci operačního systému nechybí ani odemykání otiskem prstu skrze Windows Hello.

Velkou otázkou se samozřejmě kompatibilita. Asus slibuje plnou podporu pro Steam, Epic Games, Game Pass Ultimate (s koupí jsou přislíbeny 3 měsíce předplatného zdarma), EA Play, Ubisoft Connect, Battle.net a další. Podpora možnosti stahování her z těchto platforem ovšem nutně neznamená, že všechny dostupné hry spustíte či dokonce že budou bez větších problémů hratelné a přizpůsobené pro gamepad.

Asus nicméně slibuje podporu pro nedávné herní pecky, jako jsou Death Stranding, Monster Hunter Rise, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Call of Duty Modern Warfare II z roku 2022, Battlefield 2042, FIFA 23, NBA 2K23, Street Fighter V, Overcoked 2, It Takes Two, Spider-Man: Miles Morales, League of Legends, The Witcher 3: Wild Hunt nebo DOTA 2.

Cena a dostupnost

Kdy bude přenosná herní konzole Asus ROG Ally dostupná na našem trhu, prozatím nevíme, nicméně Asus přislíbil odhalení více podrobností 11. května. Podle našich informací bychom se uvedení do prodeje mohli dočkat na přelomu května a června. Cena by se měla pohybovat pod hranicí 1 000 dolarů (přibližně 21 300 Kč bez DPH).